Білл Гейтс вперше став дідусем: хто потішив мільярдера
Колишня найбагатша людина світу, американський мільярдер Білл Гейтс вперше став дідусем. Його старша донька Дженніфер народила первенця.
Про це с посиланням на її Instagram повідомляє видання Page Six.
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У соцмережі 26-річна Дженніфер опублікувала зворушливе фото з маленькими ніжками новонародженої дитини. Батьком став її чоловік, 31-річний єгипетський спортсмен Наєль Нассара. Вони зіграли весілля у жовтні 2021 року. Дочка співзасновника Microsoft, яка є студенткою медичного вишу, з чоловіком не розсекретили стать дитини.
Колишня дружина Білла Гейтса, Мелінда, прокоментувала появу онука/онучки: "Я дуже рада зустріти цю малечу та спостерігати, як ви двоє станете батьками". А ось мільярдер у своїх соцмережах поки що ніяк не відреагував на свій новий статус — "дідусь".
Втім, минулого року Білл Гейтс все ж таки прокоментував вагітність старшої доньки.
"Одне написання цієї фрази "Я стану дідусем" викликає у мене емоції". І ця думка надає нового виміру моїй роботі. Коли я думаю про світ, у якому народиться мій онук, я більше, ніж будь-коли, надихаюся тим, щоб допомогти всім дітям та онукам отримати шанс вижити та процвітати", — розповів в одному з інтерв’ю мільярдер.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Білл Гейтс приєднався до мільярдерів, які інвестують в австралійський стартап із кліматичних технологій, який планує перевернути галузь тваринництва, що виділяє метан, за допомогою кормової добавки, вирощеної в лабораторії.