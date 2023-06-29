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ДП "Луч" та український beauty-бренд перевипустили лімітований парфум NEPTUNE

29 червня 2023 14:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ДП "Луч" та український beauty-бренд перевипустили лімітований парфум NEPTUNE
ДП "Луч" та український beauty-бренд перевипустили лімітований парфум NEPTUNE. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Державне підприємство "ЛУЧ" та відомий український beauty-бренд Sister’s Aroma перевипустили лімітований парфум NEPTUNE до Дня Конституції України. Увесь прибуток направили на бладійність.

Про це повідомляє "Економічна правда".

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Лімітований парфум NEPTUNE

Етикетка лімітованого пафруму металева, яка асоціюється з мамою ракетою "Нептун", яка 13 квітня 2022 року знищила російський воєнний корабль.

За словами виробників, бренд Sister’s Aroma під час розробки аромату надихались мужністю та сміливістю українців. Саме тому парфум наповнений нотами витриманого бурбону, тютюнової димки та паленого цукру, а провідною нотою в ньому є запах пороху.

Перший випуск унікального аромату було продано менше ніж за добу, тому до Дня Конституції 28 червня перевипущено другу серію парфумів.

Придбати їх можна на офіційному сайті бренду Sister’s Aromaта у точках продажу по всій Україні.

Нагадаємо, що в лютому 2022 року бренд Sister`s Aroma на сайті згадували Крим, як російську територію та продовжував працювати на ринку Росії та Білорусії. Пізніше компанія припинила поставки до країни агресора і почала допомагати Збройним силам України.

Раніше ми писали, що кожна людина влітку намагається зробити так, щоб їй було комфортно у спекотні дні, зокрема, це стосується аромату парфумів. Тому варто знати, як правильно обрати парфум, який відповідатиме індивідуальності та дозволить почувати в собі впевненість, коли на вулиці неймовірно спекотно. Новини.LIVE розповідали, як правильно обрати свій парфум в літній сезон року.

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