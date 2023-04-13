Чистый четверг 2023 — традиции, приметы и главные запреты

Христианка со свечой в церкви. Фото: depositphotos.com

Великий или Чистый четверг — предпасхальный праздник, в который принято обязательно мыться. Считается, что таким образом очищается душа и тело. Также украинцы убирают и готовят блюда к Пасхе.

Рассказываем о сути этого дня, его главных традициях, запретах и приметах.

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Чистый четверг — история и суть

Как известно, Чистый четверг является одним из дней Страстной седмицы — недели, посвященной важнейшим событиям из земной жизни Иисуса.

Именно в этот день верующие вспоминают Тайный ужин, на котором Иисус впервые установил таинство Евхаристии. В Евангелие отмечено, что в этот день впервые Христос установил обряд причастия: верующие кусают кусок хлеба и делают глоток вина. Впоследствии это явилось своеобразными символами. Вино олицетворяло кровь Сына Божия, а хлеб — тело.

Также на Тайной вечере Иисус омыл ноги своим ученикам, с чем и связаны обычаи праздника. Этим примером Иисус Христос показал не только Свою любовь к ученикам Своим, но и научил их смирению, то есть не считать унижением для себя служить любому.

Чистый четверг — какие существуют обычаи и традиции

С Чистого четверга и до Пасхи в храмах вспоминают земные страдания Христа перед его распятием. В церкви проходит чтение 12 Страстных Евангелий, где речь идет о страданиях Иисуса перед казнью.

Одна из главных традиций дня — помыться до восхода солнца, очистив таким образом не только свое тело, но и душу.

Существуют и другие традиции на Чистый четверг:

посещают богослужения и присоединяются к причастию

в здании проводят генеральную уборку;

стригут волосы и ногти, чтобы выглядеть аккуратно и аккуратно;

выбрасывают весь мусор, старый хлам и сломанные вещи;

ненужные, но пригодные к использованию вещи относят к церкви или раздают нуждающимся.

Также с этого дня верующие уже начинают готовиться к Пасхе, закупаться на праздничный стол и печь пасхальные куличи. В доме уже царит атмосфера праздника, хотя пост еще не кончился.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Существует множество запретов в Чистый четверг. Основные следующие:

есть скоромную пищу, ведь еще продолжается пост;

быть грязными;

ходить в грязной одежде;

разводить беспорядок в доме, оставлять немытую посуду;

ссориться;

злословить;

оговаривать кого-то;

злиться;

отказывать в помощи.

Что нужно делать в Чистый четверг

Считается, что Пасху нужно встречать в чистом, чистоплотном доме, где нет ничего поломанного.

Именно поэтому в четверг принято делать следующее:

проводить генеральную уборку дома — акцент уделяется именно мигом полов, дверей, окон;

выбрасывать старые или поврежденные вещи;

купать себя и родных, которые не могут это сделать самостоятельно;

завершать все дела;

выпекать куличи и красить яйца, но до освящения их не употреблять;

готовить блюда к праздничному столу.

Работать в Чистый четверг церковь разрешает. Ведь впереди Пасха и работы очень много. Также в этот день можно работать в саду и огороде.

Когда купаться в Чистый четверг

Есть определенные правила, когда и как купаться в Чистый четверг. Их обязательно соблюдают все верующие.

Правила купания в этот день:

сделать это нужно до восхода солнца, тогда душа и тело наполнятся максимальным количеством энергии — 13 апреля 2023 года в Киеве солнце взойдет в 05:07, поэтому запланируйте купание еще до пяти утра;

на Чистый четверг умываются водой из серебряной ложки или другого серебряного предмета – так вы получите здоровье и красоту на целый год;

во время купания на Чистый четверг молитва обязательна — так человек смывает все свои грехи. Во время молитвы принято обращаться к Божией Матери и Иисусу Христу, а также к своему ангелу-хранителю;

купаться лучше стоя, чтобы вода стекала по всему телу — тогда она хорошо омыет человека;

выбирайте прохладную воду — считается, что тогда душа и тело лучше очистятся от греха и грязи.

Что о купании говорят священнослужители

Священнослужители отмечают, что мытье водой в любое время никоим образом не "освобождает" от грехов и не способствует духовному очищению. Это касается и ныряния в прорубь на Крещение.

Церковного предписания по поводу таких обычаев нет. Церковь подчеркивает, что только исповедь и святое причастие может освободить от грехов.

Какие народные приметы существуют в Чистый четверг

Признаки, касающиеся чистоты:

Если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то год будет неудачным.

Если не убрать в Чистый четверг, то весь год семья будет жить в распри и недоразумениях.

Если во время уборки нашлись вещи, давно забытые, то это к счастью.

Грязную воду после уборки нельзя выливать внутри дома, так как это может навлечь беду на семью. Лучше вылить на дорогу или камни.

Если девушка никак не может выйти замуж, то нужно полотенце, которым она вытиралась в Чистый четверг, отдать вместе с пасхальными яйцами и пасхой просящим милостыню. Тогда желанный брак скоро состоится.

В Чистый четверг принято стричься, чтобы не болела голова и волосы не выпадали из головы.

Чистый четверг.

Какая погода будет на Чистый четверг, таким и будет Вознесение Господне.

Хорошая солнечная погода в Чистый четверг — остаток весны будет теплым.

Дождливый день в Чистый четверг предсказывает плохую погоду к лету.

Когда дует легкий ветер, можно ожидать урожая ягод, орехов и плодов.

Другие приметы на Чистый четверг:

Люди с утра не выходили из дома и обходили перекресток, чтобы не трогались болезни.

Если перечислить все деньги в доме три раза — семья будет в достатке весь год.

Чтобы дома водились деньги, в воду, которую моют полы, нужно положить монеты.

Если зайти на рассвете чистого четверга в реку по пояс, можно смыть всю неудачу.

В Чистый четверг нельзя давать и брать в долг, потому что вместе с деньгами уйдет и достаток из дома.

Все члены семьи берут по горсти соли и ссыпают в один пакет. Затем эту соль убирают и хранят. Она называется "четверговая соль", то есть соль Большого четверга. Ею лечат себя, а также близких. Из этой соли также делают обереги для семьи, скота, огорода или дома.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.