С Днем матери — 14 мая — теплые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

Поздравление с Днем матери 14 мая. Фото: google.com

Традиционно во второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери. 2023 этот светлый праздник приходится на 14 мая. В этот день можно отправить самому дорогому человеку в нашей жизни хорошее поздравление или яркую открытку.

Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

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Поздравление с Днем матери в прозе

Возлюбленная, поздравляю с Днем матери! Ты самая важная женщина в моей жизни, а теперь ты также и самая лучшая мама для нашего ребенка. Я желаю тебе, чтобы в жизнь приносило только приятные сюрпризы, а мы постараемся окутать тебя нашей любовью и благодарностью каждый день.

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Дорогая моя, с Днем Матери! Ты источник любви, заботы и вдохновения для нас и наших детей. Я желаю тебе воодушевления, самореализации и успехов. Ты самая лучшая жена и мама, которую я мог бы себе представить, и я всегда буду поддерживать тебя.

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Дорогая моя мама! Поздравляю тебя с днем матери! Ты всегда была для меня поддержкой и надеждой. Я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и тепла, а также безграничной радости жизни.

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Для лучшей мамы на свете! Сегодня от всего сердца хочу пожелать тебе мира, здоровья и гармонии в душе. Твоя любовь и забота всегда помогали мне пройти через самые трудные жизненные моменты, поэтому я никогда не забуду тебя.

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С Днем Матери! Пусть каждая минута жизни будет исполнена любви и радости! Пусть твое материнское сердце не знает печали.

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С праздником! Пусть вся Украина гордится матерями, чтобы они всегда были рядом, а мы чувствовали их любовь. Пусть каждая мамочка испытывает это светлое и прекрасное чувство, а дети всегда любят и уважают!

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Дорогая, мамочка! Поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и достатка! Всегда благодарны за твою материнскую любовь, заботу и тепло, постоянно согревающее наши сердца. Очень тебя любим! Целуем, твои дети.

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День Матери! Благословенна будь, украинская Женщина-Мама! Терпеливая и любящая. Мужественная, непокоренная, вечная... Ты сегодня с надеждой опираешь свое дитя Богу, Украине, Воле. Поклон Тебе и слава!

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С Днем Матери! От души желаю счастья, мира, изобилия, вдохновения, терпения, здоровья и любви. Пусть милые дети всегда будут гордостью, радостью, светом удачи для мамы, пусть каждый день твоей семьи дарит праздник и хорошее настроение!

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Ты моя славная яблонька, мамочка! И я, как яблочко, не укачу далеко и позабочусь, чтобы у тебя появился чудесный зять, а после его появления — самые замечательные внуки на свете, которые будут счастливо расти в нашем яблоневом саду!

Поздравления с Днем матери. Фото: google.com

Привет, наша неутомимая пчелка! Спасибо за то, что ты держишь в чистоте наш улей и не устаешь добывать сладкий мед. И хотя иногда мы бываем ленивыми, как трутни, мы очень любим тебя и всегда готовы взять на себя ношу твоих крыльев.

***

Твой праздник, мамочка, настал, и все мы радуемся тому, что ты у нас есть — такая добрая, милая, самая красивая, самая родная. Оставайся такой еще 100 лет, ведь так здорово быть мамиными детьми!

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Желаю тебе, мама, чтобы ты покоряла мужские сердца своей красотой еще много лет, и пусть отец немного ревнует, а ты все равно люби только его, чтобы твое счастье было бесконечным.

***

С каждым годом, мама, твои глаза и улыбка нежнее, чувство глубже. Пусть спокойствие и благополучие окружают тебя, а моя любовь и поступки станут величайшим утешением для твоего сердца. Поздравляю!

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Маменька, пусть жизнь ярким солнечным светом согревает твою душу добром, словно нежные лепестки цветов в необъятном поле, покачивающиеся на ветру со свежестью и ароматом! С Днем Матери!

***

Дорогая мамочка, наша любовь — это смесь благодарности и восхищения. Ты делаешь все, чтобы наша жизнь была комфортной, а квартира называлась домом. Ты успеваешь быть женщиной, невзирая на сотни домашних дел. Я восхищаюсь тобой. Ты самая лучшая. С праздником, родная!

День матери 14 мая. Фото: google.com

День матери 14 мая — поздравление в стихах на украинском языке

Вітання зі святом

Найкращій матусі!

В цей день вшанувати

Всі діти їх мусять.

Здоров’я хай буде

Міцніше граніту,

Дитячою вдячністю

Серце зігріте!

***

У це травневе гарне свято —

У День Всесвітній Матерів,

Сказати хочу я багато,

Тобі хороших, мамо, слів!

Бажаю радості та квітів,

Любові, посмішок, тепла,

Щоб ти, моя найкраща в світі,

Завжди здоровою була!

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти,

Щоб сонце і зорі плекали тепло

Щоб завжди здоров’я у тебе було!

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба!

***

Матінко люба, зозуленько мила,

Щирі вітання тобі!

Зичу я щастя, здоров'я і миру

В домі твоєму завжди!

***

Мамо! Дай руки твої поцілую

І пригорну я тебе до грудей…

Я так люблю тебе, мамо й ціную,

Ти найрідніша для мене з людей!

Щиро з Днем матері я привітаю,

Ніжність свою тобі щедро віддам!

Щастя й здоров’я тобі побажаю,

Ти найдобріша у світі із мам!

***

Нехай День матері дарує тільки радість,

Хай ясна усмішка сіяє на устах!

Нехай ніколи не вгасає юна жвавість

Й від щастя хай душа літає, наче птах!

***

В День матері бажаю щастя й миру,

Любові, злагоди й душевного тепла.

Хай кожен день дарує нову силу,

А ще багато щастя, ніжності й добра!

***

Мамо, я завжди ношу у серці

Колискову, що мені співала

Ти щоночі лагідно і ніжно,

Коли зорі сходили над гаєм.

Мамо, я завжди ношу у серці

Найтепліший, милий погляд твій.

Він мені нагадує дитинство

Й дивовижний світ дитячих мрій.

Моя рідна, моя любо мамо,

Дякую тобі за те, що ти

Цілий світ мені подарувала

Й вірний шлях вказала у житті

Мамо, з цим весняним ніжним святом

Я тебе вітаю від душі!

Хай вогонь горить в твоїх очах,

Будь найщасливішою з усіх!

***

З Днем матері тебе вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Здоров’я, сили й довголіття,

Щоб святкувала ти століття!

Матусю, люба, в знак пошани

Весь світ нехай слухняним стане!

Всі квіти на землі — для тебе.

Всміхайся, більш мені не треба.

***

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

Щастя й здоров’я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється, хай все удається

Тобі!

День матери 2023 — поздравления в открытках

Поздравление с Днем матери 2023: яркие открытки. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем матери 2023: яркие открытки. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем матери 2023: яркие открытки. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем матери 2023: яркие открытки. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем матери 2023: яркие открытки. Фото: Новини.LIVE

Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua

Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua

Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua

Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua

Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua

Красивые поздравления с днем матери в открытках. Фото: ТСН.ua

Фото: tviysvit.com

Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com

Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com

Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com

Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com

Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com

Самые теплые поздравления ко Дню Матери. Фото: tviysvit.com

Поздравления для мам на 14 мая. Фото: depositphotos.com

Поздравления для мам на 14 мая. Фото: depositphotos.com

Поздравления для мам на 14 мая. Фото: depositphotos.com

Видеопоздравления с Днем матери 2023

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