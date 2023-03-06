Билл Гейтс впервые стал дедушкой: кто порадовал миллиардера
Бывший самый богатый человек мира, американский миллиардер Билл Гейтс впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Дженнифер родила первенца.
Об этом со ссылкой на ее Instagram сообщает издание Page Six.
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В соцсети 26-летняя Дженнифер опубликовала трогательное фото с маленькими ножками новорожденного ребенка. Отцом стал ее муж, 31-летний египетский спортсмен Наель Нассара. Они сыграли свадьбу в октябре 2021 года. Дочь соучредителя Microsoft, которая является студенткой медицинского вуза, с мужем не рассекретили пол ребенка.
Бывшая жена Билла Гейтса, Мелинда, прокомментировала появление внука/внучки: "Я очень рада встретить этих малышей и наблюдать, как вы двое станете родителями". А вот миллиардер в своих соцсетях пока никак не отреагировал на свой новый статус "дедушки".
Впрочем, в прошлом году Билл Гейтс все же прокомментировал беременность старшей дочери.
"Одно написание этой фразы "Я стану дедушкой" вызывает у меня эмоции. И это мнение придает новое измерение моей работе. Когда я думаю о мире, в котором родится мой внук, я больше, чем когда-либо, вдохновляюсь тем, чтобы помочь всем детям и внукам получить шанс выжить и процветать", — рассказал в одном из интервью миллиардер.
Напомним, ранее мы писали, что Билл Гейтс присоединился к миллиардерам, которые инвестируют в австралийский стартап по климатическим технологиям, который планирует перевернуть отрасль животноводства, выделяющего метан, с помощью кормовой добавки, выращенной в лаборатории.