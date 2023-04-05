С этим ничего не поделаешь – какие знаки Зодиака стареют быстрее других

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых стареют быстрее.

Астрологи назвали три знака Зодиака, представительницы которых стареют быстрее, чем другие женщины, превращаясь во взрослых "теток". По словам специалистов, речь идет о Раках, Девах и Козерогах, представительницы которых быстрее получают возрастные морщинки.

Об этом сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на "Prime Women"

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Рак

Представительницы данного зодиакального знака выбирают лучше посидеть дома, чем где-нибудь погулять. Когда такие женщины выходят замуж, они посвящают себя мужчине и детям. Также они берут на себя все домашние заботы и задания.

Причем женщины под этим знаком Зодиака, находясь в стрессе, заедают его пищей. Именно поэтому они быстро набирают вес и перестают следить за своим телом, поэтому выглядят старше, чем их сверстники.

Дева

В юные годы представительницы этого знака посвящают время только себе, постоянно смотрят в зеркало и тщательно следят за собой. Но когда они начинают самостоятельно жить, у них ничего не выходит.

Это все происходит потому, что они перфекционистки, и всю себя посвящают семье или карьере. При этом, на самих себя времени у этих женщин не хватает.

Козерог

Астрологи утверждают, что женщины под этим зодиакальным знаком никогда не отличались модой, ведь у них совсем нет вкуса. Более того, когда они выходят замуж, то полностью "забивают" на себя.

Они предпочитают халат, старые тапочки и собранные в пучок волосы.

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