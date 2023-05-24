День Кирила та Мефодія — 24 травня — заборони, традиції та прикмети

День Кирила та Мефодія. Фото: google.com

У цю середу, 24 травня, православна церква вшановує пам’ять святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Цієї дати відзначається й День слов'янської писемності та культури. А в народі це свято називають День Мокія Мокрого — на честь священномученика Мокія Амфіпольського.

Розповідаємо, які існують українські традиції та прикмети цього дня, а також, що не можна робити, щоб не накликати лиха.

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Що відомо про братів Кирила та Мефодія

Брати Кирило і Мефодій були проповідниками християнства. А також стали творцями кириличного алфавіту. На основі кирилиці створені абетки слов’янських мов: української, білоруської, болгарської, македонської, сербської, російської, чорногорської.

Одночасно зі створенням абетки брати працювали над перекладом зі старогрецької мови на старослов’янську Євангелія та Псалтиря.

До наших днів збереглися деякі відомості про ці історичні постаті. Зокрема відомо, що вони народилися у місті Солунь (тепер Салоніки, Греція), у сім’ї знатних та багатих батьків. Саме це забезпечило братам чудову освіту.

Старший брат Мефодій (мирське ім'я — Михайло) спочатку був військовим, жив на Балканах в Македонії, потім викладав у Константинопольській вищій школі, після чого прийняв постриг і став ігуменом монастиря. Мефодія називають автором гімну на честь великомученика Дмитра Солунського, якого церква шанує 8 листопада.

Молодший Кирило (мирське ім'я — Костянтин) вирішив присвятити своє життя вивченню мов. Він навчався в Константинополі при дворі візантійського імператора Михайла III, де одним з його вчителів був Фотій, викладав філософію.

Кирило став автором багатьох творів та рукописів. Проте оригінали його робіт не збереглися. Історики вважають творами Кирила "Азбучну молитву", "Пролог до Євангелія" та інші.

Під час подорожі з дипломатичною місією до хазарів Кирило зупинився в Херсонесі, в якому знайшов мощі святого папи Климента.

Прибувши до Риму, разом із братом Кирило знайшов нового папу, Адріана II. Брати передали йому мощі святого Климента, і той затвердив богослужіння слов'янською мовою, і перекладені книги наказав покласти в римських церквах.

Церква канонізувала братів в чині рівноапостольних, прирівнявши їхні діяння до подвигів перших апостолів Христа.

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Як з'явився День слов’янської культури і писемності та які його традиції

Цікаво, що у 1863 році на честь 1000-річчя створення слов’янської абетки братами Кирилом та Мефодієм вперше було відзначено День слов’янської писемності і культури.

Початком офіційного відзначення цього свята в Україні на державному рівні став Указ Президента від 17 вересня 2004 року в якому підтримуючи ініціативу Національної академії наук України, громадських та релігійних організацій день 24 травня встановлено Днем слов’янської культури і писемності.

Це свято приурочують до дня вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Зазвичай, 24 травня проходять заходи просвітницького і культурного характеру, науково-практичні конференції, зустрічі з читачами в бібліотеках, концерти та фестивалі, присвячені вшануванню української мови та культури. Проте через воєнний стан масових заходів не буде.





Головні традиції та звичаї 24 травня

Як вже зазначалося вище, у народному календарі відзначається День Мокія Мокрого. Це свято отримало таку назву на честь священномученика Мокія Амфіпольського. А "мокрого", оскільки цього дня, як було помічено, найчастіше йдуть дощі. Наші предки 24 травня визначали, якою погода буде влітку.

Якщо на Мокія йшов дощ, намагалися вийти на вулиці та намокнути. Вірили, що дощ в цей день володіє особливою силою — дає здоров'я і красу. Всі городні роботи у цю дату припинялися й навіть були під забороною.

24 травня також було заведено стежити за порядком в будинку й займатися прибиранням. Зламані або пошкоджені речі приводили до ладу. Вірили, що чистота обіцяє порядок в житті та захист від неприємностей.

Існував цікавий звичай — з трав дівчата плели великі вінки. Вінок повинен бути таким, щоб пропустити його через все тіло. А після вінок запускали в воду, загадуючи ім'я майбутнього чоловіка. Вважалося, що вінок підхоплять русалки та приведуть дівчатам наречених на берег.

Сни в цю ніч, як правило, не збуваються. Тому якщо побачите щось неприємне або сумне, просто викиньте це з голови.

Українка з вінком на голові. Фото: istockphoto.com

День Мокія Мокрого 24 травня — що категорично не можна робити

З давніх-давен наші предки дотримувалися у цю дату певних заборон, щоб не накликати лиха не зіпсувати свою долю.

Так вірили, що цього дня не можна:

підмітати підлогу незаміжнім дівчатам, інакше виметуть всіх наречених й надовго залишаться самотніми;

займатися роботою в полі та городі — вся робота зійде нанівець й урожаю можна не дочекатись;

давати в борг гроші або позичати речі, продукти тощо — можна привабити бідність;

купувати великі та дорогі речі — швидко прийдуть в непридатність;

надягати чорне — до невдач;

купатися в річках і озерах;

спілкуватися з людьми, які постійно бідкаються, жаліються на життя та здоров'я — привабити до себе негатив та стати нещасним.

Український віночок. Фото: radiosvoboda.org

Прикмети на Мокія Мокрого 24 травня

Туман сідає з вечора, стелиться по землі та залишається після сходу сонця — скоро буде буря.

Дощова погода 24 травня — влітку теж буде багато опадів.

Якщо у цей день пішов дощ, то ще 40 днів буде мокро.

Побачите багряний схід — літо буде з грозами, а червоний схід — до літніх пожеж.

Якщо кішка спить черевом догори — скоро буде не просто тепла, а дуже спекотна погода.

Веселка 24 травня обіцяє вітряний червень, подвійна веселка — спекотний червень.

Нагадаємо, ми писали, коли та які важливі церковні свята відзначатимемо у травні 2023 року.