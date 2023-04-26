Лунное затмение 5 мая — как повлияет на каждый знак Зодиака

Гороскоп на лунное затмение для всех знаков зодиака. Фото: Новини.LIVE

Уже совсем скоро нас ждет лунное затмение, которое произойдет в знаке Скорпиона. Оно наступит в пятницу, 5 мая, в 19:24 по киевскому времени. Согласно астрологии, лунные затмения могут оказать большое влияние на нашу жизнь. Кроме того, это идеальное время для самоанализа, размышлений, трансформации и освобождения от старых моделей или убеждений.

Астрологи сайта Astro Talk рассказали, как лунное затмение весны 2023 года повлияет на каждый знак Зодиака.

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Овен

Лунное затмение 2023 может вызвать у представителей этого знака Зодиака ощущение особой чувствительности и эмоциональности. Вы можете ощущать беспокойство, и желание изменить свою жизнь.

Совет для Овнов: следует набраться терпения и найти время для размышления, прежде чем принимать решения.

Знак зодиака Овен. Фото: pixabay.com

Телец

Во время лунного затмения 2023 Телец может чувствовать нестабильность и неопределенность.

Совет для Тельцов: сосредоточьтесь на тех вещах, которые помогут справиться с тревогой или стрессом. Найдите время, чтобы общаться с близкими людьми и заниматься делами, которые доставляют вам радость.

Знак Зодиака Телец. Фото: pixabay.com

Близнецы

Лунное затмение может вызвать у Близнецов отрицательные эмоции. На поверхность могут выплыть нерешенные проблемы.

Совет для Близнецов: сосредоточьтесь на общении и поиске затяжных проблем. Найдите время, чтобы поразмышлять над своими личными целями и стремлениями.

Знак зодиака Близнецы. Фото: pixabay.com

Рак

5 мая может быть особенно эмоционален для Рака. Вы можете чувствовать уязвимость и потребность в комфорте и безопасности.

Совет для Раков: сосредоточьтесь на уходе за собой и ищите поддержки у близких.

Знак зодиака Рак. Фото: pixabay.com

Лев

Во время лунного затмения в 2023 году Лев может почувствовать напряженность и желание действовать. Некоторые представители этого знака Зодиака от этой страсти и мотивации, которые дарит затмение, будут чувствовать себя обновленными.

Совет Львам: жизненно важно уравновешивать импульсивность на чрезмерную эмоциональность терпением и размышлениями.

Знак зодиака Лев. Фото: pixabay.com

Дева

5 мая 2023 года может стать для Девы временем самоанализа. Вы можете почувствовать желание отказаться от каких-либо негативных разговоров с собой и сосредоточиться на любви и принятии себя.

Советы для Девы: важно в период затемнения уделять время зарядке и отдыху.

Знак зодиака Дева. Фото: pixabay.com

Весы

Во время лунного затмения 2023 года Весы могут испытывать напряжение и конфликт. Вы можете ощущать разрыв между личными потребностями и отношениями.

Советы для Весов: важно сосредоточиться на балансе и общении, чтобы справиться с любыми трудностями.

Знак Зодиака Весы. Фото: pixabay.com

Скорпион

Лунное затмение 5 мая может вызвать у Скорпиона глубокие эмоции. Возможная некоторым представителям этого знака Зодиаку удастся обнаружить скрытую истину.

Совет для Скорпионов: сосредоточьтесь на уходе за собой и размышлениях, а также будьте честны с собой и другими относительно своих чувств.

Знак зодиака Скорпион. Фото: pixabay.com

Стрелец

Майское лунное затмение принесет Стрельцам беспокойство и желание перемен. Вы можете почувствовать вдохновение пойти на риск и преследовать свои страсти.

Совет для Стрельцов: сбалансируйте авантюризм и мгновенные желания терпением и размышлениями.

Знак зодиака Стрелец. Фото: pixabay.com

Козерог

Лунное затмение в 2023 году может вызвать у Козерога эмоциональный багаж и нерешенные проблемы.

Совет для Козерогов: необходимо сосредоточиться на общении и поиске решения затяжных проблем. Найдите время, чтобы поразмышлять над своими личными целями и стремлениями.

Знак зодиака Козерог. Фото: pixabay.com

Водолей

Лунное затмение 5 мая может вызвать у Водолеев желание перемен. Вы можете ощутить новую мотивацию и страсть.

Совет для Водолея: прежде чем принимать любое решение, хорошо подумайте и взвесьте все "за" и "против".

Знак Зодиака Водолей. Фото: pixabay.com

Рыбы

Лунное затмение в 2023 году может быть особенно эмоциональным для Рыб. Вы можете чувствовать уязвимость и потребность в комфорте и безопасности.

Совет для рыб: сосредоточьтесь на уходе за собой и ищите поддержки у близких.

Знак зодиака рыбы. Фото: pixabay.com

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