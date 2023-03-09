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День народження Тараса Шевченка: як невмирущі вірші Кобзаря стали сучасними музичними хітами

9 березня 2023 06:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День народження Кобзаря — як вірші Тараса Шевченка ожили в сучасних піснях
Шевченко — один із наймузичніших поетів світу!
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 9 березня, виповнюється 209 років від дня народження видатного українського поета, художника і мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Поезію нашого майстра слова перекладено більше ніж ста мовами світу. Серед них  японська, корейська, арабська і міжнародна мова есперанто. Також його твори стали джерелом натхнення для багатьох українських музикантів.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з добіркою музичних хітів, покладених на вірші Тараса Шевченка. 

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Як Шевченко став наймузичнішим поетом світу 

До творів великого Кобзаря зверталось кілька поколінь композиторів — вони стали піснями та романсами, симфонічними поемами, операми, ораторіями та балетами.

Музику на його твори написали Модест Мусоргський, Петро Чайковський, Сергій Рахманінов, Георгій Майборода, Юлій Мейтус, Кирило Стеценко, Ігор Шамо та інші. А музична збірка Миколи Лисенка Музика до Кобзаря нараховує майже 100 різножанрових творів.

На твори Шевченка, звичайно, звертали увагу й сучасні виконавці. Цікаво, що вірші поета найбільше надихали на творчість саме рок-музикантів, зокрема рок-балади є у творчості таких гуртів Скрябін, Кому вниз, Мертвий півень, Фата Моргана, Андрій Середа та інші.

Окрім цього, шевченківська поезія перетворилася на блюз, фолк та навіть реггі-композицію. 

А у селі Моринці Звенигородського району Черкаської області, де народився Шевченко, щорічно з 2014 року відбувається мистецький фестиваль Ше.Fest.

Як Шевченко став наймузичнішим поетом світу

Популярні пісні, покладені на вірші Тараса Шевченка

Якби з ким сісти хліба з'їсти

Якщо ви не чули, як Шевченко звучить у блюзі, то ми даємо вам шанс виправити це. Переможниця шоу "Голос країни" Оксана Муха виконала чудову композицію, яка точно скоро з'явиться у вашому плейлисті. 

 

Тополя

Пісня для музичного відео гурту Хочу ЩЕ! "Тополя" була написана на основі однойменного вірша Шевченка. Над її створенням працювала також львівська бандуристка Христина Валович. Зйомки за режисурою Сергія Дядка відбувалися на території Українських Карпат неподалік від курортного містечка Східниця, що на Львівщині, а також у промзоні старого Львова.

За сюжетом кліпу, "Тополя" розповідає сумну історію кохання, у якій дівчина відпустила свого коханого на війну, а він не повернувся з фронту. Її виконання співаки присвятили усім захисникам України, що загинули.

 

Ой по горі роман цвіте

Українська акапельна формація "Піккардійська Терція" 6 березня 2018 року презентувала пісню на вірш Тараса Шевченка "Ой по горі роман цвіте". Музику до твору написав Ігор Пелих, аранжуванням займався один із вокалістів "Піккардійської Терції" Андрій Капраль.

Відомо, що сам Шевченко любив співати, у нього був гарний голос. І коли Капраль писав аранжування, то уявляв, як би цю композицію міг заспівати сам Кобзар.

 

Нащо

В основі цієї роботи лежить вірш Шевченка "Нащо мені чорні брови". За словами учасників групи, цей вірш був покладений на музику вже дуже давно і він також відомий як романс, втім, в їх виконанні він отримав дещо інше звучання.

 

Думи мої

Ось така візуалізація реггі-композиції на один з найвідоміших віршів Кобзаря від групи Мандри і її беззмінного лідера Фоми.

Цікаво, що кліп було створено з живопису, малюнків, графіки та рукописів Кобзаря.
 

Садок вишневий коло хати

Львівський рок-гурт "Мертвий півень" надав рок-звучання ліричній поезії. Вірш "Садок вишневий", знайомий кожному ще зі школи, отримав дещо грайливу форму та міг би стати саундтреком для сучасних вечорниць. 

 

Мені однаково

Одна з пісень на слова Тараса Шевченка належить безсмертному Кузьмі. Ці інтонації, емоції передати іншим голосом, напевно, — задача нездійсненна. Також Андрій Кузьменко виконав пісню "Якось-то Йдучи Уночі".

 

Тече вода з-під явора

Чи ви уявляєте собі вірші Кобзаря, покладені на оптимістичну музику? Шевченко буває різним. Ось яку музику до вірша "Тече вода з-під явора" написав Олександр Якушенко.

 

Бандуристе, орле сизий 

Пісня на слова Тараса Шевченка є в репертуарі Ірини Білик. До композиції знятий й чуттєвий кліп — перегляньте неодмінно.

 

Косар 

Пісня "Косар" на слова Шевченка, яка отримала рок-звучання, увійшла в альбом "Ввічність" 2015 року гурту Тартак. 

 

Гайдамацька 

Український гурт "Kozak System", який виник у 2012 році, у дебютному альбомі "Шабля" також використав поезію Шевченка. Так, до альбому ввійшла пісня під назвою "Гайдамацька" на слова Кобзаря.

 

Реве та стогне

Цікаву музичну композицію створив гурт Плач Єремії.

 

Минають дні, минають ночі

Справжній хіт від Артема Пивоварова і Ярмака!

 

З Холодного Яру

9 березня 2014 року гурт "Кому Вниз" презентував свій четвертий студійний альбом під назвою "4". Проєкт був присвячений 200-ій річниці від Дня народження Шевченка.

До альбому увійшли чотири пісні та речитативний постскриптум на вірші поета: "З "Княжни". Зоре моя вечірняя", "З "Хустини"", "З "Холодного Яру"", "З "У Казематі". За байраком байрак" та "З "Осії. Глави XIV"".

 

І Архімед, і Галілей

Нове звучання від гурту Холодне Сонце:

 

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