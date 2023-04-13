Чистий четвер 2023 — традиції, прикмети та головні заборони

Християнка зі свічкою у церкві. Фото: depositphotos.com

Великий або Чистий четвер — передвеликоднє свято, в яке заведено обов'язково митися. Вважається, що таким чином, очищається душа і тіло. Також українці прибирають й готують страви до Великодня.

Розповідаємо про суть цього дня, його головні традиції, заборони та прикмети.

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Чистий четвер — історія та суть

Як відомо, Чистий четвер є одним із днів Страсної седмиці - тижня, присвяченого найважливішим подіям із земного життя Ісуса.

Саме у цей день віряни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус вперше встановив обряд Євхаристії. В Євангеліє зазначено про те, що в цей день вперше Христос встановив обряд причастя: віруючі кусають шматок хліба і роблять ковток вина. Згодом це стало своєрідними символами. Вино уособлювало кров Сина Божого, а хліб — тіло.

Також на Таємній вечері Ісус омив ноги своїм учням, з чим і пов'язані звичаї свята. Цим прикладом Ісус Христос засвідчив не лише Свою любов до учнів Своїх, але й навчив їх смиренню, тобто не вважати за приниження для себе служити будь-кому.

Чистий четвер — які існують звичаї та традиції

З Чистого четверга і до самого Великодня в храмах згадують земні страждання Христа перед його розп'яттям. У церкві відбувається читання 12 Страсних Євангелій, де йдеться про страждання Ісуса перед стратою.

Одна з головних традицій дня — помитися до сходу сонця, очистивши таким чином не лише своє тіло, а й душу.

Існують і інші традиції на Чистий четвер:

відвідують богослужіння і приєднуються до причастя

у будинку проводять генеральне прибирання;

стрижуть волосся і нігті, щоб виглядати акуратно та охайно;

викидають все сміття, старий мотлох і зламані речі;

непотрібні, але придатні до використання речі відносять до церкви або роздають нужденним.

Також з цього дня віряни вже починають готуватися до Великодня, закуповуватися на святковий стіл і пекти паски. У будинку вже панує атмосфера свята, хоча піст ще не закінчився.

Що не можна робити в Чистий четвер

Існує чимало заборон в Чистий четвер. Основні є такі:

їсти скоромну їжу, адже ще триває піст;

бути брудними;

ходити в брудному одязі;

розводити безлад в будинку, залишати немитий посуд;

сваритися;

злословити;

обмовляти когось;

злитися;

відмовляти в допомозі.

Що потрібно робити у Чистий четвер

Вважається, що Великдень потрібно зустрічати у чистій, охайній оселі, де немає нічого поламаного.

Саме тому у четвер заведено робити наступне:

проводити генеральне прибирання будинку — акцент приділяється саме миттю підлоги, дверей, вікон;

викидати старі чи пошкоджені речі;

купати себе та рідних, які не можуть зробити це самостійно;

завершувати усі справи;

випікати паски й фарбувати яйця, але до освячення їх не вживати;

готувати страви до святкового столу.

Працювати в Чистий четвер церква дозволяє. Адже попереду Великдень і роботи дуже багато. Також в цей день дозволяється працювати в саду і городі.

Коли купатися в Чистий четвер

Існують певні правила, коли і як купатися в Чистий четвер. Їх обов'язково дотримуються всі віряни.

Правила купання у цей день наступні:

зробити це потрібно до сходу сонця, тоді душа і тіло наповняться максимальною кількістю енергії — 13 квітня 2023 року в Києві сонце зійде о 05:07, тому заплануйте купання ще до п'ятої ранку;

на Чистий четвер вмиваються водою зі срібної ложки чи іншого срібного предмета — так ви отримаєте здоров'я і красу на цілий рік;

під час купання на Чистий четвер молитва є обов'язковою — так людина змиває всі свої гріхи. Під час молитви заведено звертатися до Божої Матері та Ісуса Христа, а також до свого ангела-охоронця;

купатися краще стоячи, щоб вода стікала по всьому тілу — тоді вона гарно омиє людину;

обирайте прохолодну воду — вважається, що тоді душа й тіло краще очистяться від гріха і бруду.

Що про купання кажуть священнослужителі

Священнослужителі зазначають, що миття водою в будь-який час жодним чином не "звільняє" від гріхів і не сприяє духовному очищенню. Це стосується й пірнання в ополонку на Водохреще.

Церковного припису стосовно таких звичаїв немає. Церква підкреслює, що тільки сповідь і святе причастя може звільнити від гріхів.

Які народні прикмети існують у Чистий четвер

Прикмети, які стосуються чистоти:

Якщо в Чистий четвер залишити невимитий посуд чи не закінчити прибирання, то рік буде невдалим.

Якщо не прибрати в Чистий четвер, то весь рік сім'я житиме у чварах і непорозуміннях.

Якщо під час прибирання знайшлися речі, які були давно забуті, то це на щастя.

Брудну воду після прибирання не можна виливати в межах будинку, бо це може накликати біду на родину. Краще вилити на дорогу або на каміння.

Якщо дівчина ніяк не може вийти заміж, то потрібно рушник, яким вона витиралась у Чистий четвер, віддати разом з крашанками та паскою тим, хто просить милостиню. Тоді бажаний шлюб незабаром відбудеться.

У Чистий четвер заведено стригтися, щоб не боліла голова і волосся не випадало з голови.

Погодні прикмети на Чистий четвер:

Яка погода буде на Чистий четвер, таким і буде Вознесіння Господнє.

Хороша сонячна погода в Чистий четвер — залишок весни буде теплим.

Дощовий день в Чистий четвер віщує погану погоду до літа.

Коли дме легкий вітер, то можна очікувати врожаю ягід, горіхів і плодів.

Інші прикмети на Чистий четвер:

Люди з ранку не виходили з хати й оминали перехрестя, щоб не чіпалися хвороби.

Якщо перерахувати всі гроші в будинку три рази — сім'я буде в достатку увесь рік.

Щоб вдома водилися гроші, у воду, якою миють підлоги, потрібно покласти монети.

Якщо зайти на світанку чистого четверга в річку по пояс, то можна змити всю невдачу.

В Чистий четвер не можна давати та брати в борг, бо разом з грошима піде і достаток з дому.

Всі члени сім’ї беруть по жменьці солі та зсипають в один пакет. Потім цю сіль прибирають і зберігають. Вона має назву "четвергова сіль", тобто сіль Великого четверга. Нею лікують себе, а також близьких. З цієї солі також роблять обереги для родини, худоби, городу чи будинку.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня.