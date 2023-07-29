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Кому категорично не можна їсти яйця: пояснення дієтологів

29 липня 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кому категорично не можна їсти яйця: пояснення дієтологів
Дівчина їсть яйце. Фото: politeka
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Курячі яйця — джерело білка і безлічі вітамінів і мінералів, включаючи групи А і В, фолієву кислоту, цинк і селен. Але не всім рекомендується вживати їх у їжу.

Про це пише УНІАН.

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Кому не можна їсти яйця

Експерти в галузі харчування кажуть, що деякі люди можуть зазнавати дискомфорту після споживання варених яєць, і є пояснення цьому. Річ у тому, що курячі яйця перебувають серед продуктів із високим ризиком алергії, причому часто люди не переносять саме білок. Таким чином, ті, хто стикається з проблемами після вживання яєць, повинні усвідомлювати можливі причини.

До того ж слід уникати вживання варених яєць при наступних захворюваннях: гострий панкреатит, виразка, проблеми з печінкою, травми шлунково-кишкового тракту, наявність каменів у жовчному міхурі.

Багато фахівців рекомендують для здорової людини вживати 2-3 яйця на тиждень, але при цьому слідкувати за рівнем холестерину. При його підвищеному вмісті допустиму кількість яєць варто зменшити. Також варто врахувати, що яєчний жовток досить калорійний, тому люди, які бажають схуднути, можуть скоротити його кількість або зовсім виключити.

З чим не можна поєднувати яйця

Медики кажуть, що слід уникати поєднання варених яєць з такими продуктами, як сир, м'ясні вироби, хліб, риба, картопля, майонез.

Натомість переважно поєднувати яйця з овочами чи зеленню або вживати їх окремо.

Нагадаємо, що проблеми із травленням, включаючи підвищену кислотність, гази, розлад шлунка та здуття живота, зустрічаються у багатьох із нас. Є певні продукти, які можуть спричинити ці симптоми у шлунково-кишковому тракті.

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