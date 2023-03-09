День рождения Кобзаря — как стихи Тараса Шевченко ожили в современных песнях

Шевченко — один из самых музыкальных поэтов мира!

Сегодня, 9 марта, исполняется 209 лет со дня рождения величайшего украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Григорьевича Шевченко. Поэзия нашего мастера слова переведена на более ста языков мира. Среди них — японский, корейский, арабский и международный язык эсперанто. Также его произведения стали источником вдохновения многих украинских музыкантов.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подборкой музыкальных хитов, положенных на стихи Тараса Шевченко.

Как Шевченко стал самым музыкальным поэтом мира

К произведениям великого Кобзаря обращались несколько поколений композиторов — они стали песнями и романсами, симфоническими поэмами, операми, ораториями и балетами.

Музыку на его произведения написали Модест Мусоргский, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Георгий Майборода, Юлий Мейтус, Кирилл Стеценко, Игорь Шамо и другие. А музыкальный сборник Николая Лысенко Музыка к Кобзарю насчитывает около 100 разножанровых произведений.

На произведения Шевченко, конечно, обращали внимание и современные исполнители. Интересно, что стихи поэта больше всего вдохновляли на творчество именно рок-музыкантов, в частности рок-баллады есть в творчестве таких групп Скрябин, Кому вниз, Мертвый петух, Фата Моргана, Андрей Середа и другие.

Кроме того, шевченковская поэзия превратилась в блюз, фолк и даже регги-композицию.

А в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области, где родился Шевченко, ежегодно с 2014 года проходит художественный фестиваль Ше.Fest.

Популярные песни положенные на стихи Тараса Шевченко

"Якби з ким сісти хліба з'їсти"

Если вы не слышали, как Шевченко звучит в блюзе, то даем вам шанс исправить это. Победительница шоу "Голос страны" Оксана Муха исполнила отличную композицию, которая очень скоро появится в вашем плейлисте.

"Тополя"

Песня для музыкального видео группы Хочу ЩЕ! "Тополя" была написана на основе одноименного стихотворения Шевченко. Над ее созданием работала также львовская бандуристка Кристина Валович. Съемки по режиссуре Сергея Дядка проходили на территории Украинских Карпат неподалеку от курортного городка Сходница Львовской области, а также в промзоне старого Львова.

По сюжету клипа, "Тополя" рассказывает печальную историю любви, в которой девушка отпустила своего любимого на войну, а он не вернулся с фронта. Ее исполнение певцы посвятили всем погибшим защитникам Украины.

"Ой по горі роман цвіте"

Украинская акапельная формация Пиккардийская Терция 6 марта 2018 презентовала песню на стихотворение Тараса Шевченко "Ой по горі роман цвіте". Музыку к произведению написал Игорь Пелих, аранжировкой занимался один из вокалистов Пиккардийской Терции Андрей Капраль.

Известно, что сам Шевченко любил петь, у него был хороший голос. И когда Капраль писал аранжировку, то представлял, как бы эту композицию мог спеть сам Кобзарь.

"Нащо"

В основе этой работы лежит стихотворение Шевченко "Нащо мені чорні брови". По словам участников группы, это стихотворение было положено на музыку уже очень давно и оно также известно как романс, впрочем, в их исполнении он получил несколько иное звучание.

"Думи мої"

Вот такая визуализация регги-композиции на одно из самых известных стихотворений Кобзаря от группы Мандры и ее бессменного лидера Фомы.

Интересно, что клип был создан по живописи, рисункам, графике и рукописям Кобзаря.

"Садок вишневий коло хати"

Львовская рок-группа "Мертвий півень" придала рок-звучание лирической поэзии. Стихотворение "Садок вишневий", знакомый каждому еще из школы, получило несколько игривую форму и могло бы стать саундтреком для современных вечерниц.

"Мені однаково"

Одна из песен на слова Тараса Шевченко принадлежит бессмертному Кузьме. Эти интонации, эмоции передать другим голосом, наверное, задача невыполнима. Также Андрей Кузьменко исполнил песню "Якось-то Йдучи Уночі".

"Тече вода з-під явора"

Представляете ли вы себе стихи Кобзаря, положенные на оптимистическую музыку? Шевченко бывает разным. Вот какую музыку к стихотворению "Тече вода з-під явора" написал Александр Якушенко.

"Бандуристе, орле сизий"

Песня на слова Тараса Шевченко есть в репертуаре Ирины Билык. К композиции снят и чувственный клип – посмотрите обязательно.

"Косар"

Песня "Косар" на слова Шевченко, получившая рок-звучание, вошла в альбом "Вічність" 2015 группы Тартак.

"Гайдамацька"

Украинская группа "Kozak System", возникшая в 2012 году, в дебютном альбоме "Шабля" также использовала поэзию Шевченко. Так, в альбом вошла песня под названием "Гайдамацька" на слова Кобзаря.

"Реве та стогне"

Интересную музыкальную композицию создала группа "Плач Єремії".

"Минають дні, минають ночі"

Настоящий хит от Артема Пивоварова и Ярмака!

"З Холодного Яру"

9 марта 2014 года группа "Кому Вниз" представила свой четвертый студийный альбом под названием "4". Проект был посвящен 200-летию со Дня рождения Шевченко.

В альбом вошли четыре песни и речитативный постскриптум на стихи поэта: "З "Княжни". Зоре моя вечірняя", "З "Хустини"", "З "Холодного Яру"", "З "У Казематі". За байраком байрак" та "З "Осії. Глави XIV"".

"І Архімед, и Галілей"

Новое звучание от группы "Холодне Сонце":