Освобожденный Изюм: в городе нашли граффити, похожее на Бэнкси

Фотограф нашел в освобожденном Изюме граффити, похожее на Бэнкси. Фото: Instagram

В освобожденном Изюме Харьковской области нашли граффити, очень похожее на работы анонимного британского художника Бенкси.

Фотографиями рисунка, на котором изображен мальчик, закрывший лицо ладонями и плачущий, поделился в своем Instagram британский фотограф Эд Рем.

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"Стритарт с изображением плачущего мальчика, нарисованный на советском памятнике в городе Изюм Харьковской области, Украина. Художник Бенкси подтвердил, что работал в Украине в ноябре 2022 года, опубликовав свою работу в Instagram. Бенкси не заявлял, что эта работа его авторства" , — написал фотограф.

Также Рем добавил, что Изюм и его окрестности были освобождены от российской оккупации украинскими военными в сентябре 2022 года.

Фотограф нашел в освобожденном Изюме граффити, похожее на Бэнкси. Фото: Instagram

Где еще можно увидеть работы Бенкси

Всемирно известный уличный художник Бенкси появился в украинских городах осенью 2022 года. Его черно-белые рисунки были незаметны для людей на стенах сгоревших домов, пока в официальном Instagram художника не появилась надпись — Borodyanka, Ukraine.

Работа Бенкси в Бородянке. Фото: novyny.live

Он привлек внимание к страшным событиям в Украине и публикациями в сети официально подтвердил, что в Киеве, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и Горенке его работы.

Они могут стоить миллионы, поэтому, несмотря на ежедневную рутину войны, творчество загадочного художника заинтересовало людей.

Работа Бенкси в Бородянке. Флото: novyny.live

Напомним, чтобы работы Бенкси не испортили природные условия или вандалы, в Киевской ОВА решили организовать охрану объектов.