Ці продукти будуть відлякувати комарів

Якщо їсти ці продукти, вас не будуть кусати комарі
Багатьох людей влітку кусають комарі. Якщо ви не користуєтеся спеціальними засобами для відлякування комах, можна спробувати їсти ці продукти.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Є продукти антагоністи, які відлякують комах. Комарі не люблять ці запахи, тому перестануть вас кусати.
Часник та цибуля
Часник це відомий продукт, який відлякує комарів. В часнику міститься аліцин, який маскує ваш природній запах тіла, який і приваблює комарів. Також ви можете спробувати звичайну цибулю, зелену чи цибулю порей, ці аромати будуть відлякувати комах.
Проте аліцин, який міститься в часнику та цибулі знижує свою дію при термічній обробці, тому варти їсти їх сирими.
Яблучний оцет
Яблучний оцет — натуральний репелент, який відлякую комарів. Такий оцет можна додавати до салатів чи інших страв.
До того ж оцет буде ефективним при обробці укусів різних комах, не тільки комарів.
Помідори
У помідорах міститься велика кількість тіаміну, більш відомий, як вітамін В1. Комарів не приваблює цей запах.
Також шкірка помідора вам допоможе при укусах комарів, просто покладіть шматочок овоча до ураженої ділянки шкіри.
Квасоля та сочевиця
Квасоля та сочевиця у боротьбі мають таку саму дію, як і помідори. В цих бобових також міститься велика кількість тіаміну. Цей запах будет відштовхувати комарів.
Грейпфрути
Комарі, кліщі, клопи та воші не люблять це фрукт через нооткатона, що міститься в ньому, – природного пестициду.
Спробуйте їсти грейпфрут перед вечірньою прогулянкою, і комарі не будуть вас турбувати.
Перець чилі
Перець чилі містить капсаїцин – потужний алкалоїд. Він виступає в роді подразника для всіх комах, не тільки комарів.
Продукти, які приваблюють комарів:
- Пиво. Дослідження показали, що чоловіки, які випили приблизно 600 мл пива, приваблювали комарів на 30% більше. Дослідники досі не знають чому пиво приваблює комарів, але це факт. До речі, комарі мають високу стійкість до алкоголю;
- Соління та маринади. Після вживання цих продуктів, в організмі виробляється молочна кислота, яка не приваблює комарів;
- Солодкі страви. Комарі злітаються на солодкі запахи. Дослідники вважають, що коли людина споживає багато солодкого, це додаткового приваблює комарів. Кров таких людей стає для них неначе солодшою. До того ж на солодощі злітаються й інші комахи, які також можуть вас вкусити.
Раніше ми писали про людей, яких найбільше кусають комарі.