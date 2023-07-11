Втомлюваність та головний біль зранку

Дівчина відчуває втому. Фото: Freepik

При залізодефіцитній анемії спостерігаються симптоми сильної втоми навіть відразу після пробудження. В таких випадках людині може здаватися, що вона хворіє одразу декількома хворобами.

Про це повідомила нутриціологиня Юлія Макаренкова.

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"Перевіряйте, чи нема у вас цих симтомів. Депресивний стан або ж навіть наростаюча тривожність. Коли ви прокидаєтеся вранці, у вас вже болить голова. Задишка або навіть прискорене серцебиття при невеликій кількості фізичних активностей, наприклад, при швидкій ходьбі. Або же вам хочеться з'їсти щось дивне, наприклад крейду чи сире м'ясо, при цьому у вас зовсім відсутні сили, ви дуже швидко втомлюєтеся і рівень енергії у вас низький", — зазначила нутріциологиня.

Втома під час робочого дня. Фото: Freepik

Симптоми дефіциту заліза:

депресивний стан, наростаюча тривожність;

у вас вранцi часто боліть голова;

задишка та прискорене серцебиття навіть при невеликих фізичних навантаженнях типу швидкої ходьби;

вам хочеться з'їсти щось дивне типу крейди або сирого м’яса;

вам хочеться спати вдень, ви стали швидко втомлюватися;

ви відчуваєте сильну м'язову слабкість, ніби навіть руку важко підняти;

при підйомі з ліжка у вас паморочиться голова, раптово починає темніти в очах, шум у вухах;

відчуття, що немає фізичних сил немає, зовсім;

у вас починає сильніше випадати волосся, дуже суха шкіра, тріщини на п'ятах.

Різні види бобових. Фото: Freepik

Як визначити, чи є у вас дефіцит заліза в організмі

Щоб дізнатися, чи є у вас дефіцит заліза в організмі, необхідно здати аналіз крові. Такий аналіз рекомендується робити один раз на рік. При низькому рівні гемоглобіну, лікарі можуть прописати добавки одразу, без подальших аналізів.

Якщо наступна перевірка рівня гемоглобіну покаже його зростання, то інших тестів не призначають. До того ж у разі анемії важливо вчасно зрозуміти, що вона саме залізодефіцитна.

Смажена печінка. Фото: Freepik

Продукти в яких міститься більше всього заліза:

горіхи;

бобові;

гречка;

чорнослив;

курага;

зелень (кропива. шпинат та листова капуста);

молюски;

субпродукти;

яловичина та телятина.

Раніше ми писали, чи потрібно приймати вітаміни влітку. Експерти зазначають, що дефіцити вітамінів не мають так званої сезонності.