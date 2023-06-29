ГП "Луч" и украинский beauty-бренд перевыпустили лимитированный парфюм NEPTUNE. Фото: google.com

Государственное предприятие "ЛУЧ" и известный украинский beauty-бренд Sister's Aroma перевыпустили лимитированный дух NEPTUNE ко Дню Конституции Украины. Всю прибыль направили на благотворительность.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

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Этикетка лимитированного пафрума металлическая, ассоциирующаяся с мамой ракетой "Нептун", которая 13 апреля 2022 года уничтожила российский военный корабль.

По словам производителей, бренд Sister's Aroma во время разработки аромата вдохновлялся мужеством и смелостью украинцев. Именно поэтому дух наполнен нотами выдержанного бурбона, табачной дымки и жженого сахара, а ведущей нотой в нем запах пароха.

Первый выпуск уникального аромата был продан менее чем за сутки, поэтому ко Дню Конституции 28 июня перевыпущена вторая серия духов.

Приобрести их можно на официальном сайте бренда Sister's Aroma и в точках продаж по всей Украине.

Напомним, что в феврале 2022 года бренд Sister`s Aroma на сайте упоминали Крым как российскую территорию и продолжал работать на рынке России и Белоруссии. Позже компания прекратила поставки в страну агрессора и помогала Вооруженным силам Украины.

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