День кавуна — 3 серпня — історія свята, традиції, смачні рецепти та привітання

Весела дівчина фотографується з кавуном. Фото: google.com

Сьогодні, 3 серпня, в Україні та світі відзначають День кавуна. Це неофіційне свято, проте нагадує нам про прості радощі життя.

Розповідаємо про історію та традиції цієї дати, ділимося цікавими фактами про смугастий плід, а також яскравими листівками привітаннями.

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День кавуна — історія та традиції свята

Відомо, що вперше День кавуна почали святкувати у США (National Watermelon Day). Свято вірогідно запровадили через велику популярність цієї ягоди в країні, адже Америка — країна, яка з'їдає найбільше кавунів за рік порівняно з іншими країнами.

У цей день американці влаштовують пікніки, фермери змагаються в розмірах вирощених кавунів. Ці традиції підхоплюють й інші країни. День кавуна відзначають в різних куточках світу. Неофіційно його святкують і в Україні.

Варто зазначити, що раніше в місті Гола Пристань, Херсонська область, проводився фестиваль "Український кавун — солодке диво".

Традиції дня кавуна дуже прості — купити стиглий та солодкий плід і розділити його з найріднішими. Можна поекспериментувати й приготувати цікаві салати, закуски або напої з кавуном.

Дівчати-близнята їдять кавун. Фото: google.com

Свято 3 серпня — цікаві факти про кавун

Факт №1

В Україні є два пам'ятники кавунам. Обидва вони розташовані в Херсонській області, а саме поряд із селом Осокорівка на Високопіллі та в місті Гола пристань.

Факт №2

До повномасштабної війни у Херсонській області вирощувалося близько 50% всіх кавунів в Україні. Ці плоди мали особливий смак та соковитість через херсонський клімат та ґрунт.

Факт №3

Японія — країна, яка вирощує найдивніші та найнезвичайніші сорти кавунів (квадратні, у вигляді піраміди, з жовтим м'якушем тощо).

Факт №4

Найдорожчим є сорт кавунів "Денсуке". Насіння у нього немає, а шкірка у нього настільки темна, що здається чорною.

Факт №5

Селекціонери схрестили кавун з гарбузом і назвали отриманий результат кавбузом. На смак кавбузи нагадують звичайний кавун, але м'якуш у них помаранчевий, як у гарбуза.

Факт №6

Загалом у світі зараз культивується понад 1200 сортів кавунів.

Факт №7

Існує такий особливий смаколик, як нардек, або кавуновий мед. Для його приготування кавуновий сік довго випарюють на повільному вогні, поки він не загусне і не набуде консистенції меду.

Факт №8

Вчені вважають, що батьківщиною кавунів є Південна Африка. Звідти ці плоди поширилися на північ, а потім потрапили на Близький Схід.

Факт №9

Найбільший кавун в світі виростила сім’я з Арканзасу (США) у 2005 році. За Книгою рекордів Гіннеса, велетень сорту Carolina Cross важив 122 кг. А от мікрокавуни Pepquinos ростуть у Південній Америці, за розміром вони нагадують аґрус, а на смак — огірок.

Факт №10

Існує сорт кавунів без кісточок. Такі екземпляри селекціонери вперше вивели понад 50 років тому. Але разом з ним вчені вивели ще й сорт Dagua спеціально заради смачного насіння: в одному кавуні його майже три сотні!

Рецепт салату з кавуном та фетою

Інгредієнти:

сир фета — 200 г;

шпинат — 100 г;

кавун — 700 г;

сік лайма — 2 ст. л.;

оливкова олія — 30 г;

невеликий пучок свіжої м'яти;

невеликий пучок свіжого базиліку;

сіль, перець на свій смак.

Приготування:

Кавун та фету нарізати кубиком, а шпинат та зелень — нарізати дрібно. Заправити олією, лаймом, сіллю та перцем на свій смак. Насолоджуватися!

Салат з кавуном та фетою. Фото: google.com

Рецепт лимонаду кавун-огірок

Інгредієнти:

кавуновий фреш — 50 мл;

охолоджений зелений чай — 25 мл;

сироп фруктози — 15 мл;

газована вода — 70 мл;

огірок — 20 г.

Приготування:

Заварюємо чай та охолоджуємо. Кавуновий фреш, чай, сироп фруктози та газовану воду змішуємо і додаємо нарізаний кільцями огірок. Лимонад заряджає свіжістю та бадьорістю.

Лимонад з кавуна. Фото: google.com

Яскраві привітання з Днем кавуна у листівках 2023

Привітання з Днем кавуна 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем кавуна 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем кавуна 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем кавуна 2023. Фото: Новини.LIVE