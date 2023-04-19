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Самый большой в мире портрет Пикассо создал итальянец с помощью трактора

19 апреля 2023 02:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Самый большой в мире портрет Пикассо создал итальянец с помощью трактора
Гамбарин использовал поле площадью 270 000 квадратных футов в Вероне, Италия как полотно. Фото: Дарио Гамбарин
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Итальянский художник Дарио Гамбарин решил почтить наследие выдающегося художника с помощью трактора. Используя поле в Вероне как полотно площадью более 82 тысяч квадратных метров, Гамбарин нанес репродукцию автопортрета Пикассо в 1907 году.

Теперь это самый большой в мире портрет Пикассо. Пишет Smithsonian magazine.

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"Когда я на тракторе, я как слепой живописец. Я ничего не вижу. У меня прекрасное чувство пространства и меры. Я фиксирую образ в голове. Я несколько раз рисую портрет на столе, а потом иду и выполняю его на земле", — признается Гамбарин.

Гамбарин обычно создает свои уникальные произведения искусства на сельскохозяйственных угодьях после уборки урожая, но до того, как будут высажены новые семена.

Портрет Пикассо имеет особое значение для Гамбарина, он смотрит на испанского художника как на источник художественного вдохновения.

Автопортрет Пикассо в 1907 году

Пикассо — не первая известная фигура, которую Гамбарин изобразил таким способом. Ранее, среди прочих, он создал массивные портреты Джо Байдена, Дональда Трампа, Барака Обамы и Джона Ф. Кеннеди.

Творчество Пикассо

Пикассо родился в 1881 году. Свой первый автопортрет он создал в 15 лет, когда изучал искусство в Барселоне. Пикассо создавал много автопортретов . Они стилистически многообразны: одни реалистичны, а другие отвлечены. Некоторые сделаны краской, а другие — углем.

В ранней работе Пикассо "Завтрак слепого" оказалась картина, спрятанная под верхним слоем краски. Сначала на холсте была изображена обнаженная женщина.

Напомним, известный украинский художник, иллюстрации которого видел свет в таких всемирно известных изданиях, как The Guardian, The New Yorker и Zeit, Сергей Майдуков отказался от участия в премии мира имени Эриха Марии Ремаркам, которая состоится на юбилей известного писателя в Оснабрюке.

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