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Больше никаких залов и диет! Как самостоятельно уменьшить талию двумя простыми вещами

23 августа 2023 21:18
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как уменьшить талию самостоятельно – больше не нужно ходить в тренажерный зал
Молодая девушка, которая меряет свою талию. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Для того, чтобы окружающие завидовали вашей талии, не обязательно активно посещать тренажерные залы и постоянно сидеть на диетах, которые не всегда помогают. Сделать это можно в домашних условиях с помощью правильного питания и физических упражнений.

Об этом сообщает Medylife.

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Правильное питание

Диетологи советуют увеличить количество овощей и фруктов в своем рационе питания, чтобы поскорее сбросить лишний вес. Дело в том, что в их состав входит большое количество антиоксидантов, пищевых волокон и минералов и маленькое количество калорий.

Также диетологи советуют есть семена, орехи, цельнозерновые продукты питания, травы, белок с низким уровнем жиров, а также полезные жиры, но только в соответствующей пропорции. Таким образом, можно сбалансировать свой рацион питания.

Молодая девушка, выбирающая между яблоком и пирожным.
Молодая девушка, которая выбирает между яблоком и пирожным. Фото: Freepik

Кроме того, диетологи напоминают о том, как важно пить каждый день много воды. Так, чтобы держать водный баланс в своем организме в норме, следует пить, как минимум, по два литра воды в день.

Физические упражнения

Чтобы потратить калории, которые набрались во время еды, стоит заниматься спортом. Чтобы спорт доставлял удовольствие и улучшал настроение, следует выбрать именно ту форму физических упражнений и именно тот стиль фитнеса, которые соответствуют образу жизни.

Молодая девушка, которая делает планку
Молодая девушка, которая делает планку. Фото: Freepik

Можно заниматься танцами, плаванием или кикбоксингом, а также бегать, правильно и много ходить, делать кардио и ездить на велосипеде.

Молодая девушка, которая едет на велосипеде
Молодая девушка, которая едет на велосипеде. Фото: Freepik

Но важно понимать, что нужно добавить в свой порядок несколько упражнений, которые будут полезны для талии. Они помогут привести талию в норму и уменьшить нижнюю часть живота. Так, чтобы уменьшить свою талию, следует делать такие упражнения:

  • подъем ног, лежа на боку
  • вертикальные скручивания, подняв ногу
  • планку
  • боковые наклоны
  • ножницы

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