Эти продукты будут отпугивать комаров

Если есть эти продукты, вас не будут кусать комары
Многих людей летом кусают комары. Если вы не пользуетесь специальными средствами для отпугивания насекомых, можно попробовать есть эти продукты.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Есть продукты антагонисты, отпугивающие насекомых. Комары не любят эти запахи, потому перестанут вас кусать.
Чеснок и лук
Чеснок — это известный продукт, который отпугивает комаров. В чесноке содержится алицин, маскирующий ваш естественный запах тела, который и привлекает комаров. Также вы можете попробовать обычный лук, зеленый или лук порей, эти ароматы будут отпугивать насекомых.
Однако алицин, содержащийся в чесноке и луке, снижает свое действие при термической обработке, поэтому стражи есть их сырыми.
Яблочный уксус
Яблочный уксус — натуральный репеллент, отпугивающий комаров. Такой уксус можно добавлять в салаты или другие блюда.
К тому же уксус будет эффективным при обработке укусов разных насекомых, не только комаров.
Помидоры
В помидорах содержится большое количество тиамина, более известное, как витамин В1. Комаров не привлекает этот запах.
Также кожура помидора вам поможет при укусах комаров, просто положите кусочек овоща к пораженному участку кожи.
Фасоль и чечевица
Фасоль и чечевица в борьбе оказывают такое же действие, как и помидоры. В этих бобовых также содержится большое количество тиамина. Этот запах будет отталкивать комаров.
Грейпфруты
Комары, клещи, клопы и вши не любят этот фрукт из-за содержащегося в нем нооткатона — природного пестицида.
Попытайтесь есть грейпфрут перед вечерней прогулкой, и комары не будут вас беспокоить.
Перец чили
Перец чили содержит капсаицин — мощный алкалоид. Он выступает в роде раздражителя для всех насекомых, не только комаров.
Продукты, привлекающие комаров:
- Пиво. Исследования показали, что мужчины, выпившие примерно 600 мл пива, привлекали комаров на 30% больше. Исследователи все еще не знают почему пиво привлекает комаров, но это факт. Кстати, комары обладают высокой стойкостью к алкоголю;
- Соленья и маринады. После употребления этих продуктов в организме вырабатывается молочная кислота, которая не привлекает комаров;
- Сладкие блюда. Комары слетаются на сладкие запахи. Исследователи считают, что когда человек потребляет много сладкого, это дополнительно привлекает комаров. Кровь таких людей становится для них как бы сладкой. К тому же на сладости слетаются и другие насекомые, которые тоже могут вас укусить.
Раньше мы писали о людях, которых больше кусают комары.