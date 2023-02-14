День Святого Валентина — 14 февраля — история, традиции и интересные факты

День Святого Валентина — самый романтичный праздник в году

Сегодня, 14 февраля, во всем мире отмечают День Святого Валентина или День влюбленных. Уже традиционно его отмечают и в Украине. В этот день в воздухе летает особенная, романтическая, атмосфера и кажется, что все вокруг наполнено любовью.

Но не всем известно, как появился праздник 14 февраля и как его проводят в разных странах. Новини.LIVE рассказывает об истории дня, главных традициях и интересных фактах.

Кто празднует День святого Валентина

Несмотря на то, что 14 февраля принято считать днем влюбленных, праздновать его можно и нужно не только тем, у кого есть вторая половинка.

Этот праздник касается всех, кто верит в светлое и искреннее чувство. Потому поздравления в этот день адресуют не только влюбленные, но и друзья, приятели, подруги, желающие встретить настоящую любовь.

История Дня Святого Валентина

Немногие знают, но традиции отмечать День Святого Валентина 14 февраля уже более 1500 лет.

И сначала вспоминали о Святом Валентине было в контексте чествования его мученичества, без всякой привязки с покровительством влюбленных.

Считается, что в Западной Европе День Святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в США с 1777 года. В Украине 14 февраля как день всех влюбленных — праздник относительно новый, но достаточно популярный и массовый.

Есть несколько интересных легенд, связанных с праздником и святым Валентином.

Легенда 1.

Самая популярная легенда рассказывает, что День Святого Валентина берет начало еще в 3 в. во времена императора Римской империи — Клавдия II. Император готовился к завоеванию мира, однако ему не хватало воинов.

По его мнению, семейная жизнь отвлекала солдат от армии. Поэтому он издал указ, согласно которому солдатам запрещалось жениться на протяжении прохождения военной службы.

Однако христианский священник Валентин, вопреки указу Клавдия II, продолжал тайно венчать всех желающих. Когда император узнал об этом, он разозлился и приказал посадить священника в тюрьму.

Там Валентин влюбился в дочь тюремщика. Девушка была слепа, но священник, имея определенные знания по медицине, смог вылечить слепоту любимой.

Более того, мужчина обратил на христианство всю семью девушки. Клавдий II, узнав об этом, отдал приказ отрезать голову Валентину.

В ночь перед казнью священник написал дочери тюремщика любовное письмо в стихотворной форме и подписал: "Твой Валентин". Валентина казнили 14 февраля 269 года.

Легенда 2.

Согласно историческим данным, прототип праздника Дня влюбленных существовал еще в Древнем Риме. Римляне с целью повышения рождаемости проводили необычный фестиваль — Луперкалии.

14 февраля во время чествования бога Фавна (Луперк — одна из его прозвищ) и богини любви Юноны, покровительницы женщин, материнства и брака, все незамужние девушки писали на пергаменте свои имена и опускали их в общую корзину. Затем молодые ребята, полагаясь на счастливый случай, вслепую выбирали себе подружку на ближайший год. Да, каждый мужчина ухаживал за той девушкой, имя которой он вытащил.

Продолжили эту традицию и в других странах. В средние века обычай выбирать себе в год подружку был популярен в Англии. Молодые люди, подобно древним римлянам, вытаскивали из урны записки с именами дам. Между парами возникали отношения, они становились друг для друга Валентином и Валентиной.

Легенда 3.

По третьей легенде своего небесного покровителя праздник любви нашел в 496 году, когда Папа Римский провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина.

По одной версии Валентин был узником, попавшим в тюрьму за исцеление больных с помощью неизвестной силы.

Люди не забыли своего спасителя и несли ему записки. Однажды записка попала в руки охранника, решив проверить способности юноши, попросив его исцелить свою слепую дочь. Молодой врач согласился и вылечил девушку от недуга. Увидев белый свет и хорошего парня, юноша сразу влюбилась в своего спасителя.

Правда и эта история имеет печальный финал — 14 февраля влюбленный юноша был казнен. Зная, что ему осталось жить совсем недолго, он написал своей любимой и всем своим близким записки с признаниями в любви. Это также версия того, как зародилась традиция дарить друг другу валентинки.

Легенда 4.

Еще одно интересное объяснение возникновения праздника, которое можно назвать научным, заключается в том, что в середине февраля начинается брачный период птиц, и этот день ассоциируется с неразлучниками. У них крепкая моногамная парная связь и они проводят долгое время сидя вместе.

Валентинки: история появления

В древние времена влюбленные признавались в горячих чувствах словами, песнями и плясками. И только в XV веке юноши и девушки стали дарить друг другу любовные записки.

Кстати, одна из таких валентинок до сих пор находится в британском музее — это хорошее признание Герцога Орлеанского своей очаровательной и любимой жене, написанное в тюрьме.

Пик популярности любовных посланий и признаний приходится на XVIII век, тогда валентинки дарили друг другу вместо цветов и подарков.

Символы Дня Святого Валентина

Главный символ Дня святого Валентина — красное сердце. Именно в его форме принято дарить открытки — валентинки.

Но кроме валентинок символами Дня святого Валентина полноправно считаются: Купидон, плюшевый мишка, цветы и шоколадные конфеты. Их частенько дарят любимым, друзьям и подругам, коллегам.

Символом Дня святого Валентина считаются два голубя. Это связано с тем, что в средневековье получило распространение поверье, что именно 14 февраля эти птицы выбирают себе пару. Затем голубей стали изображать на "валентинках" и на коробках конфет, кроме этого, их фигурками украшаются праздничные торты.

Символом Дня влюбленных также красные розы. По легенде, богиня любви Афродита, спеша к любимому, стала на куст белых роз, ранила ногу и ее божественная кровь покрасила их в красный цвет. С этого времени красные розы являются символом любви и страсти.

Главные цвета Дня святого Валентина — красный и розовый.

День Святого Валентина — традиции

Традиционно в День Святого Валентина влюбленные обмениваются романтическими подарками, проводят время за романтическим ужином и устраивают сюрпризы друг другу.

Многие пары выбирают именно 14 февраля как идеальную дату для помолвки.

Нередко в этот день поздравляют своих родных, коллег друзей, желая найти любовь или укрепить и приумножить уже существующую. В День Святого Валентина обязательно дарят валентинки. Валентинки могут быть как подписаны, так и анонимны.

День Святого Валентина — как празднуют в разных странах мира

США

На день влюбленного объекту симпатии обязательно нужно преподнести коробочку в форме сердца, наполненную сладостями. Важно, чтобы в коробке были красно-белые карамельные конфеты: красный цвет означает страсть, а белый символизирует чистоту любви.

Франция

Принято дарить драгоценные украшения и писать любовные стихи.

Великобритания

Британцы могут посылать чувственные признания не только любимым и близким людям, но и домашним животным.

Испания

Чувственные испанцы нередко отправляют нежные послания с помощью почтовых голубей.

Дания

В этой стране существует свой вид валентинки – любовная открытка gaekkebrev, напоминающая бумажную снежинку. В них пишут романтические стихи и вкладывают подснежники.

Эстония

Принято обмениваться приятными подарками не только с любимыми, но и с друзьями, членами семьи. 14 февраля эстонцы празднуют день друзей и превозносят любовь не только романтическую, но и братскую.

Филиппины

В течение недели Святого Валентина на Филиппинах тысячи жителей празднуют сезон любви и женятся. Большинство свадеб в этом периоде массовые: в одном месте собираются сотни молодых. Для малообеспеченных пар такая свадьба бесплатна. Свадебные наряды, подарки, праздничные кушанья, фотосъемку предоставляют органы местного самоуправления.

Ганы

Министерство туризма Ганы установило в 2007 году вместе с Днем всех влюбленных Национальный праздник шоколада, поскольку Гана является одним из крупнейших экспортеров какао в мире. В этот день жители и гости страны носят красную одежду, покупают родные и близкие подарки, посещают музеи, магазины шоколада и дегустируют шоколадные блюда в местных ресторанах.

Япония

День Святого Валентина вращается для женщин большими затратами в магазинах шоколада. В этот день принято, чтобы они дарили своим мужчинам, друзьям, коллегам и начальникам шоколадные конфеты. Своего подарка женщинам приходится ждать еще целый месяц до наступления Белого дня – в этот день мужчины преподнесут женщинам любой презент белого цвета.

День Святого Валентина — ТОП пять интересных фактов

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