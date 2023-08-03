День арбуза — 3 августа — история праздника, традиции, вкусные рецепты и поздравления

День арбуза 2023: интересные традиции, вкусные рецепты и веселые поздравления
Сегодня, 3 августа, в Украине и мире отмечают День арбуза. Это неофициальный праздник, но напоминает нам о простых радостях жизни.
Рассказываем об истории и традициях этой даты, делимся интересными фактами о полосатом плоде, а также яркими открытками поздравлениями.
День арбуза — история и традиции праздника
Известно, что впервые День арбуза начали праздновать в США (National Watermelon Day). Праздник, вероятно, ввели из-за большой популярности этой ягоды в стране, ведь Америка — страна, которая съедает больше арбузов за год по сравнению с другими странами.
В этот день американцы устраивают пикники, фермеры соревнуются в размерах выращенных арбузов. Эти традиции подхватывают и другие страны. День арбуза отмечают в разных уголках мира. Неофициально его отмечают и в Украине.
Стоит отметить, что ранее в городе Голая Пристань, Херсонская область, проводился фестиваль "Украинский арбуз — сладкое чудо".
Традиции дня арбуза очень просты — купить спелый и сладкий плод и разделить его с самыми родными. Можно поэкспериментировать и приготовить интересные салаты, закуски или арбузные напитки.
Праздник 3 августа – интересные факты об арбузе
Факт №1
В Украине есть два памятника арбузам. Оба находятся в Херсонской области, а именно рядом с селом Осокоровка на Высокополье и в городе Голая пристань.
Факт №2
До полномасштабной войны в Херсонской области выращивалось около 50% всех арбузов в Украине. Эти плоды обладали особым вкусом и сочностью из-за херсонского климата и почвы.
Факт №3
Япония — страна, которая выращивает самые удивительные и необычные сорта арбузов (квадратные, в виде пирамиды, с желтой мякотью и т.п.).
Факт №4
Самый дорогой сорт арбузов "Денсуке". Семена у него нет, а кожура у него настолько темная, что кажется черной.
Факт №5
Селекционеры скрестили арбуз с тыквой и назвали полученный результат кавбузом. На вкус кавбузы напоминают обычный арбуз, но мякоть у них оранжевая, как у тыквы.
Факт №6
Всего в мире сейчас культивируется более 1200 арбузов.
Факт №7
Существует такой особый вкус, как нардек, или арбузный мед. Для его приготовления арбузный сок долго выпаривают на медленном огне, пока он не загустеет и не приобретет консистенцию меда.
Факт №8
Ученые считают, что родиной арбузов является Южная Африка. Оттуда эти плоды распространились на север, а затем попали на Ближний Восток.
Факт №9
Самый большой арбуз в мире вырастила семья из Арканзаса (США) в 2005 году. По Книге рекордов Гиннеса, великан сорта Carolina Cross весил 122 кг. А вот микроарбузы Pepquinos растут в Южной Америке, по размеру они напоминают крыжовник, а по вкусу огурец.
Факт №10
Существует сорт арбузов без косточек. Такие экземпляры селекционеры впервые вывели более 50 лет назад. Но вместе с ним ученые вывели еще и сорт Dagua специально ради вкусных семян: в одном арбузе его почти триста!
Рецепт салата с арбузом и фетой
Ингредиенты:
- сыр фета — 200 г;
- шпинат — 100 г;
- арбуз — 700 г;
- сок лайма — 2 ст. л.;
- оливковое масло — 30 г;
- небольшой пучок свежей мяты;
- небольшой пучок свежего базилика;
- соль, перец по своему вкусу.
Приготовление:
Арбуз и фету нарезать кубиком, а шпинат и зелень нарезать мелко. Заправить маслом, лаймом, солью и перцем по своему вкусу. Наслаждайтесь!
Рецепт лимонада арбуз-огурец
Ингредиенты:
- арбузный фреш — 50 мл;
- охлажденный зеленый чай — 25 мл;
- сироп фруктозы — 15 мл;
- газировка — 70 мл;
- огурец — 20 г.
Приготовление:
Завариваем чай и охлаждаем. Арбузный фреш, чай, сироп фруктозы и газировку смешиваем и добавляем нарезанный кольцами огурец. Лимонад заряжает свежестью и бодростью.