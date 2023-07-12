Эти продукты будут отпугивать комаров

Комар на коже. Фото: Pexels

Многих людей летом кусают комары. Если вы не пользуетесь специальными средствами для отпугивания насекомых, можно попробовать есть эти продукты.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Есть продукты антагонисты, отпугивающие насекомых. Комары не любят эти запахи, потому перестанут вас кусать.

Чеснок и лук

Чеснок — это известный продукт, который отпугивает комаров. В чесноке содержится алицин, маскирующий ваш естественный запах тела, который и привлекает комаров. Также вы можете попробовать обычный лук, зеленый или лук порей, эти ароматы будут отпугивать насекомых.

Чеснок и лук. Фото: Freepik

Однако алицин, содержащийся в чесноке и луке, снижает свое действие при термической обработке, поэтому стражи есть их сырыми.

Яблочный уксус

Яблочный уксус — натуральный репеллент, отпугивающий комаров. Такой уксус можно добавлять в салаты или другие блюда.

Яблочный уксус. Фото: Freepik

К тому же уксус будет эффективным при обработке укусов разных насекомых, не только комаров.

Помидоры

В помидорах содержится большое количество тиамина, более известное, как витамин В1. Комаров не привлекает этот запах.

Помидоры на ветке. Фото: Freepik

Также кожура помидора вам поможет при укусах комаров, просто положите кусочек овоща к пораженному участку кожи.

Фасоль и чечевица

Фасоль и чечевица в борьбе оказывают такое же действие, как и помидоры. В этих бобовых также содержится большое количество тиамина. Этот запах будет отталкивать комаров.

Блюдо с чечевицей. Фото: Freepik

Грейпфруты

Комары, клещи, клопы и вши не любят этот фрукт из-за содержащегося в нем нооткатона — природного пестицида.

Шмотки грейпфрута. Фото: Freepik

Попытайтесь есть грейпфрут перед вечерней прогулкой, и комары не будут вас беспокоить.

Перец чили

Перец чили содержит капсаицин — мощный алкалоид. Он выступает в роде раздражителя для всех насекомых, не только комаров.

Чили перец. Фото: Freepik

Продукты, привлекающие комаров:

Пиво. Исследования показали, что мужчины, выпившие примерно 600 мл пива, привлекали комаров на 30% больше. Исследователи все еще не знают почему пиво привлекает комаров, но это факт. Кстати, комары обладают высокой стойкостью к алкоголю;

Исследования показали, что мужчины, выпившие примерно 600 мл пива, привлекали комаров на 30% больше. Исследователи все еще не знают почему пиво привлекает комаров, но это факт. Кстати, комары обладают высокой стойкостью к алкоголю; Соленья и маринады. После употребления этих продуктов в организме вырабатывается молочная кислота, которая не привлекает комаров;

После употребления этих продуктов в организме вырабатывается молочная кислота, которая не привлекает комаров; Сладкие блюда. Комары слетаются на сладкие запахи. Исследователи считают, что когда человек потребляет много сладкого, это дополнительно привлекает комаров. Кровь таких людей становится для них как бы сладкой. К тому же на сладости слетаются и другие насекомые, которые тоже могут вас укусить.

Раньше мы писали о людях, которых больше кусают комары.