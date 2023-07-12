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Якщо їсти ці продукти, вас не будуть кусати комарі

12 липня 2023 14:04
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Ці продукти будуть відлякувати комарів
Комар на шкірі. Фото: Pexels
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Багатьох людей влітку кусають комарі. Якщо ви не користуєтеся спеціальними засобами для відлякування комах, можна спробувати їсти ці продукти. 

Про це повідомили Новини.LIVE. 

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Є продукти антагоністи, які відлякують комах. Комарі не люблять ці запахи, тому перестануть вас кусати. 

Часник та цибуля 

Часник це відомий продукт, який відлякує комарів. В часнику міститься аліцин, який маскує ваш природній запах тіла, який і приваблює комарів. Також ви можете спробувати звичайну цибулю, зелену чи цибулю порей, ці аромати будуть відлякувати комах. 

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Часник та цибуля. Фото: Freepik

Проте аліцин, який міститься в часнику та цибулі знижує свою дію при термічній обробці, тому варти їсти їх сирими. 

Яблучний оцет

Яблучний оцет — натуральний репелент, який відлякую комарів. Такий оцет можна додавати до салатів чи інших страв. 

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Яблучний оцет. Фото: Freepik

До того ж оцет буде ефективним при обробці укусів різних комах, не тільки комарів. 

Помідори

У помідорах міститься велика кількість тіаміну, більш відомий, як вітамін В1. Комарів не приваблює цей запах.

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Помідори на гілці. Фото: Freepik

Також шкірка помідора вам допоможе при укусах комарів, просто покладіть шматочок овоча до ураженої ділянки шкіри. 

Квасоля та сочевиця

Квасоля та сочевиця у боротьбі мають таку саму дію, як і помідори. В цих бобових також міститься велика кількість тіаміну. Цей запах будет відштовхувати комарів. 

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Страва з сочевицею. Фото: Freepik

Грейпфрути

Комарі, кліщі, клопи та воші не люблять це фрукт через нооткатона, що міститься в ньому, – природного пестициду.

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Шмотки грейпфруту. Фото: Freepik

Спробуйте їсти грейпфрут перед вечірньою прогулянкою, і комарі не будуть вас турбувати. 

Перець чилі

Перець чилі містить капсаїцин – потужний алкалоїд. Він виступає в роді подразника для всіх комах, не тільки комарів. 

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Перець чилі. Фото: Freepik

Продукти, які приваблюють комарів:

  • Пиво. Дослідження показали, що чоловіки, які випили приблизно 600 мл пива, приваблювали комарів на 30% більше. Дослідники досі не знають чому пиво приваблює комарів, але це факт. До речі, комарі мають високу стійкість до алкоголю;
  • Соління та маринади. Після вживання цих продуктів, в організмі виробляється молочна кислота, яка не приваблює комарів;
  • Солодкі страви. Комарі злітаються на солодкі запахи. Дослідники вважають, що коли людина споживає багато солодкого, це додаткового приваблює комарів. Кров таких людей стає для них неначе солодшою. До того ж на солодощі злітаються й інші комахи, які також можуть вас вкусити. 

Раніше ми писали про людей, яких найбільше кусають комарі.

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