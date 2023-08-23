Як зменшити талію самостійно – більше не потрібно ходити до тренажерної зали

Молода дівчина, яка міряє свою талію. Фото: Freepik

Для того, щоб оточуючі заздрили вашій талії, не обов’язково активно відвідувати тренажерні зали та постійно сидіти на дієтах, які не завжди допомагають. Зробити це можна в домашніх умовах за допомогою правильного харчування та фізичних вправ.

Про це повідомляє Medylife.

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Правильне харчування

Дієтологи радять збільшити кількість овочів та фруктів у своєму раціоні харчування, щоб скоріше скинути зайву вагу. Річ у тому, що до їхнього складу входить велика кількість антиоксидантів, харчових волокон та мінералів та маленька кількість калорій.

Також дієтологи радять їсти насіння, горіхи, цільнозернові продукти харчування, трави, білок з низьким рівнем жирів, а також корисні жири, але тільки у відповідній пропорції. Таким чином, можно збалансувати власний раціон харчування.

Молода дівчина, яка обирає між яблуком і тістечком. Фото: Freepik

Крім того, дієтологи нагадують про те, як важливо пити кожен день багато води. Так, щоб тримати водний баланс у своєму організмі в нормі, варто пити, принаймні, по два літри води на день.

Фізичні вправи

Щоб витратити калорії, які набралися під час прийомів їжі, варто займатися спортом. Щоб спорт приносив задоволення та покращував настрій, варто обрати саме ту форму фізичних вправ та саме той стиль фітнесу, які відповідають способу життя.

Молода дівчина, яка робить планку. Фото: Freepik

Можна займатися танцями, плаванням або кікбоксингом, а також бігати, правильно та багато ходити, робити кардіо та їздити на велосипеді.

Молода дівчина, яка їде на велосипеді. Фото: Freepik

Але важливо розуміти, що потрібно додати до свого порядку декілька вправ, які будуть корисними для талії. Вони допоможуть привести талію в норму та зменшити нижню частину живота. Так, щоб зменшити свою талію, варто робити ось такі вправи:

підйоми ніг, лежачи на боці

вертикальні скручування, піднявши ногу

планку

бічні нахили

ножиці

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