С Днем отца 18 июня — теплые и искренние поздравления в стихах, прозе, открытках

Украинский военный с дочерью. Фото: patrioty.org.ua

Традиционно в третье воскресенье июня украинцы отмечают День отца. В 2023 году этот светлый праздник приходится на 18 июня. В этот день можно отправить самому дорогому человеку хорошее поздравление или яркую открытку.

Новини.LIVE сделало большую подборку лучших и оригинальных поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

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Поздравление с Днем отца в прозе

Папа, сегодня мы загадали желание, чтобы ты вернулся в живых. Мы попросили Бога помочь победить войну. Мы знаем, что в особые дни желания сбываются. Сегодня именно такой день – Праздник отца! Поздравляем, ждем, обнимаем на расстоянии.

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Поздравляю лучших папу на свете с Днем отца! Ты являешься моим героем, и примером для меня. Твоя сила, терпение и доброта никогда не перестают меня удивлять. Благодарю тебя за безграничную любовь и поддержку. Желаю тебе счастья и много незабываемых моментов в жизни. С уважением и любовью.

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Папа дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за мое хорошее воспитание и атмосферу любви, в которой я воспитывалась всю мою жизнь. Быть твоей дочерью – настоящее счастье! Желаю тебе исполнения всех твоих желаний, серьезных целей, как можно больше радостных мгновений и крепкого здоровья, которое будет с тобой всю жизнь. Выполни все свои честолюбивые планы. А главное — будь доволен собой!

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Дорогой наш папа, поздравляем тебя с праздником. Желаем крепкого здоровья, стальных нервов, безграничного счастья и ежедневных успехов. Желаем мирного неба и солнца над головой. Любим тебя очень-очень.

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Поздравляю с Днем отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и подлинным примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днем ​​отцовство дарит тебе чувство важности, необходимости, поддержки и любви!

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Папа, поздравляю тебя с твоим днем! Так хочу, чтобы твои старания всегда вознаграждались по достоинству. Будь здоров, доволен и радостным!

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Милый папа, спасибо тебе за бетонную выдержку и стальные нервы. Будь здоров, счастлив и весел. Заботься о маме и сестре. Жди меня дома. С Днем отца.

Военный вернулся домой. Фото: google.com

Отец, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце — вечно молодым. Пусть судьба чаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы ни случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и была радостной каждый миг!

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Прекрасного отца поздравляю с Днем отца, будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда такой, какой ты являешься: добрым, чутким, заботливым и праведным.

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Желаю здоровья крепкого, как камень; счастья безграничного, как радуга; любовь цветущая, как цветок. Спасибо за воспитание и науку жизни. С Днем отца.

***

Прекрасного папы поздравляю с Днем отца, будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда такой, какой ты являешься: добрым, чутким, заботливым и праведным!

***

Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров!

Военный вернулся домой. Фото: google.com

День отца 18 июня — поздравление в стихах на украинском языке

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

З Днем батька я тебе вітаю, татку!

Тобі бажаю здійснення всіх мрій,

Нехай у тебе все буде в порядку,

Щасливим будь, рідненький батьку мій!

***

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє —

Ти залишись таким, як є.

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі та безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди й здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

День отца 2023 — поздравления в открытках

Поздравления с днем ​​отца. Фото: depositphotos.com

Поздравления с днем ​​отца. Фото: tviysvit.com.ua

Поздравления с днем ​​отца. Фото: tviysvit.com.ua

Поздравления с Днем отца. Фото: ICTV

Поздравления с Днем отца. Фото: "Радио Максимум"

Поздравления с Днем отца. Фото: google.com

Поздравления с Днем отца. Фото: google.com

Поздравления с днем ​​отца. Фото: ТСН.ua

Поздравления с днем ​​отца. Фото: ТСН.ua

Видеопоздравления с Днем отца 2023

Ранее мы рассказывали об истории появления Дня отца и важнейших украинских традициях в этот светлый праздник.