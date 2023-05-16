Чего боялись известные политики и мировые лидеры

Британский политик Уинстон Черчилль и виды фобий. Фото: коллаж Новини.LIVE

Людям свойственно испытывать страх, ведь эта эмоция является одной из основных для психики. Оказывается, мировые лидеры, которых мы привыкли видеть мужественными и сильными на портретах или в книгах по истории, и чья политика заставляла дрожать другие страны, панически боялись некоторых вещей.

Новини.LIVE расскажет о топ-10 фобиях, которые пугали до ужаса некоторых политиков и лидеров, известных на весь мир.

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1. Огонь и Рузвельт

Как горит огонь. Фото: Pixabay

Франклин Делано Рузвельт очень опасался огня. Интересно, что 32-й президент США когда-то вошел в историю своей цитатой "Единственное, чего мы должны бояться, это сам страх". Первой причиной его панического страха перед огнем стало событие с детства, когда он увидел, как его молодая тетя Лаура бежала вниз по лестнице в платье, которое загорелось от пролитой спиртовки. Это случилось в 1899 году, и по рассказу Рузвельта он помог даже разорвать часть пола в гостиной, чтобы добраться до пожара в подвале в доме.

Но настоящий ужас охватил Рузвельта, когда он помог бригаде потушить огонь в конюшне в школе Гротон, недалеко от его дома. Впоследствии он рассказал родителям, что увидел, как кони лежали под обломками здания, а их тела были обгоревшие.

Фобия президента усилилась после того, как он заболел и потерял возможность ходить. Тогда он постоянно представлял, что дома произойдет пожар, а он останется беспомощным и сгорит живьем.

Он отказался запирать двери президентской спальни на ночь в случае пожара, что заставило Секретную службу регулярно патрулировать коридор каждый вечер. Говорят, его жена поручила архитектору разработать для него специальный пожарный жерлоб. Неизвестно, был ли он когда-либо построен, но планы хранятся в архиве Секретной службы в библиотеке ФРГ. Несмотря на свой страх, Рузвельт все еще настаивал на том, чтобы его семейная елка была украшена свечами, а не электрическими огнями.

2. Собаки и Чингисхан

Собака породы банхар и Чингисхан. Фото: sobakovod.com

Легенды и отрывки биографической книги "Тайная история монголов" свидетельствуют о том, что основатель и первый великий хан Монгольской империи Чингисхан панически боялся трех вещей: матери, жены и собак.

В рассказах вспоминают, что когда Чингисхану, имя которого Темуджин, было всего 8 лет, его отец Иесугей встретил в степи мужчину по имени Дэй-Цецен. У того была дочь Борте, которая была только на год старше Темуджина. Родители согласились на брак между своими детьми. Иесугей оставил сына будущим свекрам отрабатывать стоимость будущего приданого, предупредив их, что "мой сын боится собак".

На самом деле страх будущего великого хана был небезосновательным: в Монголии собак тогда выращивали и воспитывали, как убийц. Они нападали на неосторожных путешественников и раздирали их на куски в считанные минуты.

Собаки Чингисхана, или банхары назывались "большими и костлявыми зверями, длинноволосыми и лохматыми, громкими и злыми". Они были способны запрыгнуть на человека, даже если тот был верхом на коне или верблюде.

3. Ким Чен Ир и авиаперелеты

Ким Чен Ир. Фото: Wikimedia Commons

Бывший диктатор Северной Кореи Ким Чен Ир , чей сын, Ким Чен Ин принял такую ​​же политику, очень боялся летать. Для путешествий он выбирал бронепоезд даже в тех случаях, когда дорога занимала огромное количество времени из-за огромного расстояния. К примеру, на бронепоезде он посещал и страны тогдашнего СССР, и Восточную Европу.

Оказывается, что страх поселился в его голове после того, как его отец, Ким Ир Сен , получил шрам, пролегающий от лба к макушке, и это даже было видно во время личной встречи. Шрам мог остаться после аварии вертолета 1976 года, закончившейся для него травмами.

Окончательно панику от самолетов Ким Чен Ир заработал после того, как в 1982 году Северная Корея приобрела у Советского Союза пять пассажирских самолетов Ил-62 для использования в качестве эксклюзивных самолетов Ким Ир Сена. Наблюдая за испытательным полетом, Ким Ир Сен увидел, как самолет внезапно взорвался в воздухе и убил 17 человек, включая его личного пилота. Говорят, что после этого ни один из Кимов не согласился лететь в самолете с северокорейским пилотом, предпочитая железную дорогу, хотя Ким Ир Сен был готов полететь с российским пилотом, чтобы посетить Горбачева в 1986 году.

Новый лидер Ким Чен Ин, похоже, не разделяет страхов своего отца или деда, его часто изображают при высадке самолетов и даже в кабине.

4. Как Генрих VIII убегал от чумы

Король Англии Генрих VIII. Фото: GetArchive

Самый известный представитель Тюдоров, король Англии Генрих VIII, патологически опасался болезней. Больше всего его ужасала чума и загадочная "потная" болезнь, тогда охватила Англию во времена его правления.

Тюдоры обожали собственную традицию "прогресс", когда король и его приближенные приезжали в сельскую местность для посещения имений и монастырей. Таким образом, они хотели завоевать расположение своих подданных. Впоследствии традиция приходила в упадок из-за роста количества дворцов и дворов, но Генрих VIII все еще выполнял их каждым летом.

В годы эпидемии чумы он пытался как можно больше изолировать себя от потенциально больных, что привело к снижению влияния на население. Во время вспышки "потливой" болезни в Лондоне в 1528 году Генрих VIII бежал из столицы вместе с королевой и своей любовницей Анной Болейн, спал в другом доме каждую ночь, пока он не смог укрыться в резиденции аббата Сент-Олбанса в Хартфордшире от заразы.

Впрочем, однажды служанка Анны Болейн таки заболела. Генри VIII без колебаний скрылся в неизвестном направлении в 20 километрах. Когда кардинал Уолси предположил, что чума может быть наказанием разгневанного Бога при желании короля аннулировать его брак, Генри VIII разозлился. По словам французского посла, "король использовал ужасные слова, сказав, что отдал бы тысячу таких Уолси за одну Анну Болейн".

5. Основатель Римской империи боялся бури

Молния в небе. Фото: Pixabay

По словам римского историка Светония, основатель Римской империи Август Цезарь сильно опасался грома и молнии. Это произошло после того, как он чуть не попал под удар молнии. Разряд попал в раба и убил его прямо подле Августа Цезаря.

Тогда же напуганный и суеверный Август быстро построил храм Юпитера Громовержца, чтобы задобрить бога, но его страх оставался с ним на протяжении всей его жизни. Когда приближались угрожающие штормы, он скрывался в подземном хранилище. Вероятно, у него тоже был запас свечей, поскольку некоторые говорят, что Август тоже боялся сидеть в одиночестве в темноте.

6. Как византийский император воды боялся

Морская вода и чайка. Фото: Pixabay

У византийского императора Ираклия был период больших побед против персов, но разрастающиеся поражения и ущерб от рук мусульманских армий повлекли за собой ряд нервных состояний, в том числе страх воды.

Отступая со своей армией после сокрушительного поражения от арабов в Сирии, он задержал решающее тактическое отступление из Малой Азии через Босфор. После нескольких недель пребывания в своем дворце в Гиерее его наконец убедили переплыть через мост на одной из лодок, выстланных ветвями деревьев. Говорят, что из-за его страха он даже приказал засыпать землей несколько цистерн в Константинополе, и современные турецкие археологи обнаружили такие цистерны. Страх императора был связан с гороскопом, составленным влиятельным астрологом Стефаном Александрийским, предсказавшим, что Ираклий умрет от утопления.

7. Чего боялся Петр I

Российский император Петр I. Фото: Pixabay

Говорили, что прогрессивный русский царь Петр I особенно не любил тараканов — он убегал из квартиры или дома, если их встречал. Во время поездок по сельской местности он должен был убедиться, что дома, в которые он собирался войти, были выметены его слугами, чтобы у них точно не было тараканов.

Однажды, посетив деревянную дачу одного офицера, царь садился обедать, когда тот спросил хозяина, есть ли в доме тараканы. "Немного", — ответил офицер. "И чтобы лучше от них избавиться, я припер к стене живого". Согласно анекдоту, царь обернулся и увидел насекомое, припертое к стене у его головы. Он встал, ударил офицера кулаком по лицу и пошел со всеми сопровождающими.

Говорят, что Петр I имел легкий страх перед открытым пространством, не любил широкие комнаты и высокие потолки. За границей он избегал больших дворцов. Находясь в комнате с высоким потолком, он просил низко повесить холст, создавая более тесную и уютную обстановку.

8. Кого пугала высота и перелеты

Страх высоты вынуждает удержаться даже от горных прогулок. Фото: Pixabay

Бывшему ливийскому диктатору Муаммару Каддафи, по всем признакам, было тяжело работать, что ухудшалось эксцентричными фобиями высоты и длительных полетов над открытой водой.

Согласно секретным дипломатическим депешам, обнародованным через Wikileaks, диктатор не мог летать над открытой водой более восьми часов, что стало "головной болью" для его персонала. Они организовали альтернативные маршруты и частые остановки, чтобы успокоить его нервы. Им пришлось делать паузу в Португалии во время поездки в Соединенные Штаты и в Ньюфаундленд, когда возвращался в Ливию после поездки в Венесуэлу.

Говорят, это даже повлияло на его выбор жилья. Посол Соединенных Штатов в Ливии Джин А.Крец утверждал, что лидер не мог подняться более чем на 35 ступеней и должен оставаться на первом этаже любого арендованного для него здания. Его неприязнь к пребыванию на верхних этажах гостиниц побудила его отдать предпочтение особняку в Нью-Джерси.

9. Самый влиятельный политик в мире боялся...говорить

Британский политик Уинстон Черчилль. Фото: Wikimedia Commons

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который сейчас известен как один из самых выдающихся ораторов 20-го века, когда-то боролся с заиканием, из-за чего его первые попытки публичных выступлений были для него стрессом. Будучи новоизбранным представителем власти в возрасте 29 лет, он поднялся, чтобы выступить с речью в Палате общин, и замер от ужаса на три минуты, а затем вернулся на свое место и закрыл лицо руками.

Он решил больше никогда не терпеть такого позора. Черчилль компенсировал свое заикание тем, что готовил публичные замечания через неделю вперед, чтобы стать более осведомленным в ключевых вопросах, чем другие политики. Он даже повторял нелепые фразы во время прогулки, чтобы помочь преодолеть свой недостаток речи. Некоторые утверждают, что это было вовсе не заикание, а скорее шепелявость, которую Черчилль с трудом преодолел. Несмотря на это, благодаря большой настойчивости он смог преодолеть свои предыдущие страхи и стать одним из лучших публичных ораторов всех времен, позже заявив: "Мои препятствия — не помеха".

10. Гитлер и стоматологи

Канцлер Третьего рейха Адольф Гитлер. Фото: Wikimedia Commons

У Адольфа Гитлера, развязавшего кровавую войну в 1939 году и убившего миллионы людей, был панический страх стоматологов. В 2009 году Меневсе Депрем-Геннен выпустил книгу под названием "Дантист дьявола", где подробно описана карьера бригадного фюрера доктора Гуго Блашке, заместителя главного стоматолога СС, работавшего дантистом Гитлера почти 20 лет.

Депрем-Хеннен нашел документы, изъятые еврейским дантистом Федором Бруком. Он скрывался в Берлине во время войны, прежде чем документы могли быть конфискованы СССР, которые были очень заинтересованы в проверке зубной карты Гитлера.

Гитлер якобы страдал от ряда проблем со здоровьем полости рта из-за страха перед стоматологом, а также из-за пристрастия к сладкому. Блашке отметил, что канцлер Третьего рейха часто жаловался на боль и имел "ужасный неприятный запах изо рта, желтые зубы, абсцессы и заболевания десен".

Некоторые предполагают, что плохое здоровье полости рта Гитлера могло способствовать его психологическим беспокойствам и общему ухудшению здоровья в конце войны. Адольф Гитлер был известен тем, что брезгливо относился к зубам и однажды пожаловался Бенито Муссолини на тяжелую встречу с испанским диктатором генералом Франко: "Я бы лучше вырезал два или три зуба, чем проходить через это снова!"

Другим видным нацистом, опасавшимся стоматолога, был глава Люфтваффе Герман Геринг, которому пришлось вставить зубные протезы и, по словам Блашке, "плакал, даже не сев в кресло".

Напомним, недавно мы писали о самых страшных и удивительных фобиях знаменитостей.