Ці продукти будуть відлякувати комарів

Комар на шкірі. Фото: Pexels

Багатьох людей влітку кусають комарі. Якщо ви не користуєтеся спеціальними засобами для відлякування комах, можна спробувати їсти ці продукти.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Є продукти антагоністи, які відлякують комах. Комарі не люблять ці запахи, тому перестануть вас кусати.

Часник та цибуля

Часник це відомий продукт, який відлякує комарів. В часнику міститься аліцин, який маскує ваш природній запах тіла, який і приваблює комарів. Також ви можете спробувати звичайну цибулю, зелену чи цибулю порей, ці аромати будуть відлякувати комах.

Часник та цибуля. Фото: Freepik

Проте аліцин, який міститься в часнику та цибулі знижує свою дію при термічній обробці, тому варти їсти їх сирими.

Яблучний оцет

Яблучний оцет — натуральний репелент, який відлякую комарів. Такий оцет можна додавати до салатів чи інших страв.

Яблучний оцет. Фото: Freepik

До того ж оцет буде ефективним при обробці укусів різних комах, не тільки комарів.

Помідори

У помідорах міститься велика кількість тіаміну, більш відомий, як вітамін В1. Комарів не приваблює цей запах.

Помідори на гілці. Фото: Freepik

Також шкірка помідора вам допоможе при укусах комарів, просто покладіть шматочок овоча до ураженої ділянки шкіри.

Квасоля та сочевиця

Квасоля та сочевиця у боротьбі мають таку саму дію, як і помідори. В цих бобових також міститься велика кількість тіаміну. Цей запах будет відштовхувати комарів.

Страва з сочевицею. Фото: Freepik

Грейпфрути

Комарі, кліщі, клопи та воші не люблять це фрукт через нооткатона, що міститься в ньому, – природного пестициду.

Шмотки грейпфруту. Фото: Freepik

Спробуйте їсти грейпфрут перед вечірньою прогулянкою, і комарі не будуть вас турбувати.

Перець чилі

Перець чилі містить капсаїцин – потужний алкалоїд. Він виступає в роді подразника для всіх комах, не тільки комарів.

Перець чилі. Фото: Freepik

Продукти, які приваблюють комарів:

Пиво. Дослідження показали, що чоловіки, які випили приблизно 600 мл пива, приваблювали комарів на 30% більше. Дослідники досі не знають чому пиво приваблює комарів, але це факт. До речі, комарі мають високу стійкість до алкоголю;

Дослідження показали, що чоловіки, які випили приблизно 600 мл пива, приваблювали комарів на 30% більше. Дослідники досі не знають чому пиво приваблює комарів, але це факт. До речі, комарі мають високу стійкість до алкоголю; Соління та маринади. Після вживання цих продуктів, в організмі виробляється молочна кислота, яка не приваблює комарів;

Після вживання цих продуктів, в організмі виробляється молочна кислота, яка не приваблює комарів; Солодкі страви. Комарі злітаються на солодкі запахи. Дослідники вважають, що коли людина споживає багато солодкого, це додаткового приваблює комарів. Кров таких людей стає для них неначе солодшою. До того ж на солодощі злітаються й інші комахи, які також можуть вас вкусити.

Раніше ми писали про людей, яких найбільше кусають комарі.