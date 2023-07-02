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Що їсти для золотистої засмаги: секрети дієтолога

2 липня 2023 06:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що їсти перед засмагою
Дівчина засмагає. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

На колір засмаги впливає не тільки кількість часу перебування під сонцем. Є продукти, які здатні зробити вашу засмагу красивішою. 

Про це повідомила дієтологиня Ольга Безугла

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"Мене, як лікаря, звичайно, більше цікавить, що не їсти, щоб захистити шкіру від агресивної дії ультрафіолету, що, звичайно, додасть вам більше здоров'я. Проте сам факт є цікавим чи дійсно можна змінюючи своє харчування отримати кращу засмагу або ж захистити свою шкіру", — повідомила лікарка. 

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Дівчина біля басейну. Фото: Freepik

Існує низка продуктів, які впливають на чутливість шкіри до ультрафіолету і, відповідно, на якість засмаги, а також на рівень вашого захисту від агресивної дії сонця.

Які продукти захищають шкіру від ультрафіолету

"Захистити шкіру від ультрафіолету дієво допомагають продукти, багаті на різні жирні кислоти омега-3 та омега-6, — це такі продукти, як жирна риба, насіння і горіхи, рослинні олії", — додала лікарка. 

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Дівчина відпочиває. Фото: Freepik

Які продукти роблять засмагу інтенсивною

"Продукти, що можуть зробити засмагу інтенсивнішою, володіють,  як правило, вираженою фотосенсибілізуючою властивістю, іншими словами, підвищують сприйнятливість шкіри до дії ультрафіолетового випромінювання. Це, як правило, продукти багаті бета-каротином, вітаміном С, вітаміном Е, лікопеном", — зазначила дієтологиня. 

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Дівчина сидить біля басейну. Фото: Freepik

Овочі та фрукти, які слід додати в раціон перед засмагою: 

  • помаранчеві, темно-зелені овочі та фрукти, багаті бета-каротином: персики, абрикоси, хурма, мангольд, броколі, морква, гарбуз, рукола, шпинат;
  • цитрусові, полуниця, смородина, перець, броколі, брюссельська капуста, цвітна капуста вітаміни — багаті на вітамін С, що є потужним антиоксидантом, та допомагають захистити шкіру від пошкоджень ультрафіолетом, і допомагають виробленню власного колагену;
  • томати мають і вітамін С і бета-каротин, проте тут більше мова про  лікопен (сильний антиоксидант), який викликає жовте вироблення пігменту для золотистого відтінку шкіри;
  • олія містить вітамін Е, що допомагає відновленню шкіри та її захисту.
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Дівчина в басейні. Фото: Freepik

Але не забувайте, що слід використовувати додатковий захист для шкіри (SPF) аби уникнути фотостаріння.

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