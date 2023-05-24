День Кирилла и Мефодия — 24 мая — запреты, традиции и приметы

День Кирилла и Мефодия. Фото: google.com

В эту среду, 24 мая, православная церковь чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Этой датой отмечается и День славянской письменности и культуры. А в народе этот праздник называют День Мокия Мокрого — в честь священномученика Мокия Амфипольского.

Рассказываем, какие существуют украинские традиции и приметы этого дня, а также, что нельзя делать, чтобы не навлечь бед.

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Что известно о братьях Кирилле и Мефодии

Братья Кирилл и Мефодий были проповедниками христианства. А также стали создателями кириллического алфавита. На основе кириллицы созданы алфавиты славянских языков: украинского, белорусского, болгарского, македонского, сербского, русского, черногорского.

Одновременно с созданием алфавита братья работали над переводом с древнегреческого на старославянское Евангелие и Псалтыря.

До наших дней сохранились некоторые сведения об этих исторических фигурах. В частности, известно, что они родились в городе Солунь (теперь Салоники, Греция), в семье знатных и богатых родителей. Именно это обеспечило братьям отличное образование.

Старший брат Мефодий (мирское имя — Михаил) сначала был военным, жил на Балканах в Македонии, затем преподавал в Константинопольской высшей школе, после чего принял постриг и стал игуменом монастыря. Мефодия называют автором гимна в честь великомученика Дмитрия Солунского, которого церковь чтит 8 ноября.

Младший Кирилл (мирское имя — Константин) решил посвятить свою жизнь изучению языков. Он учился в Константинополе при дворе византийского императора Михаила III, где одним из его учителей был Фотий, преподавал философию.

Кирилл стал автором многих произведений и рукописей. Однако подлинники его работ не сохранились. Историки считают произведениями Кирилла "Азбучную молитву", "Пролог к Евангелию" и другие.

Во время путешествия с дипломатической миссией к хазарам Кирилл остановился в Херсонесе, где нашел мощи святого папы Климента.

Прибыв в Рим, вместе с братом Кирилл нашел нового папу, Адриана II. Братья передали ему мощи святого Климента, и тот утвердил богослужение на славянском языке, и переведенные книги приказал положить в римских церквях.

Церковь канонизировала братьев в чине равноапостольных, приравняв их деяния к подвигам первых апостолов Христа.

Название

Как появился День славянской культуры и письменности и каковы его традиции

Интересно, что в 1863 году в честь 1000-летия создания славянского алфавита братьями Кириллом и Мефодием впервые был отмечен День славянской письменности и культуры.

Началом официального празднования этого праздника в Украине на государственном уровне стал Указ Президента от 17 сентября 2004 года, в котором поддерживая инициативу Национальной академии наук Украины, общественных и религиозных организаций, день 24 мая установлен Днем славянской культуры и письменности.

Этот праздник приурочивают ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Обычно 24 мая проходят мероприятия просветительского и культурного характера, научно-практические конференции, встречи с читателями в библиотеках, концерты и фестивали, посвященные чествованию украинского языка и культуры. Однако из-за военного положения массовых мероприятий не будет.

Главные традиции и обычаи 24 мая

Как уже отмечалось выше, в народном календаре отмечается День Мокия Мокрого. Этот праздник получил такое название в честь священномученика Мокия Амфипольского. А "мокрого", поскольку в этот день, как было отмечено, чаще всего идут дожди. Наши предки 24 мая определяли, какая погода будет летом.

Если на Мокия шел дождь, то пытались выйти на улицы и намокнуть. Верили, что дождь в этот день обладает особой силой — дает здоровье и красоту. Все огородные работы в эту дату прекращались и даже были под запретом.

24 мая также было принято следить за порядком в доме и заниматься уборкой. Сломанные или поврежденные вещи приводили в порядок. Верили, что чистота сулит порядок в жизни и защиту от неприятностей.

Существовал интересный обычай — из трав девушки плели большие венки. Венок должен быть таким, чтобы пропустить его через все тело. А после венок запускали в воду, загадывая имя будущего мужчины. Считалось, что венок подхватят русалки и приведут девушкам жениха на берег.

Сны в эту ночь, как правило, не сбываются. Поэтому если увидите что-нибудь неприятное или грустное, просто выбросьте это из головы.

Украинка с венком на голове. Фото: istockphoto.com

День Мокия Мокрого 24 мая — что категорически нельзя делать

Издавна наши предки придерживались в эту дату определенных запретов, чтобы не навлечь беды не испортить свою судьбу.

Так верили, что в этот день нельзя:

подметать пол незамужним девушкам, иначе выметут всех невест и надолго останутся одинокими;

заниматься работой в поле и огороде — вся работа сойдет насмарку и урожая можно не дождаться;

давать взаймы деньги или ссужать вещи, продукты и т.п. — можно привлечь бедность;

покупать большие и дорогие вещи — быстро придут в негодность;

надевать черное — к неудачам;

купаться в реках и озерах;

общаться с людьми, которые постоянно жалуются, жалуются на жизнь и здоровье — привлечь к себе негатив и стать несчастным.

Украинский венчик. Фото: radiosvoboda.org

Приметы на Мокия Мокрого 24 мая

Туман садится с вечера, стелется по земле и остается после восхода солнца — скоро будет буря.

Дождливая погода 24 мая — летом тоже будет много осадков.

Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошей.

Увидите багровый восток — лето будет с грозами, а красный восток — к летним пожарам.

Если кошка спит брюхом вверх — скоро будет не просто теплая, а очень жаркая погода.

Радуга 24 мая обещает ветреный июнь, двойная радуга — жаркий июнь.

Напомним, мы писали, когда и какие важные церковные праздники отметим в мае 2023 года.