Трех знаков Зодиака на этой неделе постигнет черная полоса — кому не повезет

Молодая девушка, которая плачет на полу. Фото: Pinterest

В жизни представителей некоторых знаков зодиакального созвездия на этой неделе все пойдет не так, как они хотят. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака на этой неделе испытают определенные неприятности, ведь в их жизни наступит настоящая "черная полоса".

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Рак

В ближайшие дни в жизни представителей этого зодиакального знака будут настоящие испытания, связанные с эмоциональным состоянием. Может пострадать их чувствительность, особенно, это касается отношений с близкими людьми. Раков могут предать те, кому они доверяли раньше.

Астрологи советуют высвободить эмоции наружу, ведь слезы помогут очиститься и стать сильнее для того, чтобы пройти препятствия на своем пути.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Pinterest

Весы

Текущая неделя также будет довольно тяжелой в жизни Весов, особенно, в плане дружбы и отношений с любимыми. Вероятно, представители этого знака Зодиака разочаруются в людях, от которых они ждали поддержки, и предательство может прийти оттуда, откуда Весы совсем не ожидали.

Весы почувствуют, что все попытки сохранить гармонию могут провалиться, а эмоции возьмут вверх. Но астрологи советуют отыскать баланс и не потерять веру в себя.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы

Для людей под этим знаком текущая неделя будет периодом серьезных душевных проблем, ведь они могут разочароваться в близких людях. Вероятно, Рыб кто-то подведет в самый неожиданный момент, что сделает им больно и может даже довести до слез.

Однако, благодаря этим препятствиям Рыбы могут стать мудрее и понять, что иногда стоит отпустить ненужных людей.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака будут определенные трудности в финансовой сфере.

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