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Из-за недостатка этого микроэлемента может казаться, что вы постоянно болеете

11 июля 2023 07:59
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Утомляемость и головная боль с утра
Девушка чувствует усталость. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

При железодефицитной анемии наблюдаются симптомы сильной усталости даже сразу после пробуждения. В таких случаях человеку может казаться, что он болеет сразу несколькими болезнями.

Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова.

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"Проверяйте, нет ли у вас этих симтомов. Депрессивное состояние или даже нарастающая тревожность. Когда вы просыпаетесь утром, у вас уже болит голова. Одышка или даже учащенное сердцебиение при небольшом количестве физических активностей, например, при быстрой ходьбе. Или вам хочется съесть что-то странное, например мел или сырое мясо, при этом у вас отсутствуют силы, вы очень быстро устаете и уровень энергии у вас низкий", — отметила нутрициолог.

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Усталость во время рабочего дня. Фото: Freepik

Симптомы дефицита железа:

  • депрессивное состояние, нарастающая тревожность;
  • у вас утром часто болит голова;
  • одышка и учащенное сердцебиение даже при небольших физических нагрузках типа быстрой ходьбы;
  • вам хочется съесть что-то странное типа мела или сырого мяса;
  • вам хочется спать днем, вы стали быстро уставать;
  • вы чувствуете сильную мышечную слабость, будто даже руку тяжело приподнять;
  • при подъеме с кровати у вас кружится голова, внезапно начинает темнеть в глазах, шум в ушах;
  • ощущение, что нет физических сил нет, совсем;
  • у вас начинает сильнее выпадать волосы, очень сухая кожа, трещины на пятках.
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Различные виды бобовых. Фото: Freepik

Как определить, есть ли у вас дефицит железа в организме

Чтобы узнать, есть ли у вас дефицит железа в организме, нужно сдать анализ крови. Такой анализ рекомендуется делать один раз в год. При низком уровне гемоглобина врачи могут прописать добавки сразу, без дальнейших анализов.

Если последующая проверка уровня гемоглобина покажет его рост, других тестов не назначают. К тому же в случае анемии важно вовремя понять, что она железодефицитна.

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Жареная печень. Фото: Freepik

Продукты, в которых содержится больше всего железа:

  • орехи;
  • бобовые;
  • гречиха;
  • чернослив;
  • курага;
  • зелень (крапива. шпинат и листовая капуста);
  • моллюски;
  • субпродукты;
  • говядина и телятина.

Раньше мы писали, нужно ли принимать витамины летом. Эксперты отмечают, что дефициты витаминов не имеют так называемой сезонности.

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