Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow День матери 2023: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках arrow

День матери 2023: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

14 мая 2023 06:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем матери — 14 мая — теплые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках
Поздравление с Днем матери 14 мая. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Традиционно во второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери. 2023 этот светлый праздник приходится на 14 мая. В этот день можно отправить самому дорогому человеку в нашей жизни хорошее поздравление или яркую открытку.

Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

Читайте также:

Поздравление с Днем матери в прозе

Возлюбленная, поздравляю с Днем матери! Ты самая важная женщина в моей жизни, а теперь ты также и самая лучшая мама для нашего ребенка. Я желаю тебе, чтобы в жизнь приносило только приятные сюрпризы, а мы постараемся окутать тебя нашей любовью и благодарностью каждый день.

***

Дорогая моя, с Днем Матери! Ты источник любви, заботы и вдохновения для нас и наших детей. Я желаю тебе воодушевления, самореализации и успехов. Ты самая лучшая жена и мама, которую я мог бы себе представить, и я всегда буду поддерживать тебя.

***

Дорогая моя мама! Поздравляю тебя с днем матери! Ты всегда была для меня поддержкой и надеждой. Я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и тепла, а также безграничной радости жизни.

***

Для лучшей мамы на свете! Сегодня от всего сердца хочу пожелать тебе мира, здоровья и гармонии в душе. Твоя любовь и забота всегда помогали мне пройти через самые трудные жизненные моменты, поэтому я никогда не забуду тебя.

***

С Днем Матери! Пусть каждая минута жизни будет исполнена любви и радости! Пусть твое материнское сердце не знает печали.

***

С праздником! Пусть вся Украина гордится матерями, чтобы они всегда были рядом, а мы чувствовали их любовь. Пусть каждая мамочка испытывает это светлое и прекрасное чувство, а дети всегда любят и уважают!

***

Дорогая, мамочка! Поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и достатка! Всегда благодарны за твою материнскую любовь, заботу и тепло, постоянно согревающее наши сердца. Очень тебя любим! Целуем, твои дети.

***

День Матери! Благословенна будь, украинская Женщина-Мама! Терпеливая и любящая. Мужественная, непокоренная, вечная... Ты сегодня с надеждой опираешь свое дитя Богу, Украине, Воле. Поклон Тебе и слава!

***

С Днем Матери! От души желаю счастья, мира, изобилия, вдохновения, терпения, здоровья и любви. Пусть милые дети всегда будут гордостью, радостью, светом удачи для мамы, пусть каждый день твоей семьи дарит праздник и хорошее настроение!

***

Ты моя славная яблонька, мамочка! И я, как яблочко, не укачу далеко и позабочусь, чтобы у тебя появился чудесный зять, а после его появления — самые замечательные внуки на свете, которые будут счастливо расти в нашем яблоневом саду!

 

Поздравление с Днем матери в прозе
Поздравления с Днем матери. Фото: google.com

Привет, наша неутомимая пчелка! Спасибо за то, что ты держишь в чистоте наш улей и не устаешь добывать сладкий мед. И хотя иногда мы бываем ленивыми, как трутни, мы очень любим тебя и всегда готовы взять на себя ношу твоих крыльев.

***

Твой праздник, мамочка, настал, и все мы радуемся тому, что ты у нас есть — такая добрая, милая, самая красивая, самая родная. Оставайся такой еще 100 лет, ведь так здорово быть мамиными детьми!

***

Желаю тебе, мама, чтобы ты покоряла мужские сердца своей красотой еще много лет, и пусть отец немного ревнует, а ты все равно люби только его, чтобы твое счастье было бесконечным.

***

С каждым годом, мама, твои глаза и улыбка нежнее, чувство глубже. Пусть спокойствие и благополучие окружают тебя, а моя любовь и поступки станут величайшим утешением для твоего сердца. Поздравляю!

***

Маменька, пусть жизнь ярким солнечным светом согревает твою душу добром, словно нежные лепестки цветов в необъятном поле, покачивающиеся на ветру со свежестью и ароматом! С Днем Матери!

***

Дорогая мамочка, наша любовь — это смесь благодарности и восхищения. Ты делаешь все, чтобы наша жизнь была комфортной, а квартира называлась домом. Ты успеваешь быть женщиной, невзирая на сотни домашних дел. Я восхищаюсь тобой. Ты самая лучшая. С праздником, родная!

 

День матери 14 мая — приветствие в стихах
День матери 14 мая. Фото: google.com

День матери 14 мая — поздравление в стихах на украинском языке

Вітання зі святом
Найкращій матусі!
В цей день вшанувати
Всі діти їх мусять.
Здоров’я хай буде
Міцніше граніту,
Дитячою вдячністю
Серце зігріте!

***

У це травневе гарне свято — 
У День Всесвітній Матерів,
Сказати хочу я багато,
Тобі хороших, мамо, слів!
Бажаю радості та квітів,
Любові, посмішок, тепла,
Щоб ти, моя найкраща в світі,
Завжди здоровою була!

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло
Щоб завжди здоров’я у тебе було!
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба!

***

Матінко люба, зозуленько мила,
Щирі вітання тобі!
Зичу я щастя, здоров'я і миру
В домі твоєму завжди!

***

Мамо! Дай руки твої поцілую
І пригорну я тебе до грудей…
Я так люблю тебе, мамо й ціную,
Ти найрідніша для мене з людей!
Щиро з Днем матері я привітаю,
Ніжність свою тобі щедро віддам!
Щастя й здоров’я тобі побажаю,
Ти найдобріша у світі із мам!

***

Нехай День матері дарує тільки радість,
Хай ясна усмішка сіяє на устах!
Нехай ніколи не вгасає юна жвавість
Й від щастя хай душа літає, наче птах!

***

В День матері бажаю щастя й миру,
Любові, злагоди й душевного тепла.
Хай кожен день дарує нову силу,
А ще багато щастя, ніжності й добра!

***

Мамо, я завжди ношу у серці
Колискову, що мені співала
Ти щоночі лагідно і ніжно,
Коли зорі сходили над гаєм.
Мамо, я завжди ношу у серці
Найтепліший, милий погляд твій.
Він мені нагадує дитинство
Й дивовижний світ дитячих мрій.
Моя рідна, моя любо мамо,
Дякую тобі за те, що ти
Цілий світ мені подарувала
Й вірний шлях вказала у житті
Мамо, з цим весняним ніжним святом
Я тебе вітаю від душі!
Хай вогонь горить в твоїх очах,
Будь найщасливішою з усіх!

***

З Днем матері тебе вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Здоров’я, сили й довголіття,
Щоб святкувала ти століття!
Матусю, люба, в знак пошани
Весь світ нехай слухняним стане!
Всі квіти на землі — для тебе.
Всміхайся, більш мені не треба.

***

Матусю єдина, матусю рідненька,
Щоб ти не хилилась в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
Щастя й здоров’я тобі.
Уклін тобі, мила матусю, лебідко,
За щирість, за ніжність,
За ласку й тепло.
Хай сонце сміється, хай все удається
Тобі!

День матери 2023 — поздравления в открытках

День матери 2023: самые теплые поздравления
Поздравление с Днем матери 2023: яркие открытки. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем матери 2023: яркие открытки.
Поздравление с Днем матери 2023: яркие открытки. Фото: Новини.LIVE
Самые искренние поздравления с Днем матери 2023
Поздравление с Днем матери 2023: яркие открытки. Фото: Новини.LIVE
День матери 2023: красивые поздравления для мамы
Поздравление с Днем матери 2023: яркие открытки. Фото: Новини.LIVE
Как красиво поздравить маму: открытки на День матери
Поздравление с Днем матери 2023: яркие открытки. Фото: Новини.LIVE
С Днем матери 2023: открытки.
Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua
Красивые поздравления с Днем матери
Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua
День матери 2023: красивые поздравления
Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua
Хорошие поздравления с Днем матери
Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем матери в картинках
Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua
Поздравление с Днем Матери на украинском языке
Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua
Лучшие поздравления с Днем матери
Фото: tviysvit.com
Трогательные поздравления с Днем матери
Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com
Как красиво поздравить с Днем матери
Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com
Поздравление с Днем матери!
Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com
Поздравление ко дню матери 2023
Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com
Счастливый день матери 2023: красивая поздравительная открытка.
Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com
Как поздравить маму с днем матери 14 мая
Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com
С Днем матери 2023 картинки
Поздравления для мам на 14 мая. Фото: depositphotos.com
Хорошие поздравления с Днем матери 2023
Поздравления для мам на 14 мая. Фото: depositphotos.com
Поздравления с Днем матери 14 мая в картинках
Поздравления для мам на 14 мая. Фото: depositphotos.com

Видеопоздравления с Днем матери 2023

 

 

 

Ранее мы рассказывали об истории появления Дня матери в Украине и важнейших украинских традициях в этот светлый праздник.

Напомним мы писали лучшие идеи подарков своими руками для мамочек на День матери 14 мая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас