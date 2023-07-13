Чи може підсолоджувач викликати рак

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Неминуче рішення про маркування аспартаму як можливого канцерогену з'явилося після багаторічних досліджень споживачів у США та кількох вчених-онкологів, які сподівалися вирішити десятиліттями триваючу дискусію про безпеку цього підсолоджувача.

Про це повідомив Reuters.

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Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що підрозділ Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що займається дослідженнями раку, відомий як Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР), має намір зробити цю заяву 14 липня, згідно з двома джерелами, обізнаними з цим процесом.

Напій без цукру. Фото: Freepik

За словами експертів з токсикології та онкології, визначення "можливо, канцерогенним для людини" стане стимулом для фінансування більш ретельних досліджень питання безпеки.

"Я не бачу, як без більш ретельно спланованих досліджень ми можемо зробити якісь висновки з цього приводу", — сказав професор з відділу токсикології MRC в Кембриджському університеті Енді Сміт.

Він додав, що регуляторні органи в усьому світі також можуть переглянути дані після декларації МАІР і майбутнього огляду іншим комітетом ВООЗ.

Що таке аспартам

Аспартам — один із найпоширеніших у світі підсолоджувачів, який міститься у продуктах від дієтичної коли до жувальної без цукру, але питання щодо його безпечності виникають відтоді, як американські регулятори охорони здоров'я вперше схвалили його використання чотири десятиліття тому.

Жувальна гумка. Фото: Freepik

Регуляторні органи в усьому світі постановили, що аспартам безпечний для споживання у встановлених межах.

Що передбачає класифікація "можливий канцероген"

"Класифікація "можливий канцероген" також відображає обмеженість доказів, що вказують на зв'язок, і ставить аспартам в одну категорію з екстрактом цільного листя алое вера та деякими маринованими овочами", — йдеться в повідомленні.

Газований напій без цукру. Фото: Freepik

Нові дослідження аспартаму

Після номінації 2014 року МАІР віднесло аспартам до "високопріоритетних" речовин через його широке використання, тривале занепокоєння щодо його канцерогенного потенціалу та нещодавні повідомлення про позитивні результати досліджень канцерогенності на тваринах, згідно з документами, опублікованими в той час агентством.

Але жодних дій не було вжито до 2022 року, після того, як у 2019 році аспартам знову був номінований на розгляд.

"Було проведено величезну кількість досліджень аспартаму, які в переважній більшості показали, що він дуже безпечний і не має канцерогенного потенціалу", — сказав доктор професор онкології в Медичному центрі Університету Небраски Семюель Коен.

Жувальна гумка. Фото: Freepik

МАІР відмовилося коментувати відсутність дій щодо аспартаму протягом більше десяти років. Агентство оновлює свій пріоритетний список кожні п'ять років, і зазвичай розглядає багато, але не всі, речовини в кожному періоді. Деякі позиції переглядаються: кава, наприклад, була внесена до списку як можливий канцероген у 1990-х роках, але вилучена зі списку у 2016 році.

"Дослідницький орган заявив, що "нові докази" спонукали до перегляду аспартаму, не надаючи жодних подробиць. Експерти вказують на дослідження з 2000 року, які сигналізують про потенційний ризик для тварин і людей, як на ймовірні тригери для МАИР. Однак жодне з них не є остаточним у виявленні зв'язку", — йдеться в повідомленні.

Останнє дослідження вийшло в березні 2022 року. Це було обсерваційне дослідження, проведене у Франції серед 100 000 дорослих, яке показало, що люди, які споживали більшу кількість штучних підсолоджувачів, включаючи аспартам, мали дещо вищий ризик розвитку деяких видів раку.

Раніше ми писали, що найпоширеніший у світі підсолоджувач оголосять канцерогеном, що викликає рак.