Что есть перед загаром

Девушка загорает. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

На цвет загара влияет не только количество времени нахождения под солнцем. Есть продукты, которые способны сделать ваш загар более красивым.

Об этом сообщила диетолог Ольга Безуглая.

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"Меня, как врача, конечно, больше интересует, что не есть, чтобы защитить кожу от агрессивного действия ультрафиолета, что, конечно, придаст вам больше здоровья. Однако сам факт интересен или действительно можно меняя свое питание получить лучший загар или же защитить свою кожу", — сообщила врач.

Девушка возле бассейна. Фото: Freepik

Существует ряд продуктов, которые влияют на чувствительность кожи к ультрафиолету и, соответственно, качество загара, а также на уровень вашей защиты от агрессивного воздействия солнца.

Какие продукты защищают кожу от ультрафиолета

"Защитить кожу от ультрафиолета действенно помогают продукты, богатые различными жирными кислотами омега-3 и омега-6, — это такие продукты, как жирная рыба, семена и орехи, растительные масла", — добавила врач.

Девушка отдыхает. Фото: Freepik

Какие продукты делают загар интенсивным

"Продукты, которые могут сделать загар более интенсивным, обладают, как правило, выраженным фотосенсибилизирующим свойством, другими словами, повышают восприимчивость кожи к воздействию ультрафиолетового излучения. Это, как правило, продукты богаты бета-каротином, витамином С, витамином Е, ликопеном", — отметила диетолог.

Девушка сидит возле бассейна. Фото: Freepik

Овощи и фрукты, которые следует добавить в рацион перед загаром:

оранжевые, темно-зеленые овощи и фрукты, богатые бета-каротином: персики, абрикосы, хурма, мангольд, брокколи, морковь, тыква, руккола, шпинат;

цитрусовые, клубника, смородина, перец, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста витамины - богатые витамином С, которые являются мощным антиоксидантом, и помогают защитить кожу от повреждений ультрафиолетом, и помогают выработке собственного коллагена;

томаты имеют и витамин С и бета-каротин, однако здесь больше речь о ликопене (сильном антиоксиданте), который вызывает желтую выработку пигмента для золотистого оттенка кожи;

масло содержит витамин Е, что помогает обновлению кожи и ее защиты.

Девушка в бассейне. Фото: Freepik

Но не забывайте, что следует использовать дополнительную защиту для кожи (SPF), чтобы избежать фотостарения.

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