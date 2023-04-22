Червона гірка 2023 — традиції, прикмети та заборони

Червона гірка — давнє слов’янське свято, яке українці відзначають через тиждень після Великодня. Фото: google.com

Червона гірка — давнє народне свято, яке традиційно відзначається у першу неділю після Великодня. У цьому році воно припадає на 23 квітня. У православній традиції цей день присвячений апостолу Фомі. Також у цю неділю закінчується Світла седмиця (перший тиждень після Великодня).

Розповідаємо історію свята, його головні традиції та заборони.

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Червона гірка 2023 — історія свята

Першу неділю після Великодня назвали Червоною гіркою, оскільки за язичницькою традицією так називали дні настання весни, коли народ підіймався на найвище місце, зазвичай гірку, де розпалювалися багаття на честь Дажбога.

Цей день носить й іншу назву, а саме — Антипасха, що означає "замість Пасхи". Це означає, що свято відзначається, так само як і день Воскресіння Господнього.

Також це перший день поминального Фоминого тижня (Радоницького тижня), який часто називають Провідною неділею.

За церковними трактатами, апостол Фома, якому присвячений день, не був присутній серед учнів Ісуса Христа, коли Син Божий воскрес. Саме з цієї причини святий і не повірив у диво воскресіння, за що його прозвали "Фома Невіруючий".

Через кілька днів Ісус сам з'явився до апостола, щоб переконати його, а Фома став одним з найвідоміших святих, заснувавши безліч церков в різних країнах.

Червона гірка 2023 — історія свята. Фото: google.com

Червона гірка — традиції

З давніх часів свято заведено відзначати гучно та весело. Якщо у цей день сумувати, слід чекати неприємностей. Наші предки для святкування обов'язково обирали якусь височину або пагорб.

Слов'яни до приходу християнства відзначали Червону гірку як день приходу весни. Люди розпалювали багаття, водили хороводи та співали веснянки. Робити це потрібно було до сходу сонця, щоб встигнути до перших сонячних променів.

У день зустрічі весни слов'яни фарбували яйця, так само як і на Великдень, тільки в інші кольори. Якщо до дня Воскресіння Господнього в пріоритеті був червоний колір, то на Антипасху потрібно було вибирати зелений або жовтий.

Головною забавою вважалося скочування великодніх яєць з гірки. За прикметою, чим менше підскакує і чим далі покотиться яйце, тим щасливіше видасться життя людини.

Подружжя і закохані могли скотити два яйця одночасно і подивитися, що з ними буде. Якщо яйця в кінці шляху залишилися поруч — союз буде міцним і щасливим.



Обов'язково з подарунками ходили один до одного в гості. Також це традиційний час сватання і весіль. Люди збиралися на великих вулицях і площах, проводили ярмарки наречених, зустрічали весну та обходили двори, щоб привітати молодят. За повір’я, пари, що одружилися на Червону гірку, будуть жити довго і щасливо.

Вважалося, що на Червону гірку не можна сидіти вдома та залишатися одному, інакше залишишся один на цілий рік. Якщо у вас немає можливості зустрітися з близькими, то можете їм хоча б зателефонувати.

У християнській традиції Червона гірка — сприятливий день для відвідування могил родичів. Люди приносили на кладовище яйця, цукерки та пироги, залишаючи "подарунки" покійним.

Червона гірка — традиції. Фото: google.com

Червона гірка — що не можна робити

Свято має не тільки традиції й святкові обряди, а й обмеження.

На Червону гірку заборонено:

прибирати на кладовищі;

висаджувати на могилах квіти — це потрібно робити заздалегідь;

брати з собою на кладовище дітей до 1 року і вагітних дівчат;

викидати залишки їжі зі столу — краще віддати тваринам;

лаятися;

ображатися;

пліткувати.

Червона гірка — що не можна робити. Фото: google.com

Прикмети на Червону гірку 2023

Також на Червону гірку звертали увагу і на прикмети:

Побачити багато птахів — до врожайного року.

Наснилися померлі родичі — до приємних звісток.

На небі вночі немає зірок — до теплої погоди.

Вітряно і холодно в цей день — в червні будуть опади.

Якщо на Фоміну неділю молода дівчина вмиється дощовою водою (якщо йде злива), тоді краса не зів'яне до самої старості.

Якщо у Провідну неділю йде дощ, то це чиясь душа плаче тому, що Господь її не відпустив за гріхи.

Не почастуєш покійного батька про Радоницю — самого на тому світі ніхто не згадає, не почастує, не потішить.

Прикмети на Червону гірку 2023. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали про головні традиції, звичаї, обряди, а також важливі заборони у Радоницький тиждень.