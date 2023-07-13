Может ли подсластитель вызвать рак

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Неизбежное решение о маркировке аспартама как возможного канцерогена появилось после многолетних исследований потребителей в США и нескольких ученых-онкологов, надеявшихся решить десятилетиями продолжающуюся дискуссию о безопасности этого подсластителя.

Об этом сообщил Reuters.

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В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающееся исследованиями рака, известное как Международное агентство по изучению рака (МАВР), намерено сделать это заявление 14 июля, согласно двум источникам, осведомленным об этом. процессом.

Напиток без сахара. Фото: Freepik

По словам экспертов по токсикологии и онкологии, определение "возможно, канцерогенным для человека" станет стимулом для финансирования более тщательных исследований вопроса безопасности.

"Я не вижу, как без более тщательно спланированных исследований мы можем сделать какие-то выводы по этому поводу", — сказал профессор из отдела токсикологии MRC в Кембриджском университете Энди Смит.

Он добавил, что регуляторные органы по всему миру также могут пересмотреть данные после декларации МАИР и предстоящего обзора другим комитетом ВОЗ.

Что такое аспартам

Аспартам — один из самых распространенных в мире подсластителей, содержащийся в продуктах от диетической до жевательной без сахара, но вопросы его безопасности возникают с тех пор, как американские регуляторы здравоохранения впервые одобрили его использование четыре десятилетия назад.

Жевательная резинка. Фото: Freepik

Регуляторные органы по всему миру постановили, что аспартам безопасен для потребления в установленных пределах.

Что предполагает классификация "возможный канцероген"

"Классификация "возможный канцероген" также отражает ограниченность доказательств, указывающих на связь, и ставит аспартам в одну категорию с экстрактом цельных листьев алоэ вера и некоторыми маринованными овощами", — говорится в сообщении.

Газированный напиток без сахара. Фото: Freepik

Новые исследования аспартама

После номинации 2014 года МАИР отнесло аспартам к "высокоприоритетным" веществам из-за его широкого использования, длительной обеспокоенности его канцерогенного потенциала и недавних сообщений о положительных результатах исследований канцерогенности на животных, согласно документам, опубликованным в то время агентством.

Но никакие действия не были предприняты до 2022 года, после того, как в 2019 году аспартам снова был номинирован на рассмотрение.

"Было проведено огромное количество исследований аспартама, которые в подавляющем большинстве показали, что он очень безопасен и не имеет канцерогенного потенциала", — сказал доктор профессор онкологии в Медицинском центре Университета Небраски Сэмюэль Коэн.

Жевательная резинка. Фото: Freepik

МАИР отказалось комментировать отсутствие действий по аспартаму на протяжении более десяти лет. Агентство обновляет свой приоритетный список каждые пять лет, и обычно рассматривает многие, но не все вещества в каждом периоде. Некоторые позиции пересматриваются: кофе, например, был внесен в список как возможный канцероген в 1990-х годах, но изъят из списка в 2016 году.

"Исследовательский орган заявил, что "новые доказательства" побуждали к пересмотру аспартама, не предоставляя никаких подробностей. Эксперты указывают на исследования с 2000 года, сигнализирующие о потенциальном риске для животных и людей, как на вероятные триггеры для МАИР. Однако ни одно из них не является окончательным в выявлении связи", — говорится в сообщении.

Последнее исследование вышло в марте 2022 года. Это было обсервационное исследование, проведенное во Франции среди 100 000 взрослых, показавшее, что люди, потреблявшие большее количество искусственных подсластителей, включая аспартам, имели несколько более высокий риск развития некоторых видов рака.

Ранее мы писали, что самый распространенный в мире подсластитель объявят канцерогеном, вызывающим рак.