Именины в октябре 2023 — кого поздравлять, как назвать ребенка по новому календарю

День ангела в октябре 2023: кого поздравить и как назвать ребенка по новому календарю
Для многих украинцев День ангела имеет глубокий смысл, событие связано с важными традициями и верованиями. Часто именины считают Днем рождения души. А родители выбирают имена новорожденным из календаря святцов, чтобы малыш приобрел небесное благословение и ангела-хранителя.
Новини.LIVE рассказывает, кто будет праздновать именины во второй месяц осени, кого обязательно поздравить и какое имя выбрать для ребенка по новому церковному октябрьскому календарю, чтобы его оберегал ангел.
Кто празднует именины в октябре 2023 года — подробный календарь на месяц
У кого День ангела 1 октября
Мужские имена: Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян.
Женские имена: Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София.
У кого День ангела 2 октября
Мужские имена: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 3 октября
Мужские имена: Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян.
Женские имена: Татьяна.
У кого День ангела 4 октября
Мужские имена: Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.
У кого День ангела 5 октября
Мужские имена: Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартын, Николай, Петр.
Женские имена: Прасковья.
У кого День ангела 6 октября
Мужские имена: Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян.
Женские имена: Ираида, Раиса.
У кого День ангела 7 октября
Мужские имена: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан.
Женские имена: Текла.
У кого День ангела 8 октября
Мужские имена: Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей.
Женские имена: Ефросинья.
У кого День ангела 9 октября
Мужские имена: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.
У кого День ангела 10 октября
Мужские имена: Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор.
Женские имена: Акилина, Феврония.
У кого День ангела 11 октября
Мужские имена: Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян.
Женские имена: Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.
У кого День ангела 12 октября
Мужские имена: Иван, Ян.
У кого День ангела 13 октября
Мужские имена: Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим.
Женские имена: Александра, Аполлинария.
У кого День ангела 14 октября
Мужские имена: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян.
Женские имена: Вера.
У кого День ангела 15 октября
Мужские имена: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян.
Женские имена: Александра, Анна, Устина, Юстина.
У кого День ангела 16 октября
Мужские имена: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.
У кого День ангела 17 октября
Мужские имена: Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.
Женские имена: Вероника, Виринея.
У кого День ангела 18 октября
Мужские имена: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иеремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей.
Женские имена: Александра.
У кого День ангела 19 октября
Мужские имена: Иван, Макар, Фома, Ян.
У кого День ангела 20 октября
Мужские имена: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан.
Женские имена: Пелагея.
У кого День ангела 21 октября
Мужские имена: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян.
Женские имена: Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.
У кого День ангела 22 октября
Мужские имена: Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастян, Степан, Яков.
У кого День ангела 23 октября
Мужские имена: Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.
У кого День ангела 24 октября
Мужские имена: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп.
Женские имена: Зинаида.
У кого День ангела 25 октября
Мужские имена: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Остап, Тарас, Ян.
Женские имена: Доминика.
У кого День ангела 26 октября
Мужские имена: Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков.
Женские имена: Злата.
У кого День ангела 27 октября
Мужские имена: Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр.
Женские имена: Прасковья.
У кого День ангела 28 октября
Мужские имена: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.
У кого День ангела 29 октября
Мужские имена: Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян.
У кого День ангела 30 октября
Мужские имена: Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий.
У кого День ангела 31 октября
Мужские имена: Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан.
Женские имена: Елизавета, Ефросинья, Злата.
Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.
Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на октябрь. На второй месяц осени приходится несколько важных дат.
Также мы писали, когда будут праздновать в Украине Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую.