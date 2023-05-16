Чого боялися відомі політики та світові лідери

Британський політик Вінстон Черчилль та види фобій. Фото: колаж Новини.LIVE

Людям властиво відчувати страх, адже ця емоція є однією з основних для психіки. Виявляється, світові лідери, яких ми звикли бачити мужніми та сильними на портретах чи у книгах з історії, та чия політика примушувала тремтіти інші країни також панічно боялися деяких речей.

Новини.LIVE розповість про топ-10 фобій, які лякали до жаху деяких лідерів та політиків відомих на весь світ.

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1. Вогонь і Рузвельт

Як горить вогонь. Фото: Pixabay

Франклін Делано Рузвельт дуже боявся вогню. Цікаво, що 32-й президент США колись увійшов в історію своєю цитатою "Єдине, чого ми повинні боятися, — це сам страх". Першою причиною його панічного страху перед вогнем стала подія з дитинства, коли він побачив, як його молода тітка Лаура бігла вниз сходами в сукні, яка загорілася від пролитої спиртівки. Це трапилося у 1899 році, і за розповіддю Рузвельта, він допоміг навіть розірвати частину підлоги у вітальні, аби дістатися до пожежі в підвалі в будинку.

Але справжній жах охопив Рузвельта, коли оного разу він допоміг бригаді загасити вогонь у стайні в школі Гротон, що неподалік його оселі. Згодом він розповів батькам, що побачив, як коні лежали під уламками будівлі, а їх тіла були обгорілими.

Фобія президента посилилась після того, як він занедужав та втратив можливість ходити. Тоді він постійно уявляв, що вдома станеться пожежа, а він залишиться безпомічним та згорить заживо.

Він відмовився замикати двері президентської спальні на ніч у разі пожежі, що змусило Секретну службу регулярно патрулювати коридор щовечора. Кажуть, що його дружина доручила архітектору розробити для нього спеціальний пожежний жерлоб. Невідомо, чи він коли-небудь був побудований, але плани зберігаються в архіві Секретної служби в бібліотеці ФРГ. Незважаючи на свій страх, Рузвельт все ще наполягав, щоб його сімейна ялинка була прикрашена свічками, а не електричними вогнями.

2. Собаки і Чингісхан

Собака породи банхар та Чингісхан. Фото: sobakovod.com

Легенди та уривки біографічної книги "Таємна історія монголів" свідчать, що засновник і перший великий хан Монгольської імперії Чингісхан панічно боявся трьох речей: матері, дружини та собак.

В оповідях згадують, що коли Чингісхану, ім'я якого Темуджін, було лише 8 років, його батько Єсугей зустрів у степу чоловіка на ім'я Дей-Цецен. У того була донька Борте, яка була лише нра рік старша за Темуджіна. Батьки погодилися на шлюб між своїми дітьми. Єсугей залишив сина майбутнім свекрам відпрацьовувати вартість майбутнього приданого, попередивши їх, що "мій син боїться собак.

Насправді страх майбутнього великого хана була небезпідставна: у Монголії собак тоді вирощували та виховували, як вбивць. Вони нападали на необережних мандрівників та роздирали їх на шматки за лічені хвилини.

Собаки Чингісхана, або банхари звалися "великими і кістлявими звірями , довговолосими і кудлатими, гучними і злими". Вони були здатні застрибнути на людину, навіть якщо та була верхи на коні чи верблюді.

3. Кім Чен Ір та авіаперельоти

Кім Чен Ір. Фото: Wikimedia Commons

Колишній диктатор Північної Кореї Кім Чен Ір, чий син, Кім Чен Ін перейняв таку ж політику, дуже боявся літати. Для подорожей він обирав бронепотяг навіть у тих випадках, коли дорога займала шалену кількість часу через величезну відстань. До прикладу, на бронепотязі він навідувався і до країн тодішнього СРСР, і до Східної Європи.

Виявляється, що страх оселився в його голові після того, як його батько, Кім Ір Сен, отримав шрам, який пролягав від чола до маківки, і це було видно під час особистої зустрічі. Шрам міг залишитися після аварії гелікоптера 1976 року, яка закінчилась для нього травмами.

Остаточно паніку від літаків Кім Чен Ір заробив після того, як у 1982 році Північна Корея придбала у Радянського Союзу п'ять пасажирських літаків Іл-62 для використання в якості ексклюзивних літаків Кім Ір Сена. Спостерігаючи за випробувальним польотом, Кім Ір Сен побачив, як літак раптово вибухнув у повітрі і вбив 17 людей, у тому числі його особистого пілота. Кажуть, що після цього жоден з Кімів не погодився летіти в літаку з північнокорейським пілотом, надаючи перевагу залізниці, хоча Кім Ір Сен був готовий полетіти з російським пілотом, щоб відвідати Горбачова в 1986 році.

Новий лідер Кім Чен Ин , схоже, не поділяє страхів свого батька чи діда, його часто зображують під час висадки літаків і навіть у кабіні.

4. Як Генріх VIII тікав від чуми

Король Англії Генріх VIII. Фото: GetArchive

Найвідоміший представник Тюдорів, король Англії Генріх VIII, патологічно боявся хвороб. Найбільше його жахала чума та загадкова "пітна" хвороба, яка тоді охопила Англію за часи його правління.

Тюдори обожнювали власну традицію "прогрес", коли король та його наближені приїздили до сільської місцевості заради відвідин маєтків та монастирів. Таким чином вони хотіли завоювати прихильність своїх підданих. Згодом традиція занепадала через зростання кількості палаців і дворів, але Генріх VIII все ще виконував їх кожного літа.

У роки епідемії чуми він намагався якомога більше ізолювати себе від потенційно хворих, що призвело до зниження впливу на населення. Під час спалаху "пітливої" ​​хвороби в Лондоні в 1528 році Генріх VIII втік зі столиці разом з королевою та своєю коханкою Анною Болейн, спав в іншому будинку щоночі, поки він не зміг сховатися в резиденції абата Сент-Олбанса в Хартфордширі,якомога далі від зарази.

Втім одного разу служниця Анни Болейн таки захворіла. Генрі VIII без вагань втік до невідомого бдинку за 20 кілометрів. Коли кардинал Уолсі припустив, що чума може бути покаранням розгніваного Бога за бажання короля анулювати його шлюб, Генрі VIII розлютився. За словами французького посла, "король використав жахливі слова, сказавши, що віддав би тисячу таких Уолсі за одну Анну Болейн ".

5. Засновник Римської імперії боявся бурі

Блискавка у небі. Фото: Pixabay

За словами римського історика Светонія, засновник Римської імперії Август Цезар сильно боявся грому та блискавки. Це сталося після того, як він ледь не потрапив під удар блискавки. Розряд влучив у раба та вбив його прямісінько біля Августа Цезаря.

Тоді ж нажаханий і забобонний Август швидко побудував храм Юпітера Громовержця, щоб задобрити бога, але його страх залишався з ним протягом усього його життя. Светоній стверджує, що Август завжди носив з собою шматок тюленячої шкіри як амулет для захисту. Коли наближалися загрозливі шторми, він ховався в підземному сховищі. Ймовірно, він також мав там запас свічок, оскільки деякі кажуть, що Август також боявся сидіти на самоті в темряві.

6. Як візантійський імператор води боявся

Морська вода та чайка. Фото: Pixabay

У візантійського імператора Іраклія був період великих перемог проти персів, але поразки та збитки від рук мусульманських армій, що розросталися, спричинили у нього низку нервових станів, у тому числі страх води.

Відступаючи зі своєю армією після нищівної поразки від арабів у Сирії, він затримав вирішальний тактичний відступ із Малої Азії через Босфор. Після кількох тижнів перебування у своєму палаці в Гієреї його нарешті переконали перепливти через міст на одному із човнів, вистелених гілками дерев.Кажуть, що через його страх він навіть наказав засипати землею кілька цистерн у Константинополі, і сучасні турецькі археологи виявили такі цистерни, наповнені уламками. Страх імператора був пов'язаний з гороскопом, складеним впливовим астрологом Стефаном Олександрійським, який передбачив, що Іраклій помре від утоплення.

7. Чого боявся Петро I

Російський імператор Петро I. Фото: Pixabay

Говорили, що прогресивний російський цар Петро I особливо не любив тарганів — він тікав з квартири чи будинку, якщо їх зустрічав. Під час поїздок по сільській місцевості він мусив переконатися, що будинки, до яких він збирався увійти, були виметені його слугами, щоб в них точно не було тарганів.

Одного разу, відвідавши дерев'яну дачу одного офіцера, цар якраз сідав обідати, коли той запитав господаря, чи є в будинку таргани. "Небагато", — відповів офіцер. "І щоб краще їх позбутися, я припер до стіни живу". Згідно з анекдотом, цар обернувся і побачив комаху, приперту до стіни біля його голови. Він підвівся, вдарив офіцера кулаком по обличчю і пішов з усіма супроводжуючими.

Кажуть, що Петро I мав легкий страх перед відкритим простором , не любив широких кімнат і високих стель. За кордоном він уникав великих палаців. Перебуваючи в кімнаті з високою стелею, він просив низько повісити полотно, створюючи більш тісну та затишну обстановку.

8. Кого лякала висота та перельоти

Страх висоти примушує втриматися навіть від гірських прогулянок. Фото: Pixabay

Колишньому лівійському диктатору Муамару Каддафі, за всіма ознаками, було важко працювати, що погіршувалося ексцентричними фобіями висоти та тривалих польотів над відкритою водою.

Згідно з секретними дипломатичними депешами, оприлюдненими через Wikileaks, диктатор не міг літати над відкритою водою понад вісім годин, що стало "головним болем" для його персоналу. Вони організували альтернативні маршрути та часті зупинки, щоб заспокоїти його нерви. Їм довелося робити паузу в Португалії під час поїздки до Сполучених Штатів і в Ньюфаундленді, коли повертався до Лівії після поїздки до Венесуели.

Кажуть, що це навіть вплинуло на його вибір житла. Посол Сполучених Штатів у Лівії Джин А.Крец стверджував, що лідер не міг піднятися більше ніж на 35 сходинок і мав залишатися на першому поверсі будь-якої орендованої для нього будівлі. Його неприязнь до перебування на верхніх поверхах готелів спонукала його віддати перевагу особняку в Нью-Джерсі.

9. Найвпливовіший політик в світі боявся...говорити

Британський політик Вінстон Черчилль. Фото: Wikimedia Commons

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, який зараз відомий, як один із найвидатніших ораторів 20-го століття, колись боровся із заїканням, через що його перші спроби публічних виступів були для нього стресом. Будучи новообраним представником влади у віці 29 років, він піднявся, щоб виступити з промовою в Палаті громад, і завмер від жаху на три хвилини, а потім повернувся на своє місце і закрив обличчя руками.

Він вирішив більше ніколи не терпіти такої ганьби. Черчилль компенсував своє заїкання тим, що готував публічні зауваження за тижні наперед, щоб стати більш обізнаним у ключових питаннях, ніж інші політики. Він навіть повторював безглузді фрази під час прогулянки, щоб допомогти подолати свій недолік мовлення. Дехто стверджує, що це було зовсім не заїкання, а радше шепелявість, яку Черчилль насилу подолав. Незважаючи на це, завдяки великій наполегливості він зміг подолати свої попередні страхи і стати одним із найкращих публічних ораторів усіх часів, пізніше заявивши: "Мої перешкоди — не перешкода".

10. Гітлер і стоматологи

Канцлер Третього рейху Адольф Гітлер. Фото: Wikimedia Commons

У Адольфа Гітлера, який розв'язав криваву війну у 1939 році та вбив мільйони людей, був панічний страх стоматологів. У 2009 році Меневсе Депрем-Геннен випустив книгу під назвою "Дантист диявола", де докладно описано кар’єру бригадного фюрера доктора Гуго Блашке, заступника головного стоматолога СС, який працював дантистом Гітлера майже 20 років.

Депрем-Хеннен знайшов документи, які були вилучені єврейським дантистом Федором Бруком. Він переховувався в Берліні під час війни, перш ніж вони могли бути конфісковані СРСР, які були дуже зацікавлені в перевірці зубної карти Гітлера.

Гітлер нібито страждав від низки проблем зі здоров’ям ротової порожнини через страх перед стоматологом, а також через пристрасть до солодкого. Блашке зазначив, що канцлер Третього рейху часто скаржився на біль і мав "жахливий неприємний запах з рота, жовті зуби, абсцеси та захворювання ясен".

Деякі припускають, що погане здоров’я ротової порожнини Гітлера могло сприяти його психологічним занепокоєнням і загальному погіршенню здоров’я наприкінці війни. Адольф Гітлер був відомий тим, що гидливо ставився до зубів та якось поскаржився Беніто Муссоліні на важку зустріч з іспанським диктатором генералом Франко: "Я б краще вирізав два чи три зуби, ніж проходити через це знову!".

Іншим видатним нацистом, який боявся стоматолога, був глава Люфтваффе Герман Герінг, якому довелося вставити зубні протези і, за словами Блашке , "плакав, навіть не сівши в крісло".

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