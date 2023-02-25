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Чоловіки зраджують частіше за жінок: шість міфів про подружню невірність

25 лютого 2023 22:25
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
ТОП-6 міфів про подружню невірність — чому партнери зраджують
Чому чоловік та жінка зраджують
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Лише невелика кількість одружених пар здатна пережити усі сімейні труднощі і продовжити жити разом. Дуже часто подружня невірність є однією з головних причин розлучень. 

Новини.LIVE зібрали топ-6 міфів про подружню зраду.

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Зраджують тільки нещасливі у шлюбі люди

Дане твердження справедливо лише щодо жіночих зрад. Дійсно, інтрижку на стороні багато показні прекрасної статі заводять через незадоволення емоційною стороною шлюбу. Крім цього частина жінок, що зважилися на зраду, йдуть на даний крок через відсутність фізичного задоволення при інтимній близькості з чоловіком. Однак більшість чоловіків, регулярно зраджують своїм дружинам, цілком задоволене власним шлюбом, в тому числі і подружнім сексом.

Чоловіки зраджують частіше за жінок

У недалекому минулому кількість чоловічих зрад було набагато більше, ніж кількість жіночих романів на стороні. Однак в сучасних умовах дані показники практично зрівнялися. Різниця лише в тому, що більшість невірних чоловіків не вважають себе винуватим, а жінкам властиво мучитися і переживати через те, що вони обманюють чоловіка.

Найбільш привабливою рисою в романах на стороні є секс з новим партнером

Іноді, це дійсно так. Але в реальності і чоловіки, і жінки досить часто зраджують своїм партнерам в бажанні випробувати нове почуття. Жага романтичних пригод особливо властива чоловікам у віці за сорок, для більшості яких позашлюбний роман є способом довести, що він все ще молодий.

Зраджують тільки ті подружжя, де не люблять свою законну половинку

Це твердження не завжди правдиво. Просто у подружжя можуть бути різні цінності і розуміння любові. Правильніше буде сказати, що зраджує те подружжя, які не поважають свого партнера.

Якщо людина зрадила один раз, вона обов'язково зрадить знову

Багато людей дійсно регулярно зраджують своїм партнерам. Якось їх "перевиховати" практично неможливо. Але іноді буває так, що партнер, який зрадив сильно страждає від почуття провини, в результаті він починає по-іншому дивитися на сімейні відносини і сильніше цінувати другу половину. У цьому випадку ймовірність "рецидиву зради" мінімальна.

Потрібно обов'язково зізнатися у зраді

Розповідати про подружню невірність все ж не варто. Зазвичай шлюби розпадаються якраз після таких зізнань, а не самого факту походу "наліво".

Нагадаємо, у ПФУ пояснили, як призначають субсидії подружжю, яке живе порізно. 

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