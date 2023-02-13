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Дієтологи рекомендують: найкраща риба для схуднення

13 лютого 2023 23:00
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Найкраща риба для схуднення — що додати в раціон
Яку рибу обрати для дієтичного меню
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Американські дієтологи дійшли висновку, що доросла людина має з'їдати хоча б 2-3 порції на тиждень або 200 грамів риби на день. Це дозволить зміцнити здоров'я, запустити метаболічні процеси в організмі та навіть прискорити процес схуднення. Названа риба, яка ідеально впишеться у дієтичний раціон.

Про це повідомляє EatThisNotThat.

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Лосось

Як схуднути

Лосось вважається чудовим джерелом білка без надмірної кількості жиру. Так, він мін містить жирні кислоти Омега-3, які є важливими для здоров'я людини. Зокрема, вони дають тілу енергію та забезпечують безперебійну роботу серця, легенів, мозку та імунної системи. Окрім того, вони прискорюють процес метаболізму, що сприяє схудненню.

Тунець

Як схуднути

Тунець багатий поживними речовинами, такими як Омега-3 жирні кислоти, вітамін D і селен. Зокрема, селен є найважливішим елементом, який стимулює роботу щитовидної залози. Дослідження показали, що регулярне вживання продуктів із вмістом селену сприяє схудненню. Однак слід зазначити, що вміст ртуті в тунці залежить від виду і розміру. Загалом великі види, зокрема більшоокі і альбакор, мають високу концентрацію ртуті, дрібні — менше. Найбільш небезпечним є великий тунец, який зазвичай не використовується в консервах, а продається тільки як філе.

Тріска

Рибний раціон для схуднення

Тріску також варто додати до раціону, якщо ви бажаєте схуднути. М'ясо тріски має високий вміст білка та низьку калорійність. Також воно багате на вітамін B та допомагає цим боротися зі стресом, стимулювати метаболізм.

Сардини

Дієтична риба

Рибні консерви теж непоганий варіант для схуднення. Однак, найкращим видом буде саме сардина. Ця риба має надвисокий вміст заліза, вітаміну D і Омега-3 жирів, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі, омолодити кістки та серце. Окрім того, сардина швидко викликає відчуття ситості, тож ви з'їсте меншу порцію, ніж зазвичай. А ще мають низьку калорійність і високий вміст білка, що допоможе при схудненні.

Камбала

Камбала

Дієтологи називають камбалу універсальною рибою, бо її можна готувати в соте, на пару та навіть посмажити у паніруванні — і все це не зашкодить користі. 

Камбала багата вітаміном В12 і має низький вміст калорій і жиру. Фактично було виявлено, що зосередження на продуктах з меншим вмістом насичених жирів і більшим вмістом корисних, ненасичених жирів допомагає зменшити абдомінальне ожиріння. Це робить камбалу, як і іншу рибу в нашому списку, чудовим вибором для схуднення.

Зазначимо, що лікарі наголошують звернути увагу на свій стан. Виявляється, частий сильний голод може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям.

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