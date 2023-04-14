Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Красота arrow Освобожденный Изюм: в городе нашли граффити, похожее на Бэнкси arrow

Освобожденный Изюм: в городе нашли граффити, похожее на Бэнкси

14 апреля 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Освобожденный Изюм: в городе нашли граффити, похожее на Бэнкси
Фотограф нашел в освобожденном Изюме граффити, похожее на Бэнкси. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В освобожденном Изюме Харьковской области нашли граффити, очень похожее на работы анонимного британского художника Бенкси.

Фотографиями рисунка, на котором изображен мальчик, закрывший лицо ладонями и плачущий, поделился в своем Instagram британский фотограф Эд Рем.

Читайте также:

"Стритарт с изображением плачущего мальчика, нарисованный на советском памятнике в городе Изюм Харьковской области, Украина. Художник Бенкси подтвердил, что работал в Украине в ноябре 2022 года, опубликовав свою работу в Instagram. Бенкси не заявлял, что эта работа его авторства" , — написал фотограф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Ed Ram (@edr4m)

Также Рем добавил, что Изюм и его окрестности были освобождены от российской оккупации украинскими военными в сентябре 2022 года.

Фотограф нашел в освобожденном Изюме граффити, похожее на Бэнкси. Фото: Instagram

Где еще можно увидеть работы Бенкси

Всемирно известный уличный художник Бенкси появился в украинских городах осенью 2022 года. Его черно-белые рисунки были незаметны для людей на стенах сгоревших домов, пока в официальном Instagram художника не появилась надпись — Borodyanka, Ukraine.

Банки
Работа Бенкси в Бородянке. Фото: novyny.live

Он привлек внимание к страшным событиям в Украине и публикациями в сети официально подтвердил, что в Киеве, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и Горенке его работы.

Они могут стоить миллионы, поэтому, несмотря на ежедневную рутину войны, творчество загадочного художника заинтересовало людей.

Бэнкси
Работа Бенкси в Бородянке. Флото: novyny.live

Напомним, чтобы работы Бенкси не испортили природные условия или вандалы, в Киевской ОВА решили организовать охрану объектов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB