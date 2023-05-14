З Днем матері — 14 травня — теплі та щирі привітання у віршах, прозі та листівках

Привітання з Днем матері 14 травня. Фото: google.com

Традиційно у другу неділю травня українці святкують День матері. 2023 року це світле свято припадає на 14 травня. В цей день можна відправити найдорожчій людині у нашому житті гарне привітання чи яскраву листівку.

Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

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Привітання з Днем матері у прозі

Кохана, вітаю з Днем матері! Ти — найважливіша жінка в моєму житті, а тепер ти також і найкраща мама для нашої дитини. Я бажаю тобі, щоб в життя приносило лише приємні сюрпризи, а ми будемо намагатися огортати тебе нашою любов’ю і вдячністю щодня.

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Люба моя, з Днем Матері! Ти — джерело любові, турботи та натхнення для нас і наших дітей. Я бажаю тобі наснаги, самореалізації та успіхів. Ти найкраща дружина і мама, яку я міг би собі уявити, і я завжди буду підтримувати тебе.

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Дорога моя мамо! Вітаю тебе з днем матері! Ти завжди була для мене підтримкою і надією в житті. Я бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові та тепла, а також безмежної радості від життя.

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Для найкращої мами на світі! Сьогодні від усього серця хочу побажати тобі миру, здоров'я та гармонії в душі. Твоя любов та турбота завжди допомагали мені пройти через найважчі життєві моменти, тому я ніколи не забуду про тебе.

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З Днем Матері! Нехай кожна хвилина життя буде сповнена любов’ю та радістю! Нехай твоє материнське серце не знає смутку.

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Зі святом! Нехай вся Україна пишається матерями, щоб вони завжди були поруч, а ми відчували їхню любов. Нехай кожна матуся відчуває це світле і прекрасне почуття, а діти завжди люблять і поважають!

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Дорога, матуся! Щиро вітаємо тебе! Бажаємо міцного здоров'я, щастя, радості і достатку! Завжди вдячні за твою материнську любов, турботу і тепло, яке постійно зігріває наші серця. Дуже тебе любимо! Цілуємо, твої діти.

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День Матері! Благословенна будь, українська Жінко-Мамо! Терпляча і любляча. Мужня, нескорена, вічна... Ти сьогодні з надією офіруєш своє дитя Богові, Україні, Волі. Уклін Тобі і слава!

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З Днем Матері! Від душі бажаю щастя, миру, достатку, натхнення, терпіння, здоров'я та любові. Нехай милі діти завжди будуть гордістю, радістю, світлом удачі для мами, нехай кожен день твоєї сім'ї дарує свято і гарний настрій!

***

Ти моя славна яблунька, мамочка! І я, як яблучко, не укочу далеко і подбаю, щоб у тебе з'явився чудовий зять, а після його появи – найчудовіші внуки на світлі, які будуть щасливо рости в нашому яблуневому саду!

Привітання з Днем матері. Фото: google.com

Вітаю, наша невтомна бджілка! Спасибі за те, що ти тримаєш в чистоті наш вулик і не втомлюєшся добувати солодкий мед. І хоч іноді ми буваємо ледачими, як трутні, ми дуже любимо тебе і завжди готові взяти на себе ношу твоїх крил.

***

Твоє свято, матуся, настало, і всі ми радіємо від того, що ти у нас є – така добра, мила, найкрасивіша, найрідніша. Залишайся такою ще 100 років, адже так чудово бути маминими дітьми!

***

Бажаю тобі, мамо, щоб ти підкорювала чоловічі серця своєю красою ще багато років, і нехай тато трохи ревнує, а ти все одно люби тільки його, щоб щастя твоє було нескінченним.

***

З кожним роком, мамо, твої очі та посмішка ніжніше, почуття глибше. Нехай спокій і добробут оточують тебе, а моя любов і вчинки стануть найбільшою втіхою для твого серця. Вітаю!

***

Мамусечка, нехай життя яскравим сонячним світлом зігріває твою душу добром, немов ніжні пелюстки квітів в неосяжному полі, що погойдуються на вітрі зі свіжістю та ароматом! З Днем Матері!

***

Дорога матусю, наша любов — це суміш вдячності та захоплення. Ти робиш усе, щоб наше життя було комфортним, а квартира називалася домом. Ти встигаєш бути жінкою, попри сотні домашніх справ. Я захоплююся тобою. Ти найкраща. Зі святом, рідненька!

День матері 14 травня. Фото: google.com

День матері 14 травня — привітання у віршах українською мовою

Вітання зі святом

Найкращій матусі!

В цей день вшанувати

Всі діти їх мусять.

Здоров’я хай буде

Міцніше граніту,

Дитячою вдячністю

Серце зігріте!

***

У це травневе гарне свято —

У День Всесвітній Матерів,

Сказати хочу я багато,

Тобі хороших, мамо, слів!

Бажаю радості та квітів,

Любові, посмішок, тепла,

Щоб ти, моя найкраща в світі,

Завжди здоровою була!

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти,

Щоб сонце і зорі плекали тепло

Щоб завжди здоров’я у тебе було!

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба!

***

Матінко люба, зозуленько мила,

Щирі вітання тобі!

Зичу я щастя, здоров'я і миру

В домі твоєму завжди!

***

Мамо! Дай руки твої поцілую

І пригорну я тебе до грудей…

Я так люблю тебе, мамо й ціную,

Ти найрідніша для мене з людей!

Щиро з Днем матері я привітаю,

Ніжність свою тобі щедро віддам!

Щастя й здоров’я тобі побажаю,

Ти найдобріша у світі із мам!

***

Нехай День матері дарує тільки радість,

Хай ясна усмішка сіяє на устах!

Нехай ніколи не вгасає юна жвавість

Й від щастя хай душа літає, наче птах!

***

В День матері бажаю щастя й миру,

Любові, злагоди й душевного тепла.

Хай кожен день дарує нову силу,

А ще багато щастя, ніжності й добра!

***

Мамо, я завжди ношу у серці

Колискову, що мені співала

Ти щоночі лагідно і ніжно,

Коли зорі сходили над гаєм.

Мамо, я завжди ношу у серці

Найтепліший, милий погляд твій.

Він мені нагадує дитинство

Й дивовижний світ дитячих мрій.

Моя рідна, моя любо мамо,

Дякую тобі за те, що ти

Цілий світ мені подарувала

Й вірний шлях вказала у житті

Мамо, з цим весняним ніжним святом

Я тебе вітаю від душі!

Хай вогонь горить в твоїх очах,

Будь найщасливішою з усіх!

***

З Днем матері тебе вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Здоров’я, сили й довголіття,

Щоб святкувала ти століття!

Матусю, люба, в знак пошани

Весь світ нехай слухняним стане!

Всі квіти на землі — для тебе.

Всміхайся, більш мені не треба.

***

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

Щастя й здоров’я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється, хай все удається

Тобі!

День матері 2023 — привітання у листівках

Привітання з Днем матері 2023: яскраві листівки. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем матері 2023: яскраві листівки. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем матері 2023: яскраві листівки. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем матері 2023: яскраві листівки. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем матері 2023: яскраві листівки. Фото: Новини.LIVE

Красиві привітання з днем матері у листівках. Фото: ТСН.ua

Красиві привітання з днем матері у листівках. Фото: ТСН.ua

Красиві привітання з днем матері у листівках. Фото: ТСН.ua

Красиві привітання з днем матері у листівках. Фото: ТСН.ua

Красиві привітання з днем матері у листівках. Фото: ТСН.ua

Красиві привітання з днем матері у листівках. Фото: ТСН.ua

Фото: tviysvit.com

Найтепліші вітання до Дня Матері. Фото: tviysvit.com

Найтепліші вітання до Дня Матері. Фото: tviysvit.com

Найтепліші вітання до Дня Матері. Фото: tviysvit.com

Найтепліші вітання до Дня Матері. Фото: tviysvit.com

Найтепліші вітання до Дня Матері. Фото: tviysvit.com

Найтепліші вітання до Дня Матері. Фото: tviysvit.com

Привітання для матусь на 14 травня. Фото: depositphotos.com

Привітання для матусь на 14 травня. Фото: depositphotos.com

Привітання для матусь на 14 травня. Фото: depositphotos.com

Відеопривітання з Днем матері 2023

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