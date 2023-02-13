Лучшая рыба для похудения - что добавить в рацион

Диетологи рекомендуют: лучшая рыба для похудения
Американские диетологи пришли к выводу, что взрослый человек должен съедать хотя бы 2-3 порции в неделю или 200 г рыбы в день. Это позволит укрепить здоровье, запустить метаболические процессы в организме и даже ускорить процесс похудения. Названа рыба, которая идеально впишется в диетический рацион.
Об этом сообщает EatThisNotThat.
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Лосось
Лосось считается отличным источником белка без чрезмерного количества жира. Так, он содержит жирные кислоты Омега-3, которые важны для здоровья человека. В частности, они дают телу энергию и обеспечивают бесперебойную работу сердца, легких, мозга и иммунной системы. Кроме того, они ускоряют процесс метаболизма, способствующий похудению.
Тунец
Тунец богат питательными веществами, такими как Омега-3 жирные кислоты, витамин D и селен. В частности, селен является важнейшим элементом, стимулирующим работу щитовидной железы. Исследования показали, что регулярное употребление продуктов с содержанием селена способствует похудению. Однако следует отметить, что содержание ртути в тунце зависит от вида и размера. В целом крупные виды, в том числе большеглазые и альбакоры, имеют высокую концентрацию ртути, мелкие — меньше. Наиболее опасным является большой тунец, который обычно не используется в консервах, а продается только как филе.
Треска
Треску также стоит добавить в рацион, если вы хотите похудеть. Мясо трески обладает высоким содержанием белка и низкой калорийностью. Также оно богато витамином B и помогает этим бороться со стрессом, стимулировать метаболизм.
Сардины
Рыбные консервы тоже неплохой вариант для похудения. Однако лучшим видом будет именно сардина. Эта рыба обладает сверхвысоким содержанием железа, витамина D и Омега-3 жиров, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме, омолодить кости и сердце. Кроме того, сардина быстро вызывает чувство сытости, так что вы съедите меньшую порцию, чем обычно. А еще обладают низкой калорийностью и высоким содержанием белка, что поможет при похудении.
Камбала
Диетологи называют камбалу универсальной рыбой, потому что ее можно готовить в соте, на пару и даже пожарить в панировании — и все это не помешает пользе.
Камбала богата витамином B12 и имеет низкое содержание калорий и жира. Фактически было обнаружено, что сосредоточение на продуктах с меньшим содержанием насыщенных жиров и большим содержанием полезных ненасыщенных жиров помогает уменьшить абдоминальное ожирение. Это делает камбалу, как и другую рыбу в нашем списке, отличным выбором для похудения.
Отметим, что врачи отмечают обратить внимание на свое состояние. Оказывается, частый сильный голод может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.