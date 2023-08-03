День кавуна — 3 серпня — історія свята, традиції, смачні рецепти та привітання

День кавуна 2023: цікаві традиції, смачні рецепти та веселі картинки-привітання
Сьогодні, 3 серпня, в Україні та світі відзначають День кавуна. Це неофіційне свято, проте нагадує нам про прості радощі життя.
Розповідаємо про історію та традиції цієї дати, ділимося цікавими фактами про смугастий плід, а також яскравими листівками привітаннями.
День кавуна — історія та традиції свята
Відомо, що вперше День кавуна почали святкувати у США (National Watermelon Day). Свято вірогідно запровадили через велику популярність цієї ягоди в країні, адже Америка — країна, яка з'їдає найбільше кавунів за рік порівняно з іншими країнами.
У цей день американці влаштовують пікніки, фермери змагаються в розмірах вирощених кавунів. Ці традиції підхоплюють й інші країни. День кавуна відзначають в різних куточках світу. Неофіційно його святкують і в Україні.
Варто зазначити, що раніше в місті Гола Пристань, Херсонська область, проводився фестиваль "Український кавун — солодке диво".
Традиції дня кавуна дуже прості — купити стиглий та солодкий плід і розділити його з найріднішими. Можна поекспериментувати й приготувати цікаві салати, закуски або напої з кавуном.
Свято 3 серпня — цікаві факти про кавун
Факт №1
В Україні є два пам'ятники кавунам. Обидва вони розташовані в Херсонській області, а саме поряд із селом Осокорівка на Високопіллі та в місті Гола пристань.
Факт №2
До повномасштабної війни у Херсонській області вирощувалося близько 50% всіх кавунів в Україні. Ці плоди мали особливий смак та соковитість через херсонський клімат та ґрунт.
Факт №3
Японія — країна, яка вирощує найдивніші та найнезвичайніші сорти кавунів (квадратні, у вигляді піраміди, з жовтим м'якушем тощо).
Факт №4
Найдорожчим є сорт кавунів "Денсуке". Насіння у нього немає, а шкірка у нього настільки темна, що здається чорною.
Факт №5
Селекціонери схрестили кавун з гарбузом і назвали отриманий результат кавбузом. На смак кавбузи нагадують звичайний кавун, але м'якуш у них помаранчевий, як у гарбуза.
Факт №6
Загалом у світі зараз культивується понад 1200 сортів кавунів.
Факт №7
Існує такий особливий смаколик, як нардек, або кавуновий мед. Для його приготування кавуновий сік довго випарюють на повільному вогні, поки він не загусне і не набуде консистенції меду.
Факт №8
Вчені вважають, що батьківщиною кавунів є Південна Африка. Звідти ці плоди поширилися на північ, а потім потрапили на Близький Схід.
Факт №9
Найбільший кавун в світі виростила сім’я з Арканзасу (США) у 2005 році. За Книгою рекордів Гіннеса, велетень сорту Carolina Cross важив 122 кг. А от мікрокавуни Pepquinos ростуть у Південній Америці, за розміром вони нагадують аґрус, а на смак — огірок.
Факт №10
Існує сорт кавунів без кісточок. Такі екземпляри селекціонери вперше вивели понад 50 років тому. Але разом з ним вчені вивели ще й сорт Dagua спеціально заради смачного насіння: в одному кавуні його майже три сотні!
Рецепт салату з кавуном та фетою
Інгредієнти:
- сир фета — 200 г;
- шпинат — 100 г;
- кавун — 700 г;
- сік лайма — 2 ст. л.;
- оливкова олія — 30 г;
- невеликий пучок свіжої м'яти;
- невеликий пучок свіжого базиліку;
- сіль, перець на свій смак.
Приготування:
Кавун та фету нарізати кубиком, а шпинат та зелень — нарізати дрібно. Заправити олією, лаймом, сіллю та перцем на свій смак. Насолоджуватися!
Рецепт лимонаду кавун-огірок
Інгредієнти:
- кавуновий фреш — 50 мл;
- охолоджений зелений чай — 25 мл;
- сироп фруктози — 15 мл;
- газована вода — 70 мл;
- огірок — 20 г.
Приготування:
Заварюємо чай та охолоджуємо. Кавуновий фреш, чай, сироп фруктози та газовану воду змішуємо і додаємо нарізаний кільцями огірок. Лимонад заряджає свіжістю та бадьорістю.