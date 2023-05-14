С Днем матери — 14 мая — теплые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

День матери 2023: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках
Традиционно во второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери. 2023 этот светлый праздник приходится на 14 мая. В этот день можно отправить самому дорогому человеку в нашей жизни хорошее поздравление или яркую открытку.
Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.
Поздравление с Днем матери в прозе
Возлюбленная, поздравляю с Днем матери! Ты самая важная женщина в моей жизни, а теперь ты также и самая лучшая мама для нашего ребенка. Я желаю тебе, чтобы в жизнь приносило только приятные сюрпризы, а мы постараемся окутать тебя нашей любовью и благодарностью каждый день.
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Дорогая моя, с Днем Матери! Ты источник любви, заботы и вдохновения для нас и наших детей. Я желаю тебе воодушевления, самореализации и успехов. Ты самая лучшая жена и мама, которую я мог бы себе представить, и я всегда буду поддерживать тебя.
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Дорогая моя мама! Поздравляю тебя с днем матери! Ты всегда была для меня поддержкой и надеждой. Я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и тепла, а также безграничной радости жизни.
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Для лучшей мамы на свете! Сегодня от всего сердца хочу пожелать тебе мира, здоровья и гармонии в душе. Твоя любовь и забота всегда помогали мне пройти через самые трудные жизненные моменты, поэтому я никогда не забуду тебя.
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С Днем Матери! Пусть каждая минута жизни будет исполнена любви и радости! Пусть твое материнское сердце не знает печали.
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С праздником! Пусть вся Украина гордится матерями, чтобы они всегда были рядом, а мы чувствовали их любовь. Пусть каждая мамочка испытывает это светлое и прекрасное чувство, а дети всегда любят и уважают!
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Дорогая, мамочка! Поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и достатка! Всегда благодарны за твою материнскую любовь, заботу и тепло, постоянно согревающее наши сердца. Очень тебя любим! Целуем, твои дети.
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День Матери! Благословенна будь, украинская Женщина-Мама! Терпеливая и любящая. Мужественная, непокоренная, вечная... Ты сегодня с надеждой опираешь свое дитя Богу, Украине, Воле. Поклон Тебе и слава!
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С Днем Матери! От души желаю счастья, мира, изобилия, вдохновения, терпения, здоровья и любви. Пусть милые дети всегда будут гордостью, радостью, светом удачи для мамы, пусть каждый день твоей семьи дарит праздник и хорошее настроение!
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Ты моя славная яблонька, мамочка! И я, как яблочко, не укачу далеко и позабочусь, чтобы у тебя появился чудесный зять, а после его появления — самые замечательные внуки на свете, которые будут счастливо расти в нашем яблоневом саду!
Привет, наша неутомимая пчелка! Спасибо за то, что ты держишь в чистоте наш улей и не устаешь добывать сладкий мед. И хотя иногда мы бываем ленивыми, как трутни, мы очень любим тебя и всегда готовы взять на себя ношу твоих крыльев.
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Твой праздник, мамочка, настал, и все мы радуемся тому, что ты у нас есть — такая добрая, милая, самая красивая, самая родная. Оставайся такой еще 100 лет, ведь так здорово быть мамиными детьми!
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Желаю тебе, мама, чтобы ты покоряла мужские сердца своей красотой еще много лет, и пусть отец немного ревнует, а ты все равно люби только его, чтобы твое счастье было бесконечным.
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С каждым годом, мама, твои глаза и улыбка нежнее, чувство глубже. Пусть спокойствие и благополучие окружают тебя, а моя любовь и поступки станут величайшим утешением для твоего сердца. Поздравляю!
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Маменька, пусть жизнь ярким солнечным светом согревает твою душу добром, словно нежные лепестки цветов в необъятном поле, покачивающиеся на ветру со свежестью и ароматом! С Днем Матери!
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Дорогая мамочка, наша любовь — это смесь благодарности и восхищения. Ты делаешь все, чтобы наша жизнь была комфортной, а квартира называлась домом. Ты успеваешь быть женщиной, невзирая на сотни домашних дел. Я восхищаюсь тобой. Ты самая лучшая. С праздником, родная!
День матери 14 мая — поздравление в стихах на украинском языке
Вітання зі святом
Найкращій матусі!
В цей день вшанувати
Всі діти їх мусять.
Здоров’я хай буде
Міцніше граніту,
Дитячою вдячністю
Серце зігріте!
***
У це травневе гарне свято —
У День Всесвітній Матерів,
Сказати хочу я багато,
Тобі хороших, мамо, слів!
Бажаю радості та квітів,
Любові, посмішок, тепла,
Щоб ти, моя найкраща в світі,
Завжди здоровою була!
***
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло
Щоб завжди здоров’я у тебе було!
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба!
***
Матінко люба, зозуленько мила,
Щирі вітання тобі!
Зичу я щастя, здоров'я і миру
В домі твоєму завжди!
***
Мамо! Дай руки твої поцілую
І пригорну я тебе до грудей…
Я так люблю тебе, мамо й ціную,
Ти найрідніша для мене з людей!
Щиро з Днем матері я привітаю,
Ніжність свою тобі щедро віддам!
Щастя й здоров’я тобі побажаю,
Ти найдобріша у світі із мам!
***
Нехай День матері дарує тільки радість,
Хай ясна усмішка сіяє на устах!
Нехай ніколи не вгасає юна жвавість
Й від щастя хай душа літає, наче птах!
***
В День матері бажаю щастя й миру,
Любові, злагоди й душевного тепла.
Хай кожен день дарує нову силу,
А ще багато щастя, ніжності й добра!
***
Мамо, я завжди ношу у серці
Колискову, що мені співала
Ти щоночі лагідно і ніжно,
Коли зорі сходили над гаєм.
Мамо, я завжди ношу у серці
Найтепліший, милий погляд твій.
Він мені нагадує дитинство
Й дивовижний світ дитячих мрій.
Моя рідна, моя любо мамо,
Дякую тобі за те, що ти
Цілий світ мені подарувала
Й вірний шлях вказала у житті
Мамо, з цим весняним ніжним святом
Я тебе вітаю від душі!
Хай вогонь горить в твоїх очах,
Будь найщасливішою з усіх!
***
З Днем матері тебе вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Здоров’я, сили й довголіття,
Щоб святкувала ти століття!
Матусю, люба, в знак пошани
Весь світ нехай слухняним стане!
Всі квіти на землі — для тебе.
Всміхайся, більш мені не треба.
***
Матусю єдина, матусю рідненька,
Щоб ти не хилилась в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
Щастя й здоров’я тобі.
Уклін тобі, мила матусю, лебідко,
За щирість, за ніжність,
За ласку й тепло.
Хай сонце сміється, хай все удається
Тобі!
День матери 2023 — поздравления в открытках
Видеопоздравления с Днем матери 2023
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