Утомляемость и головная боль с утра

Из-за недостатка этого микроэлемента может казаться, что вы постоянно болеете
При железодефицитной анемии наблюдаются симптомы сильной усталости даже сразу после пробуждения. В таких случаях человеку может казаться, что он болеет сразу несколькими болезнями.
Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова.
"Проверяйте, нет ли у вас этих симтомов. Депрессивное состояние или даже нарастающая тревожность. Когда вы просыпаетесь утром, у вас уже болит голова. Одышка или даже учащенное сердцебиение при небольшом количестве физических активностей, например, при быстрой ходьбе. Или вам хочется съесть что-то странное, например мел или сырое мясо, при этом у вас отсутствуют силы, вы очень быстро устаете и уровень энергии у вас низкий", — отметила нутрициолог.
Симптомы дефицита железа:
- депрессивное состояние, нарастающая тревожность;
- у вас утром часто болит голова;
- одышка и учащенное сердцебиение даже при небольших физических нагрузках типа быстрой ходьбы;
- вам хочется съесть что-то странное типа мела или сырого мяса;
- вам хочется спать днем, вы стали быстро уставать;
- вы чувствуете сильную мышечную слабость, будто даже руку тяжело приподнять;
- при подъеме с кровати у вас кружится голова, внезапно начинает темнеть в глазах, шум в ушах;
- ощущение, что нет физических сил нет, совсем;
- у вас начинает сильнее выпадать волосы, очень сухая кожа, трещины на пятках.
Как определить, есть ли у вас дефицит железа в организме
Чтобы узнать, есть ли у вас дефицит железа в организме, нужно сдать анализ крови. Такой анализ рекомендуется делать один раз в год. При низком уровне гемоглобина врачи могут прописать добавки сразу, без дальнейших анализов.
Если последующая проверка уровня гемоглобина покажет его рост, других тестов не назначают. К тому же в случае анемии важно вовремя понять, что она железодефицитна.
Продукты, в которых содержится больше всего железа:
- орехи;
- бобовые;
- гречиха;
- чернослив;
- курага;
- зелень (крапива. шпинат и листовая капуста);
- моллюски;
- субпродукты;
- говядина и телятина.
Раньше мы писали, нужно ли принимать витамины летом. Эксперты отмечают, что дефициты витаминов не имеют так называемой сезонности.