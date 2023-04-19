Найбільший у світі портрет Пабло Пікассо створив італієць за допомогою трактора

Гамбарін використав поле площею 270 000 квадратних футів у Вероні, Італія, як полотно. Фото: Даріо Гамбарін

Італійський художник Даріо Гамбарін вирішив вшанувати спадщину видатного митця за допомогою трактора. Використовуючи поле у Вероні як полотно площею понад 82 тисячі квадратних метрів, Гамбарін накреслив репродукцію автопортрета Пікассо 1907 року.

Тепер це найбільший у світі портрет Пікассо. Пише Smithsonian magazine.

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"Коли я на тракторі, я як сліпий живописець. Я нічого не бачу. У мене чудове відчуття простору та міри. Я фіксую образ в голові. Я кілька разів малюю портрет на столі, а потім іду і виконую його на землі", — зізнається Гамбарін.

Гамбарін зазвичай створює свої унікальні витвори мистецтва на сільськогосподарських угіддях після збирання врожаю, але до того, як буде висаджено нове насіння.

To mark the 50th death anniversary of Pablo Picasso, Italian land artist Dario Gambarin carved out a giant portrait of the Spanish painter with a tractor pic.twitter.com/Bci9P6sESK — Reuters (@Reuters) April 7, 2023

Портрет Пікассо має особливе значення для Гамбаріна, який дивиться на іспанського художника як на джерело художнього натхнення.

Автопортрет Пікассо 1907 року

Пікассо — не перша відома постать, яку Гамбарін зобразив таким способом. Раніше, серед інших, він створив масивні портрети Джо Байдена, Дональда Трампа, Барака Обами та Джона Ф. Кеннеді.

Творчість Пікассо

Пікассо народився у 1881 році. Свій перший автопортрет він створив у 15 років, коли вивчав мистецтво в Барселоні. Пікассо створював багато автопортретів аж до своєї смерті 8 квітня 1973 року. Вони стилістично різноманітні: одні реалістичні, а інші абстрактні. Деякі зроблені фарбою, а інші – вугіллям.

У ранній роботі Пікассо "Сніданок сліпого" виявилася картина, захована під верхнім шаром фарби. Спочатку на полотні була зображена оголена жінка.

Нагадаємо, відомий український художник, ілюстрації якого бачив світ у таких всесвітньо відомих виданнях, як The Guardian, The New Yorker та Zeit, Сергій Майдуков відмовився від участі у премії миру імені Еріха Марії Ремаркам, яка має відбутися на ювілей відомого письменника у місті Оснабрюк.