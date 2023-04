Самый большой в мире портрет Пикассо создал итальянец с помощью трактора

Гамбарин использовал поле площадью 270 000 квадратных футов в Вероне, Италия как полотно. Фото: Дарио Гамбарин

Итальянский художник Дарио Гамбарин решил почтить наследие выдающегося художника с помощью трактора. Используя поле в Вероне как полотно площадью более 82 тысяч квадратных метров, Гамбарин нанес репродукцию автопортрета Пикассо в 1907 году.

Теперь это самый большой в мире портрет Пикассо. Пишет Smithsonian magazine.

"Когда я на тракторе, я как слепой живописец. Я ничего не вижу. У меня прекрасное чувство пространства и меры. Я фиксирую образ в голове. Я несколько раз рисую портрет на столе, а потом иду и выполняю его на земле", — признается Гамбарин.

Гамбарин обычно создает свои уникальные произведения искусства на сельскохозяйственных угодьях после уборки урожая, но до того, как будут высажены новые семена.

Напишите 50-й десяток anniversary of Pablo Picasso, Italian land artist Dario Gambarin carved z giant portrét Spanish painter with tractor pic.twitter.com/Bci9P6sESK — Reuters (@Reuters) April 7, 2023

Портрет Пикассо имеет особое значение для Гамбарина, он смотрит на испанского художника как на источник художественного вдохновения.

Автопортрет Пикассо в 1907 году

Пикассо — не первая известная фигура, которую Гамбарин изобразил таким способом. Ранее, среди прочих, он создал массивные портреты Джо Байдена, Дональда Трампа, Барака Обамы и Джона Ф. Кеннеди.

Творчество Пикассо

Пикассо родился в 1881 году. Свой первый автопортрет он создал в 15 лет, когда изучал искусство в Барселоне. Пикассо создавал много автопортретов . Они стилистически многообразны: одни реалистичны, а другие отвлечены. Некоторые сделаны краской, а другие — углем.

В ранней работе Пикассо "Завтрак слепого" оказалась картина, спрятанная под верхним слоем краски. Сначала на холсте была изображена обнаженная женщина.

