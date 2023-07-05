Какие знаки Зодиака всегда критикуют других – стремятся быть первыми

Знаки Зодиака, которые всегда критикуют всех вокруг: привыкли быть лучшими
Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака всегда осуждают все и всех вокруг. По словам специалистов, эти три зодиакальных знака привыкли всегда быть на первом месте, поэтому постоянно критикуют окружающих за любые провалы в их жизни.
Об этом сообщает Bustle.
Есть люди, которые всегда стараются быть лучше других, чтобы получать внимание от окружающих. Именно поэтому они постоянно критикуют людей за их провалы и просто не могут молчать, когда кто-то делает что-то неправильно.
Какие знаки Зодиака всегда критикуют всех?
Лев
Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, всегда привыкли быть в центре внимания окружающих. Они также всегда привыкли иметь фанатов, из-за чего могут относиться к другим неправильно. Из-за того, что представители Льва всегда хотят быть на первом месте, они постоянно критикуют других за их провалы.
Дева
Представители этого зодиакального знака являются настоящими перфекционистами, а астрологи считают их наиболее токсичными людьми. Такой знак Зодиака привык всегда все держать под своим контролем, поэтому им легче осуждать тех, кто совершает ошибки. Из-за Мекурия, который управляет Девами, они очень проницательные личности.
Козерог
Этим знаком Зодиака руководит Сатурн, поэтому такие люди очень концентрируются на порядке и тяжелом труде. Люди, рожденные под знаком Козерога, умеют скрывать собственные эмоции, поэтому очень трудно прочесть их мысли. В плане дружбы и любви Козероги сначала оценивают людей, а потом делают определенные шаги.
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