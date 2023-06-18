З Днем батька — 18 червня — теплі та щирі привітання у віршах, прозі та листівках

Український військовий з донькою. Фото: patrioty.org.ua

Традиційно у третю неділю червня українці святкують День батька. 2023 року це світле свято припадає на 18 червня. В цей день можна відправити найдорожчій людині гарне привітання чи яскраву листівку.

Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих та оригінальних привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

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Привітання з Днем батька у прозі

Тато, сьогодні ми загадали бажання, щоб ти повернувся живим. Ми попросили Бога, щоб допоміг перемогти війну. Ми знаємо, що в особливі дні бажання збуваються. Сьогодні саме такий день — Свято батька! Вітаємо, чекаємо, обіймаємо на відстані.

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Вітаю найкращого тата на світі з Днем батька! Ти є моїм героєм, і прикладом для мене. Твоя сила, терпіння і доброта ніколи не припиняють дивувати мене. Дякую тобі за безмежну любов і підтримку. Бажаю тобі щастя і ще багато незабутніх моментів у житті. З повагою і любов'ю.

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Татуся дорогого вітаю з Днем батька! Спасибі тобі за моє хороше виховання та атмосферу любові, в якій я виховувалася все своє життя. Бути твоєю дочкою – справжнє щастя! Бажаю тобі здійснення усіх твоїх бажань, серйозних цілей, як можна більше радісних миттєвостей і найміцнішого здоров'я, яке буде з тобою все життя. Виконай всі свої честолюбні плани. А головне — будь задоволений собою!

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Дорогий наш тато, вітаємо тебе зі святом. Бажаємо міцного здоров‘я, сталевих нервів, безмежного щастя та щоденних успіхів. Бажаємо мирного неба та сонця над головою. Любимо тебе дуже-дуже.

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Вітаю з Днем батька і хочу побажати тобі завжди залишатися героєм для свого чада і справжнім прикладом мудрості, впевненості, мужності та честі! Нехай з кожним днем ​​батьківство дарує тобі відчуття важливості, необхідності, підтримки та любові!

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Тато, вітаю тебе з твоїм днем! Так хочу, щоб твої старання завжди винагороджувалися по заслугах. Будь здоровим, задоволеним і радісним!

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Любий татку, дякую тобі за бетонну витримку та сталеві нерви. Будь здоровим, щасливим і веселим. Піклуйся про маму та сестру. Чекай мене вдома. З Днем батька.

Військовий повернувся додому. Фото: google.com

Татко, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце — вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої та завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожну мить!

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Найчудовішого тата вітаю з Днем батька, будь завжди щасливим і радій життю, будь завжди таким, яким ти є: добрим, чуйним, турботливим і праведним.

***

Бажаю здоров’я міцного, як камінь; щастя безмежного, як веселка; любові цвітучої, як квітка. Дякую за виховання та науку життя. З Днем батька.

***

Найчудовішого тата вітаю з Днем батька, будь завжди щасливим і радій життю, будь завжди таким, яким ти є: добрим, чуйним, турботливим і праведним!

***

Тато, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним, бути справжнім добувачем і залишатися надійною опорою для всієї нашої родини. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий!

Військовий повернувся додому. Фото: google.com

День батька 18 червня — привітання у віршах українською мовою

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

З Днем батька я тебе вітаю, татку!

Тобі бажаю здійснення всіх мрій,

Нехай у тебе все буде в порядку,

Щасливим будь, рідненький батьку мій!

***

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє —

Ти залишись таким, як є.

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі та безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди й здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

День батька 2023 — привітання у листівках

Привітання з днем батька. Фото: depositphotos.com

Привітання з днем батька. Фото: tviysvit.com.ua

Привітання з днем батька. Фото: tviysvit.com.ua

Привітання з Днем батька. Фото: ICTV

Привітання з Днем батька. Фото: "Радіо Максимум"

Привітання з Днем батька. Фото: google.com

Привітання з Днем батька. Фото: google.com

Привітання з днем батька. Фото: ТСН.ua

Привітання з днем батька. Фото: ТСН.ua

Відеопривітання з Днем батька 2023

Раніше ми розповідали про історію появи Дня батька та найважливіші українські традиції у це світле свято.