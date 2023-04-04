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Их лучше лишний раз не трогать: знаки Зодиака, пугающие в гневе

4 апреля 2023 18:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Этих людей лучше обходить стороной – астрологи назвали пугающие в гневе знаки Зодиака
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых лучше не трогать в гневе.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака способны терять над собой контроль, когда начинают сердиться. По словам экспертов по астрологии, четыре знака Зодиака склонны к потере контроля над своими эмоциями, поэтому их лучше лишний раз не злить.

Об этом сообщает интернет-портал Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Pinkvilla"

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Некоторые личности могут долго терпеть, ведь имеют сильную выдержку, но есть и те, кто знатны потерять контроль над эмоциями от минимального внешнего раздражителя. Астрологи верят, что на это влияет то, какой зодиакальный символ у человека.

Какие знаки Зодиака способны потерять контроль в гневе

  • Овен

Овен – это волевой знак, действующий перед тем, как подумать. Этот знак совершенно не задумывается о последствиях, которые появятся после его действий. Чувства людей под этим знаком – достаточно вспыльчивы, а сами они – очень резкие.

Поэтому, если им сказать что-нибудь или сделать то, что может их обидеть, они очень будут сердиться.

Как Овен способен выйти из себя

  • Весы

Весы – это обычно достаточно уравновешенные личности, но если они замечают несправедливость или испытывают обиду, они могут "взорваться". Эти люди сначала удовлетворяют потребности других, а уже потом собственных.

Если людей под этим зодиакальным знаком предаст близкий человек, они могут "выйти из себя" от гнева.

Как можно разгневать Весы

  • Дева

Девы имеют железную выдержку и не скажут ни слова, пока они физически не смогут сдерживать свои эмоции. Эти люди способны причинить боль другим людям и нанести им глубокие душевные раны.

Что делают Девы в гневе

  • Лев

Скандал со Львами – это не самое приятное, ведь они могут не только обидеть, но и показать свою бурную реакцию. Такие люди могут сильно кричать и унижать других людей, а также говорить то, что может задеть оппонента.

Как можно доказать Львов

В таком состоянии люди под этим знаком могут находиться достаточно долго. Они способны выплескивать свои эмоции так, что другие могут сильно от этого пострадать.

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