ТОП-6 мифов о супружеской неверности — почему партнеры изменяют

Почему супруги изменяют

Лишь небольшое количество женатых пар способно пережить все семейные трудности и продолжить жить вместе. Очень часто супружеская неверность является одной из главных причин разводов.

Новини.LIVE собрали топ-6 мифов о супружеской измене.

Изменяют только несчастливые в браке люди

Данное утверждение справедливо только в отношении женских измен. Действительно, интрижку на стороне многие показные прекрасного пола заводят из-за недовольства эмоциональной стороной брака. Кроме этого часть женщин, решившихся на измену, идут на данный шаг из-за отсутствия физического удовольствия при интимной близости с мужчиной. Однако большинство мужчин, регулярно изменяющих своим женам, вполне удовлетворено собственным браком, в том числе и супружеским сексом.

Мужчины изменяют чаще женщин

В недалеком прошлом количество мужских измен было гораздо больше, чем количество женских романов на стороне. Однако в современных условиях данные показатели практически сравнялись. Разница лишь в том, что большинство неверных мужчин не считают себя виноватым, а женщинам свойственно мучиться и переживать из-за того, что они обманывают мужчину.

Самой привлекательной чертой в романах на стороне является секс с новым партнером

Иногда это действительно так. Но в реальности и мужчины, и женщины довольно часто изменяют своим партнерам в желании испытать новое чувство. Жажда романтических приключений особенно свойственна мужчинам в возрасте сорока, для большинства которых внебрачный роман является способом доказать, что он все еще молод.

Изменяют только те супруги, которые не любят свою законную половинку

Данное утверждение не всегда правдиво. Просто у супругов могут быть разные ценности и понимание любви. Правильнее будет сказать, что изменяют те супруги, которые не уважают своего партнера.

Если человек изменил один раз, он обязательно предаст снова

Многие люди действительно регулярно изменяют своим партнерам. Как-то их "перевоспитать" практически невозможно. Но иногда бывает так, что изменивший партнер сильно страдает от чувства вины, в результате он начинает по-другому смотреть на семейные отношения и сильнее ценить вторую половину. В этом случае вероятность "рецидива измены" минимальна.

Нужно обязательно признаться в измене

Рассказывать о супружеской неверности все же не стоит. Обычно браки распадаются как раз после таких признаний, а не самого факта похода "налево".

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