Іменини у жовтні 2023 — кого вітати та як назвати дитину за новим календарем

Дівчина в образі янгола позує фотографу на полі. Фото: shutterstock.com

Для багатьох українців День ангела має глибокий зміст, адже подія пов'язана з важливими традиціями та віруваннями. Часто іменини вважають Днем народження душі. А батьки вибирають імена новонародженим з календаря святців, щоб маля набуло небесного благословення та янгола-охоронця.

Новини.LIVE розповідає, хто святкуватиме іменини у другий місяць осені, кого обов'язково привітати та яке ім'я обрати для дитини за новим церковним жовтневим календарем, щоб її оберігав янгол.

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У кого День ангела 1 жовтня

Чоловічі імена: Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Аріадна, Аріна, Єфросинія, Ірина, Софія.

У кого День ангела 2 жовтня

Чоловічі імена: Олексій, Гавриїл, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Теодор, Трохим, Федір.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 3 жовтня

Чоловічі імена: Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян.

Жіночі імена: Тетяна.

У кого День ангела 4 жовтня

Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян.

У кого День ангела 5 жовтня

Чоловічі імена: Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро.

Жіночі імена: Парасковія.

У кого День ангела 6 жовтня

Чоловічі імена: Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян.

Жіночі імена: Іраїда, Раїса.

У кого День ангела 7 жовтня

Чоловічі імена: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан.

Жіночі імена: Текла.

У кого День ангела 8 жовтня

Чоловічі імена: Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій.

Жіночі імена: Єфросинія.

У кого День ангела 9 жовтня

Чоловічі імена: Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихон, Ян.

У кого День ангела 10 жовтня

Чоловічі імена: Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Акіліна, Февронія.

Дівчина в образі янгола позує фотографу. Фото: avecart.com

У кого День ангела 11 жовтня

Чоловічі імена: Олександр, Валентин, В’ячеслав, Георгій, Єгор, Єремей, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян.

Жіночі імена: Анна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.

У кого День ангела 12 жовтня

Чоловічі імена: Іван, Ян.

У кого День ангела 13 жовтня

Чоловічі імена: Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим.

Жіночі імена: Олександра, Аполлінарія.

У кого День ангела 14 жовтня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян.

Жіночі імена: Віра.

У кого День ангела 15 жовтня

Чоловічі імена: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян.

Жіночі імена: Олександра, Анна, Устина, Юстина.

У кого День ангела 16 жовтня

Чоловічі імена: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян.

У кого День ангела 17 жовтня

Чоловічі імена: Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків.

Жіночі імена: Вероніка, Вірінея.

У кого День ангела 18 жовтня

Чоловічі імена: Гавриїл, Григорій, Дем’ян, Денис, Єремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій.

Жіночі імена: Олександра.

У кого День ангела 19 жовтня

Чоловічі імена: Іван, Макар, Фома, Ян.

У кого День ангела 20 жовтня

Чоловічі імена: Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан.

Жіночі імена: Пелагея.

Дівчина в образі янгола позує фотографу. Фото: google.com

У кого День ангела 21 жовтня

Чоловічі імена: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян.

Жіночі імена: Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.

У кого День ангела 22 жовтня

Чоловічі імена: Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків.

У кого День ангела 23 жовтня

Чоловічі імена: Андрій, Антон, Василь, Юхим, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Фома, Яків.

У кого День ангела 24 жовтня

Чоловічі імена: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп.

Жіночі імена: Зінаїда.

У кого День ангела 25 жовтня

Чоловічі імена: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Остап, Тарас, Ян.

Жіночі імена: Домініка.

У кого День ангела 26 жовтня

Чоловічі імена: Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків.

Жіночі імена: Злата.

У кого День ангела 27 жовтня

Чоловічі імена: Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро.

Жіночі імена: Парасковія.

У кого День ангела 28 жовтня

Чоловічі імена: Афанасій, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук’ян, Семен, Ян.

У кого День ангела 29 жовтня

Чоловічі імена: Олексій, Георгій, Дементій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Ян.

У кого День ангела 30 жовтня

Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Кузьма, Леонтій.

У кого День ангела 31 жовтня

Чоловічі імена: Андрій, Гавриїл, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Юліан.

Жіночі імена: Єлизавета, Єфросинія, Злата.

Раніше ми розповідали, коли краще хрестити дитину у 2023 році.

Нагадаємо, ми публікували детальний церковний календар свят на жовтень. На другий місяць осені припадає кілька важливих дат.

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