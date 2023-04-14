Звільнений Ізюм: у місті знайшли графіті, схожі на Бенксі

Фотограф знайшов у звільненому Ізюмі графіті, схоже на Бенксі. Фото: Instagram

У звільненому Ізюмі Харківської області знайшли графіті, що дуже схожі на роботи анонімного британського художника Бенксі.

Світлинами малюнка, на якому зображений хлопчик, що закрив обличчя долонями і плаче, поділився у своєму Instagram британський фотограф Ед Рем.

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"Стрітарт із зображенням хлопчика, що плаче, намальований на радянському пам'ятнику в місті Ізюм Харківської області, Україна. Художник Бенксі підтвердив, що працював в Україні у листопаді 2022 року, опублікувавши свою роботу в Instagram. Бенксі не заявляв, що ця робота його авторства", — написав фотограф.

Також Рем додав, що Ізюм та його околиці були звільнені від російської окупації українськими військовими у вересні 2022 року.

Фотограф знайшов у звільненому Ізюмі графіті, схоже на Бенксі. Фото: Instagram

Де ще можна побачити роботи Бенксі

Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі з'явився в українських містах восени 2022 року. Його чорно білі малюнки були непомітними для людей на стінах згорілих будинків, допоки в офіційному Instagram художника не з'явився напис — Borodyanka, Ukraine.

Робота Бенксі у Бородянці. Фото: novyny.live

Він привернув увагу дванадцятимільйонної аудиторії до страшних подій в Україні і публікаціями в мережі офіційно підтвердив, що в Києві, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та Горенці — його роботи. Вони можуть коштувати мільйони, тому попри щоденну рутину війни творчість загадкового художника зацікавила людей.

Робота Бенксі у Бородянці. Флото: novyny.live

Нагадаємо, аби роботи Бенксі не зіпсували природні умови або ж вандали, в Київській ОВА вирішили організувати охорону об'єктів.