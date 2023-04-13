Чистый четверг 2023 — традиции, приметы и главные запреты

Чистый четверг 2023: что обязательно нужно сделать, чтобы быть счастливым до следующей Пасхи
Великий или Чистый четверг — предпасхальный праздник, в который принято обязательно мыться. Считается, что таким образом очищается душа и тело. Также украинцы убирают и готовят блюда к Пасхе.
Рассказываем о сути этого дня, его главных традициях, запретах и приметах.
Чистый четверг — история и суть
Как известно, Чистый четверг является одним из дней Страстной седмицы — недели, посвященной важнейшим событиям из земной жизни Иисуса.
Именно в этот день верующие вспоминают Тайный ужин, на котором Иисус впервые установил таинство Евхаристии. В Евангелие отмечено, что в этот день впервые Христос установил обряд причастия: верующие кусают кусок хлеба и делают глоток вина. Впоследствии это явилось своеобразными символами. Вино олицетворяло кровь Сына Божия, а хлеб — тело.
Также на Тайной вечере Иисус омыл ноги своим ученикам, с чем и связаны обычаи праздника. Этим примером Иисус Христос показал не только Свою любовь к ученикам Своим, но и научил их смирению, то есть не считать унижением для себя служить любому.
Чистый четверг — какие существуют обычаи и традиции
С Чистого четверга и до Пасхи в храмах вспоминают земные страдания Христа перед его распятием. В церкви проходит чтение 12 Страстных Евангелий, где речь идет о страданиях Иисуса перед казнью.
Одна из главных традиций дня — помыться до восхода солнца, очистив таким образом не только свое тело, но и душу.
Существуют и другие традиции на Чистый четверг:
- посещают богослужения и присоединяются к причастию
- в здании проводят генеральную уборку;
- стригут волосы и ногти, чтобы выглядеть аккуратно и аккуратно;
- выбрасывают весь мусор, старый хлам и сломанные вещи;
- ненужные, но пригодные к использованию вещи относят к церкви или раздают нуждающимся.
Также с этого дня верующие уже начинают готовиться к Пасхе, закупаться на праздничный стол и печь пасхальные куличи. В доме уже царит атмосфера праздника, хотя пост еще не кончился.
Что нельзя делать в Чистый четверг
Существует множество запретов в Чистый четверг. Основные следующие:
- есть скоромную пищу, ведь еще продолжается пост;
- быть грязными;
- ходить в грязной одежде;
- разводить беспорядок в доме, оставлять немытую посуду;
- ссориться;
- злословить;
- оговаривать кого-то;
- злиться;
- отказывать в помощи.
Что нужно делать в Чистый четверг
Считается, что Пасху нужно встречать в чистом, чистоплотном доме, где нет ничего поломанного.
Именно поэтому в четверг принято делать следующее:
- проводить генеральную уборку дома — акцент уделяется именно мигом полов, дверей, окон;
- выбрасывать старые или поврежденные вещи;
- купать себя и родных, которые не могут это сделать самостоятельно;
- завершать все дела;
- выпекать куличи и красить яйца, но до освящения их не употреблять;
- готовить блюда к праздничному столу.
Работать в Чистый четверг церковь разрешает. Ведь впереди Пасха и работы очень много. Также в этот день можно работать в саду и огороде.
Когда купаться в Чистый четверг
Есть определенные правила, когда и как купаться в Чистый четверг. Их обязательно соблюдают все верующие.
Правила купания в этот день:
- сделать это нужно до восхода солнца, тогда душа и тело наполнятся максимальным количеством энергии — 13 апреля 2023 года в Киеве солнце взойдет в 05:07, поэтому запланируйте купание еще до пяти утра;
- на Чистый четверг умываются водой из серебряной ложки или другого серебряного предмета – так вы получите здоровье и красоту на целый год;
- во время купания на Чистый четверг молитва обязательна — так человек смывает все свои грехи. Во время молитвы принято обращаться к Божией Матери и Иисусу Христу, а также к своему ангелу-хранителю;
- купаться лучше стоя, чтобы вода стекала по всему телу — тогда она хорошо омыет человека;
- выбирайте прохладную воду — считается, что тогда душа и тело лучше очистятся от греха и грязи.
Что о купании говорят священнослужители
Священнослужители отмечают, что мытье водой в любое время никоим образом не "освобождает" от грехов и не способствует духовному очищению. Это касается и ныряния в прорубь на Крещение.
Церковного предписания по поводу таких обычаев нет. Церковь подчеркивает, что только исповедь и святое причастие может освободить от грехов.
Какие народные приметы существуют в Чистый четверг
Признаки, касающиеся чистоты:
- Если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то год будет неудачным.
- Если не убрать в Чистый четверг, то весь год семья будет жить в распри и недоразумениях.
- Если во время уборки нашлись вещи, давно забытые, то это к счастью.
- Грязную воду после уборки нельзя выливать внутри дома, так как это может навлечь беду на семью. Лучше вылить на дорогу или камни.
- Если девушка никак не может выйти замуж, то нужно полотенце, которым она вытиралась в Чистый четверг, отдать вместе с пасхальными яйцами и пасхой просящим милостыню. Тогда желанный брак скоро состоится.
- В Чистый четверг принято стричься, чтобы не болела голова и волосы не выпадали из головы.
Чистый четверг.
- Какая погода будет на Чистый четверг, таким и будет Вознесение Господне.
- Хорошая солнечная погода в Чистый четверг — остаток весны будет теплым.
- Дождливый день в Чистый четверг предсказывает плохую погоду к лету.
- Когда дует легкий ветер, можно ожидать урожая ягод, орехов и плодов.
Другие приметы на Чистый четверг:
- Люди с утра не выходили из дома и обходили перекресток, чтобы не трогались болезни.
- Если перечислить все деньги в доме три раза — семья будет в достатке весь год.
- Чтобы дома водились деньги, в воду, которую моют полы, нужно положить монеты.
- Если зайти на рассвете чистого четверга в реку по пояс, можно смыть всю неудачу.
- В Чистый четверг нельзя давать и брать в долг, потому что вместе с деньгами уйдет и достаток из дома.
- Все члены семьи берут по горсти соли и ссыпают в один пакет. Затем эту соль убирают и хранят. Она называется "четверговая соль", то есть соль Большого четверга. Ею лечат себя, а также близких. Из этой соли также делают обереги для семьи, скота, огорода или дома.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.