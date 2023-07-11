Утомляемость и головная боль с утра

Девушка чувствует усталость. Фото: Freepik

При железодефицитной анемии наблюдаются симптомы сильной усталости даже сразу после пробуждения. В таких случаях человеку может казаться, что он болеет сразу несколькими болезнями.

Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова.

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"Проверяйте, нет ли у вас этих симтомов. Депрессивное состояние или даже нарастающая тревожность. Когда вы просыпаетесь утром, у вас уже болит голова. Одышка или даже учащенное сердцебиение при небольшом количестве физических активностей, например, при быстрой ходьбе. Или вам хочется съесть что-то странное, например мел или сырое мясо, при этом у вас отсутствуют силы, вы очень быстро устаете и уровень энергии у вас низкий", — отметила нутрициолог.

Усталость во время рабочего дня. Фото: Freepik

Симптомы дефицита железа:

депрессивное состояние, нарастающая тревожность;

у вас утром часто болит голова;

одышка и учащенное сердцебиение даже при небольших физических нагрузках типа быстрой ходьбы;

вам хочется съесть что-то странное типа мела или сырого мяса;

вам хочется спать днем, вы стали быстро уставать;

вы чувствуете сильную мышечную слабость, будто даже руку тяжело приподнять;

при подъеме с кровати у вас кружится голова, внезапно начинает темнеть в глазах, шум в ушах;

ощущение, что нет физических сил нет, совсем;

у вас начинает сильнее выпадать волосы, очень сухая кожа, трещины на пятках.

Различные виды бобовых. Фото: Freepik

Как определить, есть ли у вас дефицит железа в организме

Чтобы узнать, есть ли у вас дефицит железа в организме, нужно сдать анализ крови. Такой анализ рекомендуется делать один раз в год. При низком уровне гемоглобина врачи могут прописать добавки сразу, без дальнейших анализов.

Если последующая проверка уровня гемоглобина покажет его рост, других тестов не назначают. К тому же в случае анемии важно вовремя понять, что она железодефицитна.

Жареная печень. Фото: Freepik

Продукты, в которых содержится больше всего железа:

орехи;

бобовые;

гречиха;

чернослив;

курага;

зелень (крапива. шпинат и листовая капуста);

моллюски;

субпродукты;

говядина и телятина.

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