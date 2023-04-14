Освобожденный Изюм: в городе нашли граффити, похожее на Бэнкси
В освобожденном Изюме Харьковской области нашли граффити, очень похожее на работы анонимного британского художника Бенкси.
Фотографиями рисунка, на котором изображен мальчик, закрывший лицо ладонями и плачущий, поделился в своем Instagram британский фотограф Эд Рем.
"Стритарт с изображением плачущего мальчика, нарисованный на советском памятнике в городе Изюм Харьковской области, Украина. Художник Бенкси подтвердил, что работал в Украине в ноябре 2022 года, опубликовав свою работу в Instagram. Бенкси не заявлял, что эта работа его авторства" , — написал фотограф.
Также Рем добавил, что Изюм и его окрестности были освобождены от российской оккупации украинскими военными в сентябре 2022 года.
Где еще можно увидеть работы Бенкси
Всемирно известный уличный художник Бенкси появился в украинских городах осенью 2022 года. Его черно-белые рисунки были незаметны для людей на стенах сгоревших домов, пока в официальном Instagram художника не появилась надпись — Borodyanka, Ukraine.
Он привлек внимание к страшным событиям в Украине и публикациями в сети официально подтвердил, что в Киеве, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и Горенке его работы.
Они могут стоить миллионы, поэтому, несмотря на ежедневную рутину войны, творчество загадочного художника заинтересовало людей.
Напомним, чтобы работы Бенкси не испортили природные условия или вандалы, в Киевской ОВА решили организовать охрану объектов.