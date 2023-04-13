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Чистий четвер 2023: що обов'язково треба зробити, щоб бути щасливим до наступного Великодня

13 квітня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чистий четвер 2023 — традиції, прикмети та головні заборони
Християнка зі свічкою у церкві. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Великий або Чистий четвер — передвеликоднє свято, в яке заведено обов'язково митися. Вважається, що таким чином, очищається душа і тіло. Також українці прибирають й готують страви до Великодня. 

Розповідаємо про суть цього дня, його головні традиції, заборони та прикмети. 

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Чистий четвер — історія та суть 

Як відомо, Чистий четвер є одним із днів Страсної седмиці - тижня, присвяченого найважливішим подіям із земного життя Ісуса.

Саме у цей день віряни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус вперше встановив обряд Євхаристії. В Євангеліє зазначено про те, що в цей день вперше Христос встановив обряд причастя: віруючі кусають шматок хліба і роблять ковток вина. Згодом це стало своєрідними символами. Вино уособлювало кров Сина Божого, а хліб — тіло.

Також на Таємній вечері Ісус омив ноги своїм учням, з чим і пов'язані звичаї свята. Цим прикладом Ісус Христос засвідчив не лише Свою любов до учнів Своїх, але й навчив їх смиренню, тобто не вважати за приниження для себе служити будь-кому.

Чистий четвер — історія та суть свята

Чистий четвер — які існують звичаї та традиції 

З Чистого четверга і до самого Великодня в храмах згадують земні страждання Христа перед його розп'яттям. У церкві відбувається читання 12 Страсних Євангелій, де йдеться про страждання Ісуса перед стратою. 

Одна з головних традицій дня — помитися до сходу сонця, очистивши таким чином не лише своє тіло, а й душу. 

Існують і інші традиції на Чистий четвер:

  • відвідують богослужіння і приєднуються до причастя
  • у будинку проводять генеральне прибирання;
  • стрижуть волосся і нігті, щоб виглядати акуратно та охайно;
  • викидають все сміття, старий мотлох і зламані речі;
  • непотрібні, але придатні до використання речі відносять до церкви або роздають нужденним.

Також з цього дня віряни вже починають готуватися до Великодня, закуповуватися на святковий стіл і пекти паски. У будинку вже панує атмосфера свята, хоча піст ще не закінчився.

Чистий четвер — які існують звичаї та традиції

Що не можна робити в Чистий четвер

Існує чимало заборон в Чистий четвер. Основні є такі: 

  • їсти скоромну їжу, адже ще триває піст;
  • бути брудними;
  • ходити в брудному одязі;
  • розводити безлад в будинку, залишати немитий посуд;
  • сваритися;
  • злословити;
  • обмовляти когось;
  • злитися;
  • відмовляти в допомозі. 

Що не можна робити в Чистий четвер

Що потрібно робити у Чистий четвер

 Вважається, що Великдень потрібно зустрічати у чистій, охайній оселі, де немає нічого поламаного.

Саме тому у четвер заведено робити наступне:

  • проводити генеральне прибирання будинку — акцент приділяється саме миттю підлоги, дверей, вікон;
  • викидати старі чи пошкоджені речі;
  • купати себе та рідних, які не можуть зробити це самостійно;
  • завершувати усі справи;
  • випікати паски й фарбувати яйця, але до освячення їх не вживати;
  • готувати страви до святкового столу.

Працювати в Чистий четвер церква дозволяє. Адже попереду Великдень і роботи дуже багато. Також в цей день дозволяється працювати в саду і городі.

Що потрібно робити у Чистий четвер

Коли купатися в Чистий четвер

Існують певні правила, коли і як купатися в Чистий четвер. Їх обов'язково дотримуються всі віряни. 

Правила купання у цей день наступні:

  • зробити це потрібно до сходу сонця, тоді душа і тіло наповняться максимальною кількістю енергії — 13 квітня 2023 року в Києві сонце зійде о 05:07, тому заплануйте купання ще до п'ятої ранку;
  • на Чистий четвер вмиваються водою зі срібної ложки чи іншого срібного предмета — так ви отримаєте здоров'я і красу на цілий рік;
  • під час купання на Чистий четвер молитва є обов'язковою — так людина змиває всі свої гріхи. Під час молитви заведено звертатися до Божої Матері та Ісуса Христа, а також до свого ангела-охоронця;
  • купатися краще стоячи, щоб вода стікала по всьому тілу — тоді вона гарно омиє людину;
  • обирайте прохолодну воду — вважається, що тоді душа й тіло краще очистяться від гріха і бруду.

Коли купатися в Чистий четвер

Що про купання кажуть священнослужителі 

Священнослужителі зазначають, що миття водою в будь-який час жодним чином не "звільняє" від гріхів і не сприяє духовному очищенню. Це стосується й пірнання в ополонку на Водохреще.

Церковного припису стосовно таких звичаїв немає. Церква підкреслює, що тільки сповідь і святе причастя може звільнити від гріхів.

Які народні прикмети існують у Чистий четвер 

Прикмети, які стосуються чистоти: 

  • Якщо в Чистий четвер залишити невимитий посуд чи не закінчити прибирання, то рік буде невдалим.
  • Якщо не прибрати в Чистий четвер, то весь рік сім'я житиме у чварах і непорозуміннях.
  • Якщо під час прибирання знайшлися речі, які були давно забуті, то це на щастя.
  • Брудну воду після прибирання не можна виливати в межах будинку, бо це може накликати біду на родину. Краще вилити на дорогу або на каміння.
  • Якщо дівчина ніяк не може вийти заміж, то потрібно рушник, яким вона витиралась у Чистий четвер, віддати разом з крашанками та паскою тим, хто просить милостиню. Тоді бажаний шлюб незабаром відбудеться.
  • У Чистий четвер заведено стригтися, щоб не боліла голова і волосся не випадало з голови.

Погодні прикмети на Чистий четвер:

  • Яка погода буде на Чистий четвер, таким і буде Вознесіння Господнє.
  • Хороша сонячна погода в Чистий четвер — залишок весни буде теплим.
  • Дощовий день в Чистий четвер віщує погану погоду до літа.
  • Коли дме легкий вітер, то можна очікувати врожаю ягід, горіхів і плодів.

Інші прикмети на Чистий четвер:

  • Люди з ранку не виходили з хати й оминали перехрестя, щоб не чіпалися хвороби.
  • Якщо перерахувати всі гроші в будинку три рази — сім'я буде в достатку увесь рік.
  • Щоб вдома водилися гроші, у воду, якою миють підлоги, потрібно покласти монети.
  • Якщо зайти на світанку чистого четверга в річку по пояс, то можна змити всю невдачу.
  • В Чистий четвер не можна давати та брати в борг, бо разом з грошима піде і достаток з дому.
  • Всі члени сім’ї беруть по жменьці солі та зсипають в один пакет. Потім цю сіль прибирають і зберігають. Вона має назву "четвергова сіль", тобто сіль Великого четверга. Нею лікують себе, а також близьких. З цієї солі також роблять обереги для родини, худоби, городу чи будинку.

 

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня. 

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