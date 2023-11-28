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Знаки Зодиака, которые рискуют развестись в 2024 году

28 ноября 2023 21:07
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Каких знаков Зодиака в 2024 году ждет развод с любимым человеком
Знаки Зодиака на астрологическом круге и обручальное кольцо. Фото: 24 Канал
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Следующий год станет решающим в плане семейной жизни у некоторых представителей зодиакального созвездия. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака имеют высокий шанс развода, и объяснили, по какой причине могут произойти такие изменения в личной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, кто в 2024 году может развестись.

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Между многими партнерами в любом случае возникают разные конфликты и недоразумения, из-за чего некоторые из них сразу подают на развод. А в 2024 году у некоторых представителей зодиакальных знаков достаточно высокий шанс развестись со своей любимой.

Впрочем, чтобы этого не произошло, астрологи поделились важными и ценными советами, как спасти свой брак.

Знаки Зодиака, имеющие высокий шанс развода в 2024 году

Близнецы

Возможно, в последнее время в вашей личной жизни появляется все больше проблем, ведь вы начинаете чаще ссориться со своей второй половинкой. Кажется, ваш любимый человек перестал вас понимать, и брак больше его не радует.

Астрологи считают, что есть вероятность, что вы рассматриваете возможность подать на развод со своим любимым человеком.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: УНИАН

Дева

Возможно, вам стало трудно находить общий язык со своей второй половинкой, поэтому ваши отношения уже не такие, как раньше. Пора обо всем хорошо подумать и откровенно все обсудить со своим партнером, чтобы расставить все точки над "і".

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: УНИАН

Лев

В следующем году ваш брак может попасть под угрозу срыва, ведь произойдет предательство. Обратите внимание и подумайте сто раз перед тем, как сделать своему любимому человеку больно, ведь это точно неприятно и очень обидно.

Если между вами с партнером возникли проблемы, лучше обсудить их и найти общее решение, а не сразу "ходить налево".

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративный: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака будут ездить в путешествие в 2024 году.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака посчастливится приобрести свой дом в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут жениться в 2024 году.

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