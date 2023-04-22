Красная горка 2023 — традиции, приметы и запреты

Красная горка — древний славянский праздник, который отмечают украинцы через неделю после Пасхи. Фото: google.com

Красная горка — древний народный праздник, традиционно отмечаемый в первое воскресенье после Пасхи. В этом году он приходится на 23 апреля. В православной традиции этот день посвящен апостолу Фоме. Также в это воскресенье заканчивается Светлая седмица (первая неделя после Пасхи).

Рассказываем историю праздника, его главные традиции и запреты.

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Красная горка 2023 — история праздника

Первое воскресенье после Пасхи назвали Красной горкой, поскольку по языческой традиции так называли дни наступления весны, когда народ поднимался на самое высокое место, обычно горку, где разгорались костры в честь Дажбога.

Этот день носит и другое название, а именно — Антипасха, что означает "вместо Пасхи". Это означает, что праздник отмечается, равно как и день Воскресения Господня.

Также это первый день поминального Фомина недели (Радоницкого недели), который часто называют Ведущим воскресеньем.

По церковным трактатам апостол Фома, которому посвящен день, не присутствовал среди учеников Иисуса Христа, когда Сын Божий воскрес. Именно по этой причине святой и не поверил в чудо воскресения, за что его прозвали "Фома Неверующий".

Через несколько дней Иисус сам явился к апостолу, чтобы убедить его, а Фома стал одним из самых известных святых, основав множество церквей в разных странах.

Красная горка 2023 — история праздника. Фото: google.com

Красная горка — традиции

С давних времен праздник принято отмечать громко и весело. Если в этот день скучать, следует ожидать неприятностей. Наши предки для празднования обязательно выбирали какую-то возвышенность или холм.

Славяне до прихода христианства отмечали Красную горку как день прихода весны. Люди разжигали костры, водили хороводы и пели веснушки. Делать это нужно было до восхода солнца, чтобы успеть до первых солнечных лучей.

В день встречи весны славяне красили яйца, равно как и на Пасху, только в другие цвета. Если ко дню Воскресения Господня в приоритете был красный цвет, то на Антипасхе нужно было выбирать зеленый или желтый.

Главной забавой считалось скатывание пасхальных яиц с горки. По примете, чем меньше подскакивает и чем дальше покатится яйцо, тем счастливее покажется жизнь человека.

Супруги и влюбленные могли скатить два яйца одновременно и посмотреть, что с ними будет. Если яйца в конце пути остались рядом — союз будет крепким и счастливым.



Обязательно с подарками ходили друг к другу в гости. Также это традиционное время сватовства и свадеб. Люди собирались на больших улицах и площадях, проводили ярмарки невест, встречали весну и обходили дворы, чтобы поздравить молодоженов. По поверью, пары, женившиеся на Красной горке, будут жить долго и счастливо.

Считалось, что на Красной горке нельзя сидеть дома и оставаться одному, иначе останешься один на год. Если у вас нет возможности встретиться с близкими, то можете им хотя бы позвонить по телефону.

В христианской традиции Красная горка — благоприятный день для посещения могил родственников. Люди приносили на кладбище яйца, конфеты и пироги, оставляя "подарки" усопшим.

Красная горка — традиции. Фото: google.com

Красная горка — что нельзя делать

Праздник имеет не только традиции и праздничные ритуалы, но и ограничения.

На Красную горку запрещено:

убирать на кладбище;

высаживать на могилах цветы — это нужно делать заранее;

брать с собой на кладбище детей до 1 года и беременных девушек;

выбрасывать остатки пищи со стола – лучше отдать животным;

ругаться;

обижаться;

сплетничать.

Красная горка — что нельзя делать. Фото: google.com

Приметы на Красную горку 2023

Также на Красную горку обращали внимание и на приметы:

Увидеть много птиц до урожайного года.

Приснились умершие родственники — к приятным известиям.

На небе ночью нет звезд — в теплую погоду.

В июне ожидаются осадки.

Если на Фомину воскресенье молодая девушка умоется дождевой водой (если идет ливень), тогда красота не увядает до самой старости.

Если в Ведущее воскресенье идет дождь, то чья-то душа плачет потому, что Господь ее не отпустил за грехи.

Не угостишь покойного отца о Радонице — самого на том свете никто не вспомнит, не угостит, не порадует.

Приметы на Красную горку 2023 года. Фото: google.com

Напомним, мы писали о главных традициях, обычаях, обрядах, а также важных запретах в Радоницкую неделю.