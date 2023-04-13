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Чистый четверг 2023: что обязательно нужно сделать, чтобы быть счастливым до следующей Пасхи

13 апреля 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Чистый четверг 2023 — традиции, приметы и главные запреты
Христианка со свечой в церкви. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Великий или Чистый четверг — предпасхальный праздник, в который принято обязательно мыться. Считается, что таким образом очищается душа и тело. Также украинцы убирают и готовят блюда к Пасхе.

Рассказываем о сути этого дня, его главных традициях, запретах и приметах.

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Чистый четверг — история и суть

Как известно, Чистый четверг является одним из дней Страстной седмицы — недели, посвященной важнейшим событиям из земной жизни Иисуса.

Именно в этот день верующие вспоминают Тайный ужин, на котором Иисус впервые установил таинство Евхаристии. В Евангелие отмечено, что в этот день впервые Христос установил обряд причастия: верующие кусают кусок хлеба и делают глоток вина. Впоследствии это явилось своеобразными символами. Вино олицетворяло кровь Сына Божия, а хлеб — тело.

Также на Тайной вечере Иисус омыл ноги своим ученикам, с чем и связаны обычаи праздника. Этим примером Иисус Христос показал не только Свою любовь к ученикам Своим, но и научил их смирению, то есть не считать унижением для себя служить любому.

Чистый четверг – история и суть праздника

Чистый четверг — какие существуют обычаи и традиции

С Чистого четверга и до Пасхи в храмах вспоминают земные страдания Христа перед его распятием. В церкви проходит чтение 12 Страстных Евангелий, где речь идет о страданиях Иисуса перед казнью.

Одна из главных традиций дня — помыться до восхода солнца, очистив таким образом не только свое тело, но и душу.

Существуют и другие традиции на Чистый четверг:

  • посещают богослужения и присоединяются к причастию
  • в здании проводят генеральную уборку;
  • стригут волосы и ногти, чтобы выглядеть аккуратно и аккуратно;
  • выбрасывают весь мусор, старый хлам и сломанные вещи;
  • ненужные, но пригодные к использованию вещи относят к церкви или раздают нуждающимся.

Также с этого дня верующие уже начинают готовиться к Пасхе, закупаться на праздничный стол и печь пасхальные куличи. В доме уже царит атмосфера праздника, хотя пост еще не кончился.

Чистый четверг – существующие обычаи и традиции

Что нельзя делать в Чистый четверг

Существует множество запретов в Чистый четверг. Основные следующие:

  • есть скоромную пищу, ведь еще продолжается пост;
  • быть грязными;
  • ходить в грязной одежде;
  • разводить беспорядок в доме, оставлять немытую посуду;
  • ссориться;
  • злословить;
  • оговаривать кого-то;
  • злиться;
  • отказывать в помощи.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Что нужно делать в Чистый четверг

Считается, что Пасху нужно встречать в чистом, чистоплотном доме, где нет ничего поломанного.

Именно поэтому в четверг принято делать следующее:

  • проводить генеральную уборку дома — акцент уделяется именно мигом полов, дверей, окон;
  • выбрасывать старые или поврежденные вещи;
  • купать себя и родных, которые не могут это сделать самостоятельно;
  • завершать все дела;
  • выпекать куличи и красить яйца, но до освящения их не употреблять;
  • готовить блюда к праздничному столу.

Работать в Чистый четверг церковь разрешает. Ведь впереди Пасха и работы очень много. Также в этот день можно работать в саду и огороде.

Что нужно делать в Чистый четверг

Когда купаться в Чистый четверг

Есть определенные правила, когда и как купаться в Чистый четверг. Их обязательно соблюдают все верующие.

Правила купания в этот день:

  • сделать это нужно до восхода солнца, тогда душа и тело наполнятся максимальным количеством энергии — 13 апреля 2023 года в Киеве солнце взойдет в 05:07, поэтому запланируйте купание еще до пяти утра;
  • на Чистый четверг умываются водой из серебряной ложки или другого серебряного предмета – так вы получите здоровье и красоту на целый год;
  • во время купания на Чистый четверг молитва обязательна — так человек смывает все свои грехи. Во время молитвы принято обращаться к Божией Матери и Иисусу Христу, а также к своему ангелу-хранителю;
  • купаться лучше стоя, чтобы вода стекала по всему телу — тогда она хорошо омыет человека;
  • выбирайте прохладную воду — считается, что тогда душа и тело лучше очистятся от греха и грязи.

Когда купаться в Чистый четверг

Что о купании говорят священнослужители

Священнослужители отмечают, что мытье водой в любое время никоим образом не "освобождает" от грехов и не способствует духовному очищению. Это касается и ныряния в прорубь на Крещение.

Церковного предписания по поводу таких обычаев нет. Церковь подчеркивает, что только исповедь и святое причастие может освободить от грехов.

Какие народные приметы существуют в Чистый четверг

Признаки, касающиеся чистоты:

  • Если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то год будет неудачным.
  • Если не убрать в Чистый четверг, то весь год семья будет жить в распри и недоразумениях.
  • Если во время уборки нашлись вещи, давно забытые, то это к счастью.
  • Грязную воду после уборки нельзя выливать внутри дома, так как это может навлечь беду на семью. Лучше вылить на дорогу или камни.
  • Если девушка никак не может выйти замуж, то нужно полотенце, которым она вытиралась в Чистый четверг, отдать вместе с пасхальными яйцами и пасхой просящим милостыню. Тогда желанный брак скоро состоится.
  • В Чистый четверг принято стричься, чтобы не болела голова и волосы не выпадали из головы.

Чистый четверг.

  • Какая погода будет на Чистый четверг, таким и будет Вознесение Господне.
  • Хорошая солнечная погода в Чистый четверг — остаток весны будет теплым.
  • Дождливый день в Чистый четверг предсказывает плохую погоду к лету.
  • Когда дует легкий ветер, можно ожидать урожая ягод, орехов и плодов.

Другие приметы на Чистый четверг:

  • Люди с утра не выходили из дома и обходили перекресток, чтобы не трогались болезни.
  • Если перечислить все деньги в доме три раза — семья будет в достатке весь год.
  • Чтобы дома водились деньги, в воду, которую моют полы, нужно положить монеты.
  • Если зайти на рассвете чистого четверга в реку по пояс, можно смыть всю неудачу.
  • В Чистый четверг нельзя давать и брать в долг, потому что вместе с деньгами уйдет и достаток из дома.
  • Все члены семьи берут по горсти соли и ссыпают в один пакет. Затем эту соль убирают и хранят. Она называется "четверговая соль", то есть соль Большого четверга. Ею лечат себя, а также близких. Из этой соли также делают обереги для семьи, скота, огорода или дома.

 

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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