День арбуза — 3 августа — история праздника, традиции, вкусные рецепты и поздравления

Веселая девушка фотографируется с арбузом. Фото: google.com

Сегодня, 3 августа, в Украине и мире отмечают День арбуза. Это неофициальный праздник, но напоминает нам о простых радостях жизни.

Рассказываем об истории и традициях этой даты, делимся интересными фактами о полосатом плоде, а также яркими открытками поздравлениями.

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День арбуза — история и традиции праздника

Известно, что впервые День арбуза начали праздновать в США (National Watermelon Day). Праздник, вероятно, ввели из-за большой популярности этой ягоды в стране, ведь Америка — страна, которая съедает больше арбузов за год по сравнению с другими странами.

В этот день американцы устраивают пикники, фермеры соревнуются в размерах выращенных арбузов. Эти традиции подхватывают и другие страны. День арбуза отмечают в разных уголках мира. Неофициально его отмечают и в Украине.

Стоит отметить, что ранее в городе Голая Пристань, Херсонская область, проводился фестиваль "Украинский арбуз — сладкое чудо".

Традиции дня арбуза очень просты — купить спелый и сладкий плод и разделить его с самыми родными. Можно поэкспериментировать и приготовить интересные салаты, закуски или арбузные напитки.

Девочки-близнецы едят арбуз. Фото: google.com

Праздник 3 августа – интересные факты об арбузе

Факт №1

В Украине есть два памятника арбузам. Оба находятся в Херсонской области, а именно рядом с селом Осокоровка на Высокополье и в городе Голая пристань.

Факт №2

До полномасштабной войны в Херсонской области выращивалось около 50% всех арбузов в Украине. Эти плоды обладали особым вкусом и сочностью из-за херсонского климата и почвы.

Факт №3

Япония — страна, которая выращивает самые удивительные и необычные сорта арбузов (квадратные, в виде пирамиды, с желтой мякотью и т.п.).

Факт №4

Самый дорогой сорт арбузов "Денсуке". Семена у него нет, а кожура у него настолько темная, что кажется черной.

Факт №5

Селекционеры скрестили арбуз с тыквой и назвали полученный результат кавбузом. На вкус кавбузы напоминают обычный арбуз, но мякоть у них оранжевая, как у тыквы.

Факт №6

Всего в мире сейчас культивируется более 1200 арбузов.

Факт №7

Существует такой особый вкус, как нардек, или арбузный мед. Для его приготовления арбузный сок долго выпаривают на медленном огне, пока он не загустеет и не приобретет консистенцию меда.

Факт №8

Ученые считают, что родиной арбузов является Южная Африка. Оттуда эти плоды распространились на север, а затем попали на Ближний Восток.

Факт №9

Самый большой арбуз в мире вырастила семья из Арканзаса (США) в 2005 году. По Книге рекордов Гиннеса, великан сорта Carolina Cross весил 122 кг. А вот микроарбузы Pepquinos растут в Южной Америке, по размеру они напоминают крыжовник, а по вкусу огурец.

Факт №10

Существует сорт арбузов без косточек. Такие экземпляры селекционеры впервые вывели более 50 лет назад. Но вместе с ним ученые вывели еще и сорт Dagua специально ради вкусных семян: в одном арбузе его почти триста!

Рецепт салата с арбузом и фетой

Ингредиенты:

сыр фета — 200 г;

шпинат — 100 г;

арбуз — 700 г;

сок лайма — 2 ст. л.;

оливковое масло — 30 г;

небольшой пучок свежей мяты;

небольшой пучок свежего базилика;

соль, перец по своему вкусу.

Приготовление:

Арбуз и фету нарезать кубиком, а шпинат и зелень нарезать мелко. Заправить маслом, лаймом, солью и перцем по своему вкусу. Наслаждайтесь!

Салат с арбузом и фетой. Фото: google.com

Рецепт лимонада арбуз-огурец

Ингредиенты:

арбузный фреш — 50 мл;

охлажденный зеленый чай — 25 мл;

сироп фруктозы — 15 мл;

газировка — 70 мл;

огурец — 20 г.

Приготовление:

Завариваем чай и охлаждаем. Арбузный фреш, чай, сироп фруктозы и газировку смешиваем и добавляем нарезанный кольцами огурец. Лимонад заряжает свежестью и бодростью.

Лимонад из арбуза. Фото: google.com

Яркие поздравления с Днем арбуза в открытках 2023

Поздравление с Днем арбуза 2023. Фото: Новости.

Поздравление с Днем арбуза 2023. Фото: Новости.

Поздравление с Днем арбуза 2023. Фото: Новости.

Поздравление с Днем арбуза 2023. Фото: Новости.