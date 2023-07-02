Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Красота arrow Что съесть для золотистого загара: секреты диетолога arrow

Что съесть для золотистого загара: секреты диетолога

2 июля 2023 06:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что есть перед загаром
Девушка загорает. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

На цвет загара влияет не только количество времени нахождения под солнцем. Есть продукты, которые способны сделать ваш загар более красивым.

Об этом сообщила диетолог Ольга Безуглая.

Читайте также:

"Меня, как врача, конечно, больше интересует, что не есть, чтобы защитить кожу от агрессивного действия ультрафиолета, что, конечно, придаст вам больше здоровья. Однако сам факт интересен или действительно можно меняя свое питание получить лучший загар или же защитить свою кожу", — сообщила врач.

null
Девушка возле бассейна. Фото: Freepik

Существует ряд продуктов, которые влияют на чувствительность кожи к ультрафиолету и, соответственно, качество загара, а также на уровень вашей защиты от агрессивного воздействия солнца.

Какие продукты защищают кожу от ультрафиолета

"Защитить кожу от ультрафиолета действенно помогают продукты, богатые различными жирными кислотами омега-3 и омега-6, — это такие продукты, как жирная рыба, семена и орехи, растительные масла", — добавила врач.

null
Девушка отдыхает. Фото: Freepik

Какие продукты делают загар интенсивным

"Продукты, которые могут сделать загар более интенсивным, обладают, как правило, выраженным фотосенсибилизирующим свойством, другими словами, повышают восприимчивость кожи к воздействию ультрафиолетового излучения. Это, как правило, продукты богаты бета-каротином, витамином С, витамином Е, ликопеном", — отметила диетолог.

null
Девушка сидит возле бассейна. Фото: Freepik

Овощи и фрукты, которые следует добавить в рацион перед загаром:

  • оранжевые, темно-зеленые овощи и фрукты, богатые бета-каротином: персики, абрикосы, хурма, мангольд, брокколи, морковь, тыква, руккола, шпинат;
  • цитрусовые, клубника, смородина, перец, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста витамины - богатые витамином С, которые являются мощным антиоксидантом, и помогают защитить кожу от повреждений ультрафиолетом, и помогают выработке собственного коллагена;
  • томаты имеют и витамин С и бета-каротин, однако здесь больше речь о ликопене (сильном антиоксиданте), который вызывает желтую выработку пигмента для золотистого оттенка кожи;
  • масло содержит витамин Е, что помогает обновлению кожи и ее защиты.
null
Девушка в бассейне. Фото: Freepik

Но не забывайте, что следует использовать дополнительную защиту для кожи (SPF), чтобы избежать фотостарения.

Ранее мы писали о главных ошибках при лечении солнечных ожогов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз