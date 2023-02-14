День Святого Валентина — 14 лютого — історія, традиції та цікаві факти

День Святого Валентина — найромантичніше свято у році

Сьогодні, 14 лютого, у всьому світі відзначають День Святого Валентина, або День закоханих. Уже традиційно його відзначають і в Україні. У цей день у повітрі літає особлива, романтична, атмосфера і здається, що все навколо наповнене коханням.

Але не всім відомо, як з’явилося свято 14 лютого та як його проводять у різних країнах світу. Новини.LIVE розповідає про історію дня, головні традиції та цікаві факти.

Хто святкує День святого Валентина

Попри те, що 14 лютого заведено вважати днем закоханих, святкувати його можна і потрібно не тільки тим, у кого є друга половинка.

Це свято стосується всіх, хто вірить у світле і щире почуття. Тому поздоровлення у цей день адресують не тільки закохані, але і друзі, приятелі, подруги, які бажають зустріти справжню любов.

Історія Дня Святого Валентина

Мало хто знає, але традиції відзначати День Святого Валентина 14 лютого вже понад 1500 років.

І спочатку згадували про Святого Валентина було в контексті вшанування його мучеництва, без жодної прив'язки із заступництвом закоханих.

Вважається, що в Західній Європі День Святого Валентина став широко відзначатися з XIII століття, в США — з 1777 року. В Україні 14 лютого як день всіх закоханих — свято відносно нове, але досить популярне і масове.

Є кілька цікавих легенд, пов'язаних зі святом та самим святим Валентином.

Легенда 1.

Найпопулярніша легенда розповідає, що День Святого Валентина бере початок ще в 3 ст. за часів імператора Римської імперії — Клавдія II. Імператор готувався до завоювання світу, проте йому не вистачало воїнів.

На його думку, сімейне життя відволікало солдатів від армії. Тому він видав указ, згідно з яким солдатам заборонялося одружуватися впродовж проходження військової служби.

Проте християнський священик Валентин, всупереч указу Клавдія II, продовжував таємно вінчати усіх охочих. Коли імператор дізнався про це, він розлютився та наказав посадити священика у тюрму.

Там Валентин закохався у дочку тюремника. Дівчина була сліпа, але священик, маючи певні знання з медицини, зміг вилікувати сліпоту коханої.

Ба більше, чоловік навернув на християнство усю родину дівчини. Клавдій II, дізнавшись про це, наказав відтяти голову Валентину.

У ніч перед стратою священик написав дочці тюремника любовного листа у віршованій формі й підписав: "Твій Валентин". Валентина стратили 14 лютого 269 року.

Легенда 2.

Згідно з історичними даними, прототип свята Дня закоханих існував ще у Стародавньому Римі. Римляни, з метою підвищення народжуваності, проводили незвичайний фестиваль — Луперкалії.

14 лютого під час вшанування бога Фавна (Луперк — одне з його прізвіськ) і богині любові Юнони, покровительки жінок, материнства та шлюбу, всі незаміжні дівчата писали на пергаменті свої імена та опускали їх у загальний кошик. Потім молоді хлопці, покладаючись на щасливий випадок, наосліп вибирали собі подружку на найближчий рік. Так, кожен чоловік доглядав за тією дівчиною, ім'я якої він витягнув.

Продовжили цю традицію і в інших країнах. У середні віки звичай вибирати собі на рік подружку був популярним в Англії. Молоді люди, подібно до древніх римлян, витягали з урни записки з іменами дам. Між парами виникали відносини, вони ставали один для одного Валентином і Валентиною.

Легенда 3.

За третьою легендою свого небесного покровителя свято любові знайшло у 496 році, коли Папа Римський проголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

За однією версією Валентин був в'язнем, що потрапив до в'язниці за зцілення хворих за допомогою невідомої сили.

Люди не забули свого рятівника і несли йому записки. Одного разу записка потрапила до рук охоронця, який, вирішивши перевірити здібності юнака, попросивши його зцілити свою сліпу доньку. Молодий лікар погодився і вилікував дівчину від недуги. Побачивши білий світ і гарного хлопця, юна особа одразу закохалась у свого рятівника.

Правда і ця історія має сумний фінал — 14 лютого закоханий юнак був страчений. Знаючи про те, що йому залишилося жити зовсім недовго, він написав своїй коханій і всім своїм близьким записки зі зізнаннями у коханні. Це також версія того, як зародилася традиція дарувати один одному валентинки.

Легенда 4.

Ще одне цікаве пояснення винекнення свята, яке можна названи науковим, полягає в тому, що в середині лютого починається шлюбний період птахів, і цей день асоціюється з нерозлучниками. У них міцний моногамний парний зв’язок і вони проводять довгий час сидячи разом.

Валентинки: історія появи

У стародавні часи закохані зізнавалися у гарячих почуттях словами, піснями та танцями. І лише у XV столітті юнаки та дівчата почали дарувати один одному любовні записки.

До речі, одна з таких валентинок досі знаходиться у британському музеї — це гарне освідчення Герцога Орлеанського своїй чарівній та коханій дружині, написане у тюрмі.

Пік популярності любовних послань і зізнань припадає на XVIII століття, тоді валентинки дарували один одному замість квітів та подарунків.

Символи Дня Святого Валентина

Головний символ Дня святого Валентина — червоне серце. Саме у його формі заведено дарувати листівки — валентинки.

Але крім валентинок символами Дня святого Валентина повноправно вважаються: Купідон, плюшевий ведмедик, а також квіти та шоколадні цукерки. Їх частенько дарують коханим, друзям та подругам, колегам.

Символом Дня святого Валентина вважаються два голуба. Це пов’язано з тим, що в середньовіччі набуло поширення повір’я, що саме 14 лютого ці птахи вибирають собі пару. Потім голубів стали зображати на "валентинках" і на коробках цукерок, крім цього, їх фігурками прикрашаються святкові торти.

Символом Дня закоханих також є червоні троянди. За легендою, богиня кохання Афродіта, поспішаючи до коханого, стала на кущ білих троянд, поранила ногу і її божественна кров пофарбувала їх в червоний колір. З того часу червоні троянди є символом кохання та пристрасті.

Головні кольори Дня святого Валентина — червоний та рожевий.

День Святого Валентина — традиції

Традиційно у День Святого Валентина закохані обмінюються романтичними подарунками, проводять разом час за романтичною вечерею та влаштовують сюрпризи одне одному.

Чимало пар обирають саме 14 лютого як ідеальну дату для заручин.

Не рідко цього дня вітають своїх рідних, колег друзів, бажаючи знайти кохання або ж зміцнити та примножити вже існуюче. На День Святого Валентина обов'язково дарують валентинки. Валентинки можуть бути як підписаними, так і анонімними.

День Святого Валентина — як святкують в різних країнах світу

США

На день закоханих об'єкту симпатії обов’язково потрібно піднести коробочку у формі серця, наповнену солодощами. Важливо, щоб у коробці були червоно-білі карамельні цукерки: червоний колір означає пристрасть, а білий символізує чистоту любові.

Франця

Заведено дарувати дорогоцінні прикраси та писати любовні вірші.

Велика Британія

Британці можуть посилати чуттєві зізнання не тільки коханим і близьким людям, але й домашнім тваринам.

Іспанія

Чуттєві іспанці нерідко відправляють ніжні послання за допомогою поштових голубів.

Данія

У цій країні існує свій вид валентинки — любовна листівка gaekkebrev, нагадує паперову сніжинку. У них пишуть романтичні вірші та вкладають проліски.

Естонія

Заведено обмінюватися приємними подарунками не тільки з коханими, але і з друзями, членами сім'ї. 14 лютого естонці святкують день друзів і звеличують любов не тільки романтичну, але і братську.

Філіппіни

Впродовж тижня Святого Валентина на Філіппінах тисячі жителів святкують сезон любові та одружуються. Більшість весіль в цьому період є масовими: в одному місці збираються сотні молодих. Для малозабезпечених пар таке весілля є безкоштовним. Весільні вбрання, подарунки, святкові страви, фотозйомку надають органи місцевого самоврядування.

Гани

Міністерство туризму Гани встановило у 2007 році разом з Днем усіх закоханих Національне свято шоколаду, оскільки Гана є одним з найбільших експортерів какао у світі. У цей день жителі та гості країни носять червоний одяг, купують рідним і близьким подарунки, відвідують музеї, магазини шоколаду і дегустують шоколадні страви в місцевих ресторанах.

Японія

День Святого Валентина обертається для жінок великими витратами в магазинах шоколаду. У цей день заведено, щоб вони дарували своїм чоловікам, друзям, колегам і начальникам шоколадні цукерки. Свого подарунка жінкам доводиться чекати ще цілий місяць до настання Білого дня — в цей день чоловіки піднесуть жінкам будь-який презент білого кольору.

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