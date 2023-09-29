Именины в октябре 2023 — кого поздравлять, как назвать ребенка по новому календарю

Девушка в образе ангела позирует фотографу на поле. Фото: shutterstock.com

Для многих украинцев День ангела имеет глубокий смысл, событие связано с важными традициями и верованиями. Часто именины считают Днем рождения души. А родители выбирают имена новорожденным из календаря святцов, чтобы малыш приобрел небесное благословение и ангела-хранителя.

Новини.LIVE рассказывает, кто будет праздновать именины во второй месяц осени, кого обязательно поздравить и какое имя выбрать для ребенка по новому церковному октябрьскому календарю, чтобы его оберегал ангел.

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У кого День ангела 1 октября

Мужские имена: Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян.

Женские имена: Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София.

У кого День ангела 2 октября

Мужские имена: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 3 октября

Мужские имена: Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Татьяна.

У кого День ангела 4 октября

Мужские имена: Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.

У кого День ангела 5 октября

Мужские имена: Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартын, Николай, Петр.

Женские имена: Прасковья.

У кого День ангела 6 октября

Мужские имена: Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян.

Женские имена: Ираида, Раиса.

У кого День ангела 7 октября

Мужские имена: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан.

Женские имена: Текла.

У кого День ангела 8 октября

Мужские имена: Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей.

Женские имена: Ефросинья.

У кого День ангела 9 октября

Мужские имена: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

У кого День ангела 10 октября

Мужские имена: Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор.

Женские имена: Акилина, Феврония.

Девушка в образе ангела позирует фотографу. Фото: avecart.com

У кого День ангела 11 октября

Мужские имена: Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян.

Женские имена: Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 12 октября

Мужские имена: Иван, Ян.

У кого День ангела 13 октября

Мужские имена: Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим.

Женские имена: Александра, Аполлинария.

У кого День ангела 14 октября

Мужские имена: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян.

Женские имена: Вера.

У кого День ангела 15 октября

Мужские имена: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян.

Женские имена: Александра, Анна, Устина, Юстина.

У кого День ангела 16 октября

Мужские имена: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.

У кого День ангела 17 октября

Мужские имена: Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

Женские имена: Вероника, Виринея.

У кого День ангела 18 октября

Мужские имена: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иеремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей.

Женские имена: Александра.

У кого День ангела 19 октября

Мужские имена: Иван, Макар, Фома, Ян.

У кого День ангела 20 октября

Мужские имена: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан.

Женские имена: Пелагея.

Девушка в образе ангела позирует фотографу. Фото: google.com

У кого День ангела 21 октября

Мужские имена: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян.

Женские имена: Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

У кого День ангела 22 октября

Мужские имена: Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастян, Степан, Яков.

У кого День ангела 23 октября

Мужские имена: Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

У кого День ангела 24 октября

Мужские имена: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп.

Женские имена: Зинаида.

У кого День ангела 25 октября

Мужские имена: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Остап, Тарас, Ян.

Женские имена: Доминика.

У кого День ангела 26 октября

Мужские имена: Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков.

Женские имена: Злата.

У кого День ангела 27 октября

Мужские имена: Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр.

Женские имена: Прасковья.

У кого День ангела 28 октября

Мужские имена: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.

У кого День ангела 29 октября

Мужские имена: Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян.

У кого День ангела 30 октября

Мужские имена: Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий.

У кого День ангела 31 октября

Мужские имена: Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан.

Женские имена: Елизавета, Ефросинья, Злата.

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на октябрь. На второй месяц осени приходится несколько важных дат.

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