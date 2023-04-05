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В молодості перетворюються на "тіток": знаки Зодіаку, які швидко старіють

5 квітня 2023 18:41
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З цим нічого не зробиш – які знаки Зодіаку старіють швидше за інших
Астрологи назвали знаки Зодіаку, представниці яких старішають швидше.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, представниці яких старіють швидше, аніж інші жінки, перетворюючись на дорослих "тіток". За словами фахівців, мова йде про Раків, Дів та Козерогів, представниці яких швидше отримують вікові зморшки.

Про це повідомляє сайт Новини.LIVE з посиланням на "Prime Women"

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Які знаки Зодіаку швидко старішають

Рак

Представниці даного зодіакального знаку обирають краще посидіти вдома, аніж десь погуляти. Коли такі жінки виходять заміж, вони присвячують себе чоловікові та дітям. Також вони беруть на себе всі домашні клопоти та завдання.

З яких причин Рак старішає швидше

Причому, жінки під цим знаком Зодіаку, перебуваючи у стресі, заїдають його їжею. Саме тому вони швидко набирають вагу та перестають стежити за своїм тілом, через що виглядають старіше, аніж їхні однолітки.

Діва

В юні роки представниці цього знаку присвячують час тільки собі, вони постійно дивляться у дзеркало та ретельно стежать за собою. Але коли вони починають самостійно жити, в них нічого не виходить.

Чому старіє Діва

Це все відбувається тому, що вони є перфекціоністками, і всю себе присвячують родині або кар’єрі. При цьому, на самих себе часу в цих жінок не вистачає.

Козеріг

Астрологи стверджують, що жінки під цим зодіакальним знаком ніколи не відрізнялися модою, адже у них зовсім немає смаку. Більш того, коли вони виходять заміж, то цілком "забивають" на себе.

Старіння жінок-Козерогів

Вони віддають перевагу халату, старим капцям та зібраному у пучок волоссю.

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